Perspectives du prix HBAR : pourquoi les traders doivent se préparer à plus de volatilité

Insights clés

HBAR a chuté de près de 20 % en une semaine, entre le 23 juillet et le 3 août.

Les indicateurs techniques baissiers comme le MACD en baisse, le RSI et le CMF faible indiquent que les investisseurs devraient se préparer à plus de volatilité.

Malgré le repli, la croissance de la TVL, l’adoption dans le monde réel et les nouvelles concernant les ETF pourraient être le salut de cette cryptomonnaie.

La cryptomonnaie native d’Hedera, HBAR, fait face à une nouvelle pression baissière, après avoir décliné ces dix derniers jours. Cela survient dans un contexte de lutte générale du marché avec un sentiment faible et des signes croissants d’une tendance baissière pour HBAR.

La récente chute sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 20 jours a mis les traders en alerte. HBAR peut-il faire un retour surprise ?

HBAR passe sous l’EMA à 20 jours alors que la pression vendeuse augmente

HBAR est récemment passé sous l’EMA à 20 jours le 1er août alors que le marché crypto général glissait sous les supports majeurs.

Ce changement dans la tendance à court terme semble avoir fait basculer les perspectives de la cryptomonnaie en territoire baissier. Au moment de la rédaction, l’EMA se situe à 0,2446 $. En revanche, HBAR s’est échangé légèrement plus bas à 0,2491 $.

Le prix HBAR passe sous l’EMA à 20 jours | Source : TradingView

L’EMA à 20 jours est particulièrement importante dans ce cas car elle aide à évaluer les mouvements du marché à court terme. Lorsqu’un actif passe sous cette moyenne mobile, cela indique généralement que la vente est plus forte et que le support est plus faible.

Cette cassure pourrait ouvrir la voie à un test de la zone des 0,22 $ pour la cryptomonnaie. Sinon, elle pourrait même descendre plus bas si les supports cèdent davantage.

Que disent les indicateurs techniques ?

Pour commencer, il est important de noter que l’élan du MACD se retourne contre HBAR. La ligne du Moving Average Convergence Divergence (ou MACD) est passée sous la ligne de signal.

De plus, les barres de l’histogramme rouge s’allongent. Cela montre une baisse de la pression acheteuse et pourrait être un indicateur que les baissiers gagnent en force.

Le RSI et le Chaikin Money Flow montrent une influence baissière | Source : TradingView

Dans la même veine, le RSI montre des conditions de survente, mais ne montre pas encore de signes de renversement. L’absence de renversement est un signe inquiétant. Cependant, historiquement, cela signifie que HBAR pourrait être proche d’un rebond lorsque suffisamment de profits auront été pris sur le marché.

Toutefois, il est trop tôt pour prédire un renversement complet. Les traders devraient également attendre une confirmation avant d’investir. Parmi les autres indicateurs, le Chaikin Money Flow (CMF) est maintenant devenu négatif.

En substance, il y a un manque de soutien des institutions ou des acteurs majeurs. Cela signifie que sans le soutien des grands acteurs pour un rebond des prix, HBAR pourrait continuer à lutter à court terme.

L’engouement pour l’ETF HBAR pourrait changer la donne

Bien que les signaux à court terme semblent baissiers, il pourrait y avoir des raisons d’être optimiste sur le long terme. Au cours des derniers mois, HBAR s’est imposé comme l’une des rares altcoins suscitant un sérieux intérêt institutionnel.

Il y a actuellement deux dépôts sur le bureau de la SEC pour des ETF Hedera. Ils sont tous deux activement en cours d’examen par des émetteurs comme Canary Capital. Si l’un d’entre eux est approuvé, cela pourrait ouvrir les vannes pour de nouveaux capitaux. Cela pourrait pousser HBAR bien au-dessus de ses niveaux de prix actuels.

Des analystes comme Merlijn the Trader pensent que HBAR est « parfaitement positionné » pour la croissance. D’autres analystes pensent également que le jeton pourrait grimper jusqu’à 1,10 $ dans un bon scénario haussier.

Pour que cela se produise, le support proche de 0,155 $ doit tenir et la résistance autour de 0,517 $ doit être brisée. La TVL sur le réseau Hedera est également en croissance. La TVL du réseau Hedera a augmenté de près de 10 % au cours des dernières 24 heures. Selon DefiLlama, elle s’élève maintenant à 129 millions de dollars.

La TVL sur le réseau Hedera a considérablement augmenté dernièrement | Source : DefiLlama

Au-delà des simples graphiques, HBAR gagne également du terrain sur d’autres fronts. Le gouvernement australien a récemment commencé à tester une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) sur la blockchain Hedera.

Le projet Acacia, qui inclut également des partenaires des Émirats arabes unis, positionne maintenant Hedera pour une forte utilisation par les entreprises. Ce niveau d’adoption va au-delà de la spéculation. Il montre que HBAR est utilisé pour des applications significatives dans la finance et la gouvernance.