Prédiction du prix de SEI : SEI peut-il briser la résistance pour atteindre 0,65 $ ?

Insights clés

SEI se maintient au-dessus d’un support important et montre des signes de force.

Les analystes estiment que la résistance entre 0,40 et 0,45 $ est le prochain obstacle majeur.

Une rupture pourrait permettre à SEI d’atteindre des sommets proches de 0,60 $ et peut-être même de 0,65 $.

SEI a fortement rebondi à partir des niveaux de soutien et se dirige maintenant vers une zone de prix « à faire ou à défaire ». Les analystes envisagent maintenant des niveaux de résistance, et la question est de savoir si SEI peut maintenir sa position et se rapprocher d’objectifs de prix plus élevés.

L’actif se négocie actuellement près de la fourchette de 0,30 $ et oscille entre un soutien à 0,25-0,26 $ et une résistance à 0,40-0,45 $.

Cette zone déterminera le prochain mouvement majeur du jeton. Si les acheteurs parviennent à franchir la résistance, les analystes estiment que les objectifs de 0,60 $ et même de 0,65 $ pourraient entrer en jeu.

La hausse du niveau le plus bas montre la force du prix de l’indice SEI

L’un des signaux les plus intéressants pour SEI est la formation d’un creux supérieur autour de 0,2161 $. Cette structure a historiquement marqué le début des tendances haussières et a attiré l’intérêt des traders.

L’analyste très suivi Michaël van de Poppe a considéré cette configuration comme un signal haussier. Selon les détails d’un récent billet, il a noté que SEI pourrait grimper de plus de 100% s’il peut franchir la zone de résistance près de 0,40 $.

Van de Poppe a noté que Sei se négocie au-dessus de son EMA de 20 semaines, ce qui constitue également un signal haussier majeur.

Si ce dégagement de la résistance au-dessus de 0,40 $ se produit, la hausse qui en résultera pourrait placer des cibles à 0,5686 $ et finalement à 0,60 $.

En même temps, les négociants surveillent de près la baisse. Si SEI perd le soutien à 0,25 $, un retour à la zone de 0,21 $ devient probable.

La fourchette de prix actuelle est donc une zone très importante pour les haussiers comme pour les baissiers.

Les perspectives techniques favorisent les haussiers

SEI fait également preuve de force sur des périodes plus longues. Le jeton s’est maintenu au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 semaines, comme mentionné par van de Poppe. Ce support dynamique a servi de base fiable et renforce la confiance des traders.

Une forte demande s’est manifestée autour de 0,216 $, et donne à SEI une base qui a tenu malgré de multiples tests. A la hausse, 0,65$ est considéré comme la prochaine zone de résistance majeure.

Sei se négocie juste au-dessus de son EMA de 20 semaines | Source : TradingView

Cela dit, une rupture vers ce niveau représenterait un gain de près de 100 % par rapport aux prix actuels.

L’analyse des volumes va également dans le sens d’une hausse. Les schémas d’accumulation indiquent que les investisseurs particuliers et institutionnels plantent leurs tentes en prévision d’un prochain rallye.

Ce type de comportement tend à se produire avant des mouvements de prix brusques vers la hausse.

Risques d’une configuration baissière

Cependant, tous les signaux ne sont pas orientés à la hausse. Certains analystes ont noté la présence d’une possible formation de tête et d’épaules sur le graphique quotidien du SEI. Cette configuration tend à indiquer une force baissière et pourrait entraîner un renversement de tendance si elle est confirmée.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le SEI se négocie en dessous de son EMA à 9 jours et de sa SMA à 50 jours. C’est un signe de faiblesse à court terme, malgré sa position au-dessus de l’EMA à 20 semaines.

SEI reste sous ses 50 et 9 semaines EMAs | Source : TradingView

Cela dit, si la ligne de cou du schéma se brise, SEI pourrait retracer vers 0,22-0,20 $. Cependant, si les acheteurs interviennent fortement, un rebond vers 0,30-0,32 $ reste possible.

Cela signifie que les traders doivent rester à l’affût. Les prochaines séances pourraient décider si la tendance baissière se confirme ou si elle est invalidée par de nouvelles pressions acheteuses.

Perspectives pour le prix du SEI

Le SEI se négocie actuellement à un tournant. Sa résistance aux niveaux de soutien et la formation d’un creux plus élevé donnent aux haussiers des raisons d’être optimistes.

Une cassure au-dessus de 0,40 $ accélérerait probablement les choses et mettrait les objectifs de 0,60 $ à 0,65 $ à portée de main.

Cependant, il y a quelques risques dont il faut être conscient. Un effondrement en dessous de 0,25 $ pourrait redonner le volant aux baissiers. Pour l’instant, le cours de SEI dépend fortement de sa capacité à maintenir le support et à franchir la résistance.