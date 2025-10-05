Prévisions de prix pour Chainlink : LINK pourrait-il se rapprocher des 100 dollars après le dépôt d’une demande d’ETF ?

Insights clés

Chainlink a dépassé les 23 dollars après que Grayscale a déposé une demande de lancement d’un ETF Chainlink.

L’accumulation parmi les détenteurs de LINK a augmenté et témoigne d’un regain de confiance de la part des investisseurs.

Les indicateurs techniques indiquent que la tendance reste haussière et que l’objectif à long terme pourrait se situer entre 44 et 100 dollars.

LINK a franchi des niveaux de résistance cette semaine, alors que l’on apprenait que Grayscale avait demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de convertir son Chainlink Trust existant en un fonds négocié en bourse (ETF).

Ce dépôt a stimulé le sentiment et a contribué à faire monter le prix de LINK à 23,62 dollars le 9 septembre.

Les analystes estiment que cette rupture n’est peut-être que le début d’un mouvement plus important.

La rupture technique renforce les prévisions de prix des maillons de chaîne

Pendant des semaines, Chainlink a eu du mal à dépasser la résistance. Cependant, une forte pression d’achat a maintenant changé la donne. Selon le graphique sur 4 heures, l’indice des flux monétaires a grimpé à 76,10, ce qui indique d’importants flux entrants.

Dans le même temps, l’indicateur Bull Bear Power est devenu positif, montrant une demande plus forte de la part des acheteurs.

L’indice des flux monétaires montre un retour du sentiment positif | Source : TradingView

Cette rupture a créé un nouveau niveau de soutien près de 21,90 $. Si les haussiers parviennent à défendre cette zone, le LINK pourrait tester la résistance à 27,15 dollars à court terme. Les analystes pensent également que la force de l’actif au-dessus de cette fourchette pourrait ouvrir la voie à un mouvement vers 30,99 $.

Historiquement, la sortie d’un coin descendant tend à marquer la fin des tendances baissières. La configuration actuelle de LIN indique que la récente phase de correction pourrait être terminée.

L’application de l’ETF en niveaux de gris renforce l’optimisme

La proposition d’ETF de Grayscale a été un autre point de discussion majeur en raison de la façon dont elle élargit l’accès institutionnel aux altcoins au-delà du Bitcoin et de l’Ethereum. S’il est approuvé, le fonds se négocierait sur NYSE Arca sous le ticker GLNK, et Coinbase Custody Trust Company pourrait agir en tant que dépositaire.

Grayscale dépose une demande pour un nouvel ETF Chainlink | Source : X

Cette démarche témoigne de l’intérêt continu pour les produits d’investissement structurés dans les crypto-monnaies. En ciblant Chainlink, Grayscale fait le pari que la demande de solutions d’oracle décentralisées va continuer à croître.

Le dépôt de la demande a jusqu’à présent favorisé le sentiment, et renforce l’idée que la LINK pourrait être prête pour une forte reprise.

L’accumulation de supports de chaîne soutient les prévisions de prix

Parallèlement aux nouvelles concernant les ETF, les données relatives à la chaîne montrent que les investisseurs augmentent activement leurs positions en LINK.

Le ratio d’accumulation des détenteurs a récemment atteint 51,32 %, ce qui montre que l’activité d’achat net a été forte ces derniers temps. D’un point de vue historique, les ratios supérieurs à 50 % indiquent que les participants conservent leurs titres plutôt que de les vendre.

Cette mesure est importante car elle montre la conviction des investisseurs actifs. Une accumulation soutenue réduit la pression de la vente, resserre l’offre et peut créer les conditions d’une augmentation des prix.

Le graphique quotidien confirme la structure haussière

Selon l’échelle de temps journalière, Chainlink a dépassé la limite supérieure d’une configuration en biseau descendant. Cette structure d’inversion marque généralement la fin d’une tendance à la baisse et le début d’une tendance à la hausse.

Ali dit qu’un retour vers les 100$ pourrait être en jeu | Source : X

Selon Ali Martinez, la formation de LINK est plutôt un triangle symétrique qui se maintient depuis des années. Cela signifie que si LINK parvient à dépasser le niveau de prix de 26,52 $, il pourrait grimper jusqu’à 30,99 $.

Si cela se produit, les analystes considèrent le niveau de prix de 44 dollars comme la prochaine zone de résistance, avant le niveau de prix de 100 dollars.

Malgré l’amélioration des perspectives, certains risques pourraient ralentir la progression. Par exemple, une incapacité à maintenir le support actuel pourrait déclencher de nouvelles ventes. Un rejet de la résistance de 26 dollars pourrait également ramener la LINK vers des fourchettes plus basses, et 18,09 dollars ont déjà été identifiés comme la prochaine zone de soutien.

Les conditions macroéconomiques et les évolutions réglementaires peuvent également influencer le sentiment, en particulier à mesure que le processus d’examen des ETF se poursuit. Cela signifie que les investisseurs doivent surveiller ces facteurs externes en même temps que les signaux techniques.

Le LINK s’envole à la faveur d’un regain d’optimisme

Les prévisions de prix de Chainlink semblent désormais plus optimistes qu’elles ne l’ont été au cours des derniers mois. Le dépôt de Grayscale auprès de l’ETF et l’accumulation croissante de détenteurs devraient créer une configuration favorable pour LINK.

Bien qu’il y ait quelques risques, la vigueur continue du marché pourrait pousser LINK vers 30 dollars à court terme et peut-être vers 44 dollars à plus long terme.