Metaplanet augmente ses avoirs en BTC à 1,85 milliard de dollars après son dernier achat

Insights clés

La société japonaise Metaplanet a ajouté 518 BTC supplémentaires d’une valeur de 61,4 millions de dollars à son trésor. Elle détient désormais 18 113 BTC au total.

La stratégie Bitcoin de la société a généré un rendement de 468,1 % en BTC cette année.

L’entreprise finance ses achats sans endettement lourd ni dilution, comme le veut la stratégie.

Metaplanet a de nouveau fait parler d’elle dans les eaux de Bitcoin en achetant 518 BTC supplémentaires. L’acquisition s’est faite pour un montant d’environ 61,4 millions de dollars. La société cotée à la bourse de Tokyo a annoncé que l’achat avait été effectué à un prix moyen de 118 519 dollars par pièce.

Cela signifie que l’entreprise dispose d’une réserve totale de 18 113 BTC. Elle vaut environ 1,85 milliard de dollars sur la base des prix actuels du marché.

Détails de la dernière acquisition de Bitcoin par Metaplanet

Selon les informations communiquées, l’achat de 518 BTC a coûté 9,086 milliards de yens, soit 61,4 millions de dollars américains. Ce dernier achat a porté l’investissement total en bitcoins de Metaplanet à environ 270,364 milliards de yens. L’entreprise a effectué cet achat à un prix moyen de 101 911 dollars par bitcoin.

MetaPlanet acquiert 518 milliards de BTC supplémentaires | Source : X

Metaplanet devient ainsi l’une des plus grandes entreprises détentrices de bitcoins au monde. L’entreprise partage cette place avec cinq autres monolithes du bitcoin, comme MicroStrategy et Marathon Digital. L’accumulation agressive de la société fait partie de sa stratégie d’opérations de trésorerie en bitcoins.

Ce programme a été lancé en décembre de l’année dernière. Jusqu’à présent, le financement de ces achats provient d’une combinaison d’émissions d’actions, d’obligations à taux zéro, de bons de souscription et de revenus d’exploitation.

Les financements créatifs soutiennent la croissance

L’approche adoptée par Metaplanet pour financer ses achats de bitcoins a attiré l’attention par sa créativité. L’entreprise utilise des outils de financement à faible coût et évite de s’endetter lourdement tout en minimisant la dilution des actionnaires.

Cette approche très disciplinée a permis une accumulation agressive de bitcoins sans compromettre la stabilité financière. Les investisseurs suivent désormais cette stratégie et considèrent l’entreprise comme un titre de substitution du bitcoin à forte conviction.

Le rendement du BTC affiche une forte performance

Le rendement en BTC est l’une des mesures les plus populaires pour suivre la stratégie de Metaplanet. Cet indicateur mesure la variation en pourcentage du nombre de bitcoins par action entièrement diluée, moins les effets de l’émission de nouvelles actions.

Cela montre clairement à quel point la société augmente ses avoirs en bitcoins. En particulier, entre le 1er juillet et le 12 août, le rendement en BTC de la société a été de 26,5 %. Les résultats antérieurs étaient encore plus impressionnants, le quatrième trimestre de l’année dernière atteignant 309,8 % et le deuxième trimestre 129,4 %.

Depuis le début de l’année, le rendement du BTC a atteint le chiffre impressionnant de 468,1%. Au cours du trimestre actuel, le gain en BTC a été calculé à 3 549 BTC. Cela équivaut à un gain en BTC ¥ de 63,195 milliards de yens.

Effets sur le marché et perspectives stratégiques

L’accumulation de bitcoins par Metaplanet témoigne d’une grande confiance dans la solidité de l’actif à long terme. Cette approche convient parfaitement aux entreprises qui adoptent le bitcoin pour se protéger de l’inflation et de la dévaluation des monnaies.

Les analystes du secteur estiment que les méthodes de Metaplanet sont similaires à la stratégie à long terme de MicroStrategy, mais qu’elles mettent davantage l’accent sur la recherche créative de capitaux.

La dépendance de Metaplanet à l’égard des obligations à taux zéro et des instruments de capitaux propres a aidé l’entreprise à maintenir sa flexibilité financière. Dans le même temps, elle poursuit une accumulation agressive. La direction de Metaplanet a déclaré que la stratégie d’acquisition de bitcoins se poursuivrait.

Elle pourrait également utiliser davantage d’outils de financement pour ces achats afin de profiter des conditions de marché actuellement favorables. Si le cours du bitcoin continue à augmenter, Metaplanet pourrait se hisser encore plus haut dans le classement des entreprises.

Le rôle de Bitcoin dans la transformation de la planète

Le passage de Metaplanet au bitcoin à la fin de l’année dernière a constitué un changement majeur dans l’identité de l’entreprise. La société était auparavant une entreprise axée sur l’hôtellerie. Cependant, elle est aujourd’hui reconnue comme l’un des plus grands participants institutionnels de l’espace cryptographique.

Cela témoigne d’une évolution plus large du marché, où le bitcoin est davantage considéré comme un actif stratégique de réserve. Metaplanet, en ajoutant 518 BTC à ses réserves, a réitéré son engagement envers Bitcoin dans le cadre de son modèle d’entreprise.

Cette décision fait désormais de Metaplanet l’une des entreprises les plus agressives en matière d’achat de bitcoins. Cela a renforcé la présence du Japon dans le domaine de l’adoption des crypto-monnaies.