Regain d’intérêt ? Une baleine Ethereum achète 101 131 $ETH d’une valeur de 361 M$

Insights clés

Cette semaine, une seule baleine Ethereum a acheté pour 361 millions de dollars d’ETH. Cela pourrait signaler le retour de l’intérêt institutionnel.

La transaction a été gérée par FalconX et Galaxy Digital, avec un stockage sécurisé de BitGo.

Alors que les ETF Bitcoin ont connu d’importantes sorties lors de la dernière séance de trading, les ETF Ether ont gagné plus de 73 millions de dollars.

Une énorme baleine Ethereum a récemment acheté l’impressionnante somme de 361 millions de dollars d’ETH en deux jours.

Cette transaction a été effectuée via FalconX/Galaxy Digital et sécurisée par BitGo. C’est l’un des plus importants achats d’ETH observés cette année. Comment ont évolué les entrées d’Ethereum dans les portefeuilles des baleines dernièrement ?

L’activité des baleines Ethereum montre une confiance croissante dans le marché

Entre le 4 et le 6 août, une baleine Ethereum a acheté l’impressionnant montant de 101 131 $ETH à un prix moyen de 3 640 $. La taille totale de cet achat d’Ethereum valait environ 361 millions de dollars. C’était un mouvement d’un investisseur institutionnel.

Une baleine Ethereum dépense 361 millions de dollars pour 101 131 $ETH | Source : X

L’ETH a été distribué entre trois portefeuilles nouvellement créés, tous sécurisés par les services de garde institutionnels de BitGo. Combiné avec FalconX et Galaxy Digital, cette configuration montre que l’acheteur ne faisait pas que investir.

Ils semblaient se préparer à gérer les actifs à grande échelle. Une telle préparation indique un acteur sérieux qui sait probablement quelque chose que les particuliers ignorent.

Plus de hausse à venir ?

Historiquement, l’activité des baleines ne fait pas que secouer les graphiques. Elle tend à motiver le reste du marché à suivre le mouvement. Quand les grands investisseurs font de tels mouvements, les autres ont tendance à suivre.

Cela crée un effet d’entraînement, et les petits investisseurs institutionnels (ou même les traders particuliers) pourraient voir cela comme un signe de confiance. Sans mentionner comment les grandes transactions réduisent l’offre disponible sur les exchanges, et peuvent être un important stimulant des prix.

L’analyste Ted Pillows pense qu’Ethereum est actuellement dans une phase d’accumulation de momentum, avant une poussée à la hausse.

L’analyste Ted Pillows prédit un retour d’Ethereum | Source : X

L’analyste affirme qu’Ethereum peut faire une nouvelle tentative pour tester (ou même dépasser) les 4 000 $ à nouveau. Cela pourrait être observé une fois qu’il aura accumulé assez de carburant. En d’autres termes, Ethereum pourrait être sur le point d’un retour.

Pourquoi les institutions choisissent Ethereum plutôt que Bitcoin

Cet énorme achat de la baleine Ethereum n’était pas le seul signal haussier. Les ETF Bitcoin ont enregistré leur quatrième jour consécutif de sorties le 5 août.

Il a perdu près de 200 millions de dollars, selon les données de Farside Investors. En revanche, le marché des ETF Ethereum a engrangé l’impressionnante somme de 73 millions de dollars.

Le marché des ETF Ethereum enregistre des entrées de 73 millions de dollars pendant les sorties de Bitcoin | Source : Farside Investors

Cela indique également que les investisseurs passent du Bitcoin à l’Ethereum en déplaçant leur attention. Il y a aussi une bonne raison à cela. Ethereum est connu pour sa dominance en TVL. Il alimente des milliers d’applications DeFi, de NFT et de smart contracts.

Il est également plus axé sur l’utilité que Bitcoin. Ethereum 2.0 a amélioré sa consommation d’énergie et est maintenant plus évolutif. Ces facteurs l’ont rendu plus attrayant pour les baleines comme investissement à long terme.

De plus, des mises à jour récentes de la SEC ont également confirmé que les activités de staking, sous certaines conditions, « ne comptent pas comme des offres de titres ». Cela a donné plus de clarté aux investisseurs et a renforcé leur confiance dans les produits liés à Ethereum.

Les achats des baleines Ethereum pourraient être un signal d’un marché qui mûrit

L’achat de 361 millions de dollars d’Ethereum par une baleine est plus qu’un simple titre. Cela montre que le marché des cryptos mûrit. Les institutions ne se contentent plus de tâter le terrain.

Au lieu de cela, elles se lancent avec confiance dans les investissements et disposent du capital nécessaire pour le faire. Bitcoin continue de faire face à des vents contraires macroéconomiques et au sentiment des investisseurs. Cependant, Ethereum gagne lentement du terrain sur le roi des cryptos en termes de dominance.

L’écosystème Ethereum se développe rapidement, les réglementations deviennent plus claires, et le capital institutionnel suit le signal. Les prochains jours pourraient donner une direction au prix de l’actif.

Les investisseurs pourraient même voir une nouvelle tentative de dépassement du niveau de prix de 4 000 $ une fois de plus. Cela pourrait être observé alors qu’Ethereum rassemble la force nécessaire pour rallier à nouveau vers la hausse.