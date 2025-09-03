Perspectives du Dogecoin : Mouvements de baleine, support clé et impact de Sakura

Insights clés

Un transfert de 106 millions de dollars de DOGE vers Binance a été l’une des principales sources de la récente volatilité de l’actif.

Les baleines du Dogecoin réduisent leurs avoirs tandis que d’autres semblent les accumuler.

Le projet Sakura pourrait faire passer Dogecoin à la preuve d’enjeu et influencer son avenir.

Le dogecoin s’est récemment retrouvé sous les feux de la rampe après qu’une seule baleine a transféré 900 millions de jetons, d’une valeur de plus de 106 millions de dollars, sur Binance.

Cette décision a suscité l’inquiétude des investisseurs. Nombre d’entre eux craignent qu’elle ne déclenche une liquidation. Les prix ont fortement chuté, passant de 0,25 à 0,23 dollar en l’espace de quelques heures.

Transferts de baleines et réaction du marché

Les transactions importantes ont tendance à influencer le sentiment des investisseurs, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Le portefeuille à l’origine du transfert en question était inactif depuis longtemps. Cela indique que l’investisseur vient de changer de stratégie.

Les baleines de DOGEcoin continuent de vendre leurs pièces. Source : x

En outre, l’afflux de DOGE sur Binance a été l’une des principales sources de craintes pour les investisseurs. L’activité du marché des contrats à terme a témoigné de cette inquiétude, l’intérêt ouvert pour les contrats Dogecoin ayant chuté de 8 % en une seule séance.

Pourtant, la situation n’est pas unilatérale. Les données de la chaîne indiquent que les baleines ont accumulé plus de 680 millions de DOGE en août. Cela montre que si certains grands acteurs réduisent leur exposition, d’autres achètent la baisse. Le résultat est que le marché est maintenant coincé entre la distribution et l’accumulation.

Le sentiment s’affaiblit alors que les baleines réduisent leurs stocks

Jusqu’à présent, les perspectives du prix du Dogecoin ont été assombries par une réduction des stocks de baleines. Les adresses ayant entre 10 et 100 millions de DOGE détiennent désormais un peu plus de 16 % de l’offre, contre près de 17 % en juillet.

Cette baisse montre que le marché en général est devenu prudent et que de nombreux investisseurs ont pris des positions moins risquées. Dans l’état actuel des choses, la DOGE subit également cette pression.

Dans le même temps, l’activité des marchés à terme a également diminué. L’intérêt ouvert est passé de 5,35 milliards de dollars en juillet à environ 3,54 milliards de dollars à la fin du mois d’août. Cela signifie que moins d’opérateurs sont prêts à parier de manière agressive.

Activité en chaîne et demande des utilisateurs

Une autre source d’inquiétude est la forte baisse de l’activité du réseau. Les adresses actives quotidiennes ont connu une forte baisse depuis le mois de juin. Elles sont passées de plus de 500 000 à moins de 50 000 à la fin du mois d’août.

Les adresses actives quotidiennes de Dogecoin ont diminué dernièrement | Source : Glassnode

Cette baisse de l’engagement des utilisateurs montre que moins de personnes utilisent le réseau Dogecoin pour envoyer de la valeur. Sans cette forte demande pour les crypto-monnaies en tant que moyen d’échange, le prix devrait continuer à baisser.

Malgré cela, le Dogecoin maintient une zone technique majeure près de 0,21 $. Ce niveau s’aligne sur les EMA de 100 jours et de 200 jours, créant ainsi un groupe de soutien vital pour les haussiers.

S’il se maintient, les traders s’attendent à ce que le Dogecoin dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour se redresser. Une cassure en dessous, cependant, pourrait ouvrir une voie vers 0,18 $ ou même 0,16 $.

Le projet Sakura et l’avenir du Dogecoin

Malgré les hauts et les bas du marché, la Dogecoin Foundation a dévoilé le projet Sakura. Cette proposition vise à faire passer le DOGE de son modèle actuel de preuve de travail à une preuve d’enjeu, comme l’a fait le réseau Ethereum.

Timothy Stebbing a déclaré que ce changement renforcerait la sécurité globale du réseau. Il permet de réduire le risque d’attaques à 51 %. Il permettrait également à Dogecoin d’atteindre son objectif à long terme, qui est de devenir une monnaie internationale.

Cette proposition a suscité un débat au cours des dernières semaines. Ses partisans soutiennent que le staking pourrait attirer l’intérêt des institutions et rendre DOGE plus durable. D’un autre côté, les critiques affirment qu’un Dogecoin PoS s’éloigne de la vision originale de la pièce en tant que réseau de preuve de travail.

Toutefois, si le projet Sakura est mis en œuvre, il pourrait complètement changer le rôle du Dogecoin en tant que memecoin et crypto-monnaie de premier plan. Il aiderait l’actif à dépasser sa réputation de « memecoin ».

Perspectives techniques et rupture

D’un point de vue technique, le Dogecoin se négocie actuellement dans un triangle symétrique près de 0,22 $. Le niveau de résistance supérieur se situe à 0,25 $, tandis que le niveau de base se situe autour de 0,165 $.

De telles phases de consolidation ont tendance à précéder de fortes poussées. Si DOGE se maintient au-dessus de 0,21 $ et s’engage sur la voie de la hausse, les analystes s’attendent à ce que le titre atteigne 0,44 $, ce qui représenterait un gain de 170 %.

Le Dogecoin pourrait-il connaître un nouvel essor ? | Source : X

Des analystes comme Trader Tardigrade notent également que les investisseurs pourraient se trouver face à la « dernière opportunité d’investir » avant que les prix ne s’envolent.

L’incapacité à défendre le support pourrait cependant pousser le prix dans la zone des 0,18 $ à 0,16 $. Les traders restent prudents mais vigilants, surveillant de près ces niveaux pour détecter les signaux du prochain grand mouvement.