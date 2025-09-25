L’investissement de 50 millions de dollars du Salvador dans l’or indique un changement de stratégie pour le bitcoin

Insights clés

Le Salvador a acheté pour 50 millions de dollars d’or, ce qui n’était pas arrivé depuis 1990.

Le pays détient actuellement plus de 6 200 BTC, ce qui témoigne d’un double pari sur l’or et le bitcoin.

La diversification témoigne d’une nouvelle approche en matière de réserves, mêlant actifs traditionnels et numériques.

L’achat récent de 50 millions de dollars d’or par le Salvador a attiré l’attention des médias. Cet achat est intéressant car c’est la première fois en 35 ans que le pays augmente ses réserves d’or. Il est également intéressant pour un pays déjà reconnu pour sa stratégie audacieuse en matière de bitcoins.

Le gouvernement, dirigé par le président Nayib Bukele, n’a cessé de promouvoir l’adoption du bitcoin depuis 2021. Cette nouvelle acquisition montre que Bukele adopte une approche plus équilibrée de la gestion de la trésorerie. Une approche qui prend en compte les actifs numériques et les actifs physiques.

Pourquoi le Salvador a acheté de l’or maintenant

La Central Reserve Bank a confirmé l’achat de 13 999 onces d’or, d’une valeur d’environ 50 millions de dollars. Cette opération a porté le total des avoirs en or du pays à 58 105 onces. Cela représente une valeur de près de 207 millions de dollars.

Le Salvador achète pour 50 millions de dollars d’or | Source : X

Les conditions macroéconomiques générales contribuent également à expliquer le moment choisi. Les banques centrales du monde entier achètent de l’or à des taux historiques. L’incertitude sur les marchés, l’éventualité d’une baisse des taux d’intérêt américains en septembre et le niveau record des prix de l’or sont autant d’éléments probables.

Le Salvador réduira probablement sa dépendance à l’égard d’un seul actif en achetant et en conservant de l’or.

Ce que cela signifie pour les réserves de bitcoins

Le Salvador détient actuellement plus de 6 283 BTC, d’une valeur de plus de 750 millions de dollars. Ces avoirs ont généré plus de 150 % de bénéfices depuis que le pays a commencé à acheter quotidiennement des bitcoins en 2022. Récemment, le gouvernement a également transféré ses bitcoins dans 14 portefeuilles distincts.

Chaque portefeuille ne contient pas plus de 500 BTC. Il est conçu pour se protéger contre d’éventuels risques futurs, tels que les menaces liées à l’informatique quantique. Cette approche montre qu’en dépit des rendements élevés, le gouvernement connaît les vulnérabilités du bitcoin.

L’or agit désormais comme un stabilisateur dans les coffres du Salvador. Alors que le bitcoin a chuté de 6 % cette année, l’or a augmenté de 16 %. La détention de ces deux actifs garantit que les réserves du pays bénéficient aux investisseurs, qu’ils soient en quête de sécurité ou de croissance.

Équilibrer l’or et le bitcoin pour les réserves nationales

La stratégie du président Bukele est révélatrice d’une tendance plus générale. Plutôt que de miser uniquement sur le bitcoin, le Salvador se diversifie dans les actifs traditionnels. Cette décision pourrait rassurer des institutions telles que le FMI. Celles-ci s’inquiétaient jusqu’à présent de la forte dépendance du pays à la seule crypto-monnaie.

Cette diversification fait également du Salvador un modèle pour les économies à venir. L’association de la volatilité très rémunératrice du bitcoin et de la stabilité de l’or crée une stratégie de réserve équilibrée. Cette approche crée un précédent pour les autres pays qui explorent la gestion d’actifs hybrides.

Effets sur les entreprises favorables aux cryptomonnaies au Salvador

Cette acquisition d’or va au-delà des réserves. Elle affecte directement les entreprises qui opèrent dans le cadre des nouvelles lois financières du pays.

Par exemple, la loi sur les banques d’investissement du pays compte désormais l’or parmi les actifs liquides pour la qualification des investisseurs. En outre, les investisseurs doivent détenir au moins 250 000 dollars d’actifs liquides, qui peuvent désormais inclure l’or et le bitcoin.

Le Salvador a récemment adopté sa loi sur les banques d’investissement | Source : X

En outre, les fournisseurs de services d’actifs numériques doivent détenir des licences en vertu de la loi sur l’émission d’actifs numériques. Ces licences sont assorties d’exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client.

Les entreprises favorables aux crypto-monnaies ont désormais des obligations beaucoup plus importantes, mais jouissent également d’une plus grande légitimité. Dans l’ensemble, l’ajout de l’or aux exigences réglementaires du Salvador pourrait renforcer la confiance des investisseurs et attirer davantage de capitaux.

L’avenir hybride des réserves

En conclusion, l’achat d’or par le Salvador pour un montant de 50 millions de dollars n’est pas qu’un simple effet d’annonce. Il montre que le pays privilégie désormais une stratégie à long terme fondée sur la diversification.

En détenant à la fois de l’or et des bitcoins, le Salvador assure sa stabilité tout en préservant sa croissance. Ce modèle hybride pourrait influencer la manière dont d’autres pays abordent la gestion des réserves. Il allie la fiabilité des actifs traditionnels à l’avant-gardisme de l’innovation numérique.