Pepe, Uniswap, Remittix : les tokens Ethereum en promotion

Le marché des cryptomonnaies a plongé suite à l’annonce par le Président Trump de nouveaux tarifs douaniers. Cela a entraîné plus de 630 millions de dollars de liquidations et une baisse de 3,8 % de la capitalisation totale du marché à 3,75 billions de dollars.

Les tokens Ethereum comme Pepe Coin et Uniswap ont été durement touchés. PEPE a chuté de 23 % et UNI a baissé de 7,6 % en 24 heures. Cependant, cette correction crée des points d’entrée rares pour des tokens établis et émergents.

Les projets axés sur l’utilité comme Remittix (RTX) sont maintenant les meilleures cryptos à acheter. Cela se produit alors que le marché fait une pause temporaire. Voyons ce que disent les meilleurs analystes ICO.

Le cours du Pepe coin sous pression : le schéma journalier montre une tendance baissière

Pepe Coin chute de 30 % par rapport à son plus haut sur 7 jours, brisant les niveaux de support et tombant de 0,0000135 $ à 0,00001 $. Cela survient alors que le marché plus large se corrige après une semaine d’achats frénétiques qui a conclu juillet.

Pourtant, les données on-chain montrent des signes prometteurs. Les baleines PEPE ont augmenté leurs positions de 8,2 % pendant la baisse. De plus, plus de 47 millions de dollars ont quitté les exchanges, indiquant une accumulation plutôt qu’une vente panique.

Un rebond pourrait émerger bien que les risques persistent, particulièrement si le prix perd le support à 0,00001 $. Cela pourrait être observé si Bitcoin ou les meme coins deviennent positifs.

Dans le scénario inverse, si le prix du Pepe coin brise le support, l’altcoin phare plongera à 0,0000091 $. C’est une perte supplémentaire de 10 % par rapport aux prix actuels.

Uniswap souffre du ralentissement de la DeFi, mais les perspectives à long terme restent solides

Uniswap est tombé à 8,85 $, glissant sous sa zone de support de 10,10 $. Le secteur DeFi connaît une baisse des volumes de trading alors que les investisseurs se tournent vers une exposition plus simple via les ETF.

Le volume quotidien d’UNI a diminué de 15 %, bien que la TVL reste stable. Cela indique que les utilisateurs n’abandonnent pas le protocole, ils tradent simplement moins.

Malgré la faiblesse actuelle, les fondamentaux d’Uniswap restent solides. La prochaine mise à niveau v4 d’Uniswap vise à améliorer l’efficacité du capital. De plus, le RSI d’UNI est proche de 40, suggérant qu’il approche de la zone de survente.

Si Ethereum remonte, les prix d’Uniswap pourraient retrouver 12-15 $. Cela pourrait se produire principalement à mesure que sa portée multichaîne et ses fonctionnalités de gouvernance gagnent en popularité.

Remittix est la crypto à fort potentiel de 2025 qui attire les investisseurs avisés

Aujourd’hui, la plupart des tokens DeFi sont axés sur le yield farming. Remittix, cependant, permet également des transferts quasi instantanés de crypto vers les banques dans plus de 30 pays. Cela fait de ce projet DeFi de premier plan une solution utilitaire et précieuse dans le monde réel.

Ses outils d’entreprise permettent aux commerçants de recevoir instantanément des règlements en monnaie fiduciaire à partir de paiements en crypto, avec conformité et rapports fiscaux intégrés. Cela positionne Remittix comme un altcoin majeur pour 2025 et la meilleure prévente crypto pour les investisseurs ICO de premier plan.

Caractéristiques clés qui font de Remittix la prochaine crypto à forte croissance

Résolution d’un problème de paiement réel de 19 billions de dollars

Transferts directs crypto-banque dans plus de 30 pays

Token utilitaire alimentant un volume réel de transactions

Audité par CertiK — construit avec confiance et transparence

Soutenu par une infrastructure fonctionnelle, pas du vaporware

Remittix a lancé une campagne de récompenses communautaires de 250 000 $. Cela atténuera la correction plus large des tokens Ethereum pour ses premiers détenteurs.

Cette initiative a stimulé l’adoption avant le lancement de son wallet au T3. D’autre part, elle offre aux participants des récompenses via des parrainages, du contenu et de l’engagement.

Les listings sur les exchanges centralisés arrivent probablement bientôt, et le volume des transactions devrait augmenter. Remittix se démarque comme un pari asymétrique majeur dans cette réinitialisation du marché.

Découvrez l’avenir de la PayFi avec Remittix en consultant leur projet ici :

Site web : https://remittix.io/

Réseaux sociaux : https://linktr.ee/remittix

Tirage au sort de 250 000 $ : https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway