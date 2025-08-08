Mise à jour de l’affaire SEC : XRP dépasse les 3 $ à l’approche du chapitre final de la décision Ripple-SEC

Insights clés

XRP a dépassé les 3 $ dans un contexte d’optimisme des investisseurs concernant le procès Ripple contre la SEC.

Ripple a payé une amende de 125 M$ et retiré son appel, mais la SEC n’a pas encore finalisé sa position.

L’intérêt institutionnel augmente pendant ce temps, avec SBI Holdings au Japon qui dépose une demande pour un ETF Bitcoin-XRP.

XRP fait de nouveau la une des journaux. La cryptomonnaie a récemment franchi la barre des 3 $ le 7 août, soutenue par une hausse des volumes d’échanges, en particulier sur les plateformes coréennes.

Les attentes des investisseurs concernant la fin de la bataille juridique Ripple-SEC ont également poussé les prix à la hausse.

Maintenant, avec la date limite du 15 août fixée pour que Ripple et la SEC fournissent une mise à jour conjointe au tribunal, les observateurs du marché se préparent à ce qui pourrait être une nouvelle étape importante dans l’avenir du XRP.

Le prix du XRP s’envole sur fond d’enthousiasme autour de l’affaire

XRP a bondi de 3 % en seulement 24 heures, passant de 2,91 $ à un sommet de 3,02 $ avant de se stabiliser à 2,98 $.

Cette progression a dépassé plusieurs niveaux de résistance à court terme et a été soutenue par une demande croissante des investisseurs du monde entier.

Le prix du XRP fait son retour | Source : TradingView

Selon les données de TradingView, XRP a rebondi depuis sa moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA) autour de 2,81 $ le 3 août, et se négocie actuellement autour de 3,03 $ au moment de la rédaction.

La cassure des prix s’est accompagnée d’une force technique, combinée à deux développements majeurs :

Premièrement, Ripple a retiré son appel concernant une décision antérieure du tribunal. Et deuxièmement, SBI Holdings au Japon a déposé une demande pour un ETF Bitcoin-XRP.

Ripple a payé l’amende, mais la SEC détient la dernière carte

Ripple a fait deux mouvements majeurs le 27 juin. Premièrement, l’entreprise a retiré son appel concernant la décision du tribunal selon laquelle les ventes institutionnelles de XRP étaient qualifiées de titres. Deuxièmement, elle a versé l’intégralité de l’amende civile de 125 millions de dollars sous séquestre comme prévu.

Ripple a retiré son appel le 17 juin et attend que la SEC fasse de même | Source : X

Ces étapes montrent que l’entreprise est disposée à clore cette longue affaire. Cependant, en droit américain, les deux parties doivent s’accorder et présenter des documents conjoints pour que l’affaire soit totalement résolue. Du moins officiellement.

Jusqu’à présent, la SEC n’a pas encore fait son prochain mouvement, ce qui maintient le procès officiellement ouvert.

Cela soulève alors la question :

Que se passera-t-il ensuite dans l’affaire Ripple ?

Pour commencer, la SEC devrait répondre à ce dépôt d’ici le 15 août, qui est considéré comme une date limite souple pour la mise à jour conjointe du tribunal mentionnée précédemment.

À cet égard, les experts juridiques estiment que la SEC dispose de trois options.

La date limite du 15 août approche | Source : X

Premièrement, l’agence peut choisir de retirer l’appel. Elle peut également demander du temps supplémentaire ou reporter à nouveau (ce qui est peu probable, car cela nuirait à sa crédibilité).

En résumé, si la SEC se retire effectivement et met fin à l’affaire, plusieurs conséquences pourraient en découler.

Ripple pourrait reprendre pleinement ses opérations institutionnelles, les 125 millions de dollars iront au Trésor américain, et 1 700+ contrats confidentiels pourraient devenir publics.

Dans l’ensemble, quel que soit le résultat, il déterminera le statut réglementaire du XRP (soit comme une marchandise, soit comme un titre). En tout cas, jusqu’à ce que la SEC prenne des mesures formelles, le prix du XRP devrait rester en suspens.

Le cas d’utilisation du XRP et la clarté juridique partielle renforcent son attrait

Malgré l’affaire qui traîne depuis près de cinq ans, XRP a montré sa force en termes de soutien communautaire et des investisseurs. La décision initiale de la juge Analisa Torres en 2023 a déjà apporté une clarté réglementaire partielle.

Elle a divisé la classification du XRP et qualifié ses ventes institutionnelles de titres, tout en autorisant ses ventes programmatiques sur les plateformes d’échange.

Cette zone grise a tout de même permis au marché de traiter le XRP comme les deux : une sorte d’actif partiellement régulé, ce qui a été l’une des raisons de sa force jusqu’à présent.

SBI Holdings au Japon prévoit bientôt un ETF XRP | Source : X

Pendant ce temps, SBI Holdings au Japon, un soutien de longue date de Ripple, a déposé une demande pour un ETF Bitcoin-XRP.

D’autres rapports montrent que les entreprises diversifient également leurs trésors avec des crypto-monnaies. En fait, certaines s’engagent à acheter jusqu’à 1 milliard de dollars en XRP.

Ce type de comportement institutionnel est une autre démonstration de l’envol potentiel du XRP, une fois que la clarté réglementaire aura été obtenue et que l’affaire en cours sera résolue.