Le prix du XRP fait les gros titres. Les analystes prévoient une possible montée à 5 $ dans les prochaines semaines. Un nouvel optimisme concernant les approbations d’ETF et les développements juridiques positifs encouragent les analystes à faire ces prédictions de prix pour le XRP. Avec les initiés de Ripple qui suggèrent de nouveaux partenariats et des déblocages de jetons imminents, le XRP a retrouvé son élan.

Pendant ce temps, une nouvelle alternative à Ethereum, Remittix, attire discrètement une attention sérieuse. Bien que se négociant en dessous de 0,10 $, cette pépite à faible capitalisation offre des outils de transfert rapides, une utilité inter-chaînes et une base d’utilisateurs croissante. Elle offre tous ces avantages avant même le lancement de son portefeuille. Ce nouveau venu apporte de nombreux avantages que les réseaux traditionnels n’ont pas. C’est pourquoi il pourrait s’envoler beaucoup plus rapidement que ses concurrents traditionnels.

Prédiction du prix du XRP : l’élan des ETF pourrait conduire à une hausse jusqu’à 5 $

Le XRP s’est redressé après ses récents plus bas de 2,75 $, grimpant jusqu’à environ 3,00 $ alors que les acheteurs anticipent une clarté réglementaire. CoinDesk rapporte que les principaux portefeuilles ont recommencé à accumuler, signalant un regain de confiance.

Les analystes de Bitget prévoient une percée et une possible hausse jusqu’à 5 $ si des décisions favorables de la SEC émergent et que la demande institutionnelle augmente. Le XRP a montré qu’il a le potentiel pour s’embarquer dans de grandes hausses, et il pourrait faire ce que les analystes croient. À l’inverse, l’analyste crypto Ali Martinez a indiqué que le ratio MVRV pour XRP a affiché un croisement de la mort. Cela suggère qu’une correction plus importante pourrait être en cours.

Meilleure crypto à acheter : pourquoi Remittix surpasse les narratifs des meme coins

Au milieu des spéculations sur le prix du XRP, Remittix (RTX) se démarque comme un projet DeFi orienté développeur conçu pour une utilisation mondiale. C’est un portefeuille mobile qui sera disponible à partir du T3 2025. Remittix a récemment révélé ce portefeuille riche en fonctionnalités. Il permet des transferts quasi instantanés avec de faibles frais de gaz. Avec des fonctionnalités de staking crypto et un accès inter-chaînes, certains premiers utilisateurs considèrent RTX comme la meilleure crypto à acheter.

Pourquoi Remittix est la meilleure crypto à acheter maintenant

Construit pour les paiements mondiaux, pas pour le battage médiatique

Des taux de change transparents répondent aux besoins réels

Remittix se concentre sur une infrastructure construite pour l’adoption et la longévité

Remittix se classe parmi les meilleurs projets crypto à venir, particulièrement pour ceux qui recherchent des cryptos avec une utilité réelle, des projets crypto à faibles frais de gaz, et des cryptos résolvant des problèmes concrets.

Alors que l’affaire XRP se conclut, ce n’est qu’à ce moment-là que le prix pourrait réagir. Remittix, cependant, délivre déjà des outils. Il a révélé le système de portefeuille, et un audit par CertiK a également été complété. Il a montré une croissance sur Telegram et Discord, et offre des structures incitatives pour le staking et les parrainages, tout cela avant même sa cotation.

Elle est considérée par beaucoup comme une nouvelle altcoin à surveiller et un candidat potentiel pour devenir la prochaine grande altcoin de 2025, avec des utilisateurs précoces qui se positionnent pour la croissance à mesure que l’adoption de la DeFi s’étend.

La hausse du XRP est chronométrée, tandis que Remittix offre de la longévité

La configuration actuelle du prix du XRP suggère une possible montée vers 5 $ dans les prochaines semaines. Cette trajectoire semble plausible si Ripple obtient une clarté juridique et que le soutien institutionnel se matérialise. Cependant, le timing reste incertain et lié à des événements externes.

Avec la révélation du portefeuille, l’utilité des transferts mondiaux, les couches de staking et un concours de 250 000 $, Remittix est plus que des paroles ; c’est une infrastructure en action concrète. Cela en fait un choix attrayant pour quiconque recherche la prochaine grande altcoin, une crypto avec un potentiel de revenu passif, ou simplement le meilleur investissement crypto à long terme avec de la substance derrière.

