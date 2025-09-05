L’intérêt ouvert des contrats à terme sur les altcoins atteint 61,7 milliards de dollars alors que la liquidité se déplace

Insights clés

L’intérêt ouvert des contrats à terme sur les altcoins a récemment atteint 61,7 milliards de dollars, avec un pic quotidien de 9,2 milliards de dollars en août.

La liquidité se déplace du bitcoin vers Ethereum et les jetons à bêta élevé comme Solana.

L’effet de levier extrême et la faiblesse des réglementations sont parmi les plus grands amplificateurs de risque sur le marché des dérivés cryptographiques.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur les altcoins a atteint un niveau record de 61,7 milliards de dollars dernièrement. Cela montre un changement de liquidité du Bitcoin vers l’Ethereum et d’autres altcoins majeurs. Les données montrent qu’un pic de 9,2 milliards de dollars en une seule journée s’est produit en août, ce qui est le plus important jamais enregistré.

La liquidité passe du bitcoin aux altcoins

Le passage du bitcoin sous sa moyenne mobile de 50 jours a ouvert la voie à un déplacement des capitaux. Selon certains rapports, les investisseurs ont transféré leurs fonds vers Ethereum, Solana et d’autres actifs à forte volatilité.

Selon LookOnChain, ce mouvement a été principalement alimenté par des mouvements institutionnels. En particulier, la plateforme d’analyse on-chain a suivi une importante baleine à bitcoins qui a transféré une partie de ses avoirs dans l’Ethereum.

Les baleines déplacent les capitaux du bitcoin vers le marché des altcoins | Source : X

Dans le même temps, la société Metaplanet, basée à Tokyo, a augmenté ses réserves de bitcoins à 18 991 BTC. Par ailleurs, le ministre japonais des finances a publiquement soutenu les crypto-actifs en tant qu’outils de diversification valables.

Du côté des échanges, des plateformes comme Hyperliquid gèrent des flux massifs. La bourse a récemment fait état d’un volume quotidien au comptant de 3,4 milliards de dollars. Ce volume a été principalement alimenté par de nouveaux dépôts en bitcoin et en ethereum. La majeure partie de ce volume s’est ensuite transformée en dérivés d’altcoins.

L’effet de levier est le moteur du marché

L’augmentation de l’intérêt ouvert pour les contrats à terme sur les altcoins ne concerne pas seulement la liquidité, mais aussi l’effet de levier. Les traders ont désormais accès à des ratios d’effet de levier allant jusqu’à 125 fois, bien plus élevés que sur les marchés traditionnels.

Cet effet de levier a été une source majeure de volatilité dans les deux sens. Historiquement, lorsque l’intérêt ouvert augmente, davantage d’argent spéculatif afflue. Cela pousse les prix à la hausse. Par conséquent, lorsque des corrections surviennent, les liquidations ont tendance à être brutales.

Les données de Coinglass montrent que l’intérêt ouvert des options Ether a récemment atteint 1 milliard de dollars sur le CME. Dans le même temps, les contrats à terme sur les altcoins ont atteint 61,7 milliards de dollars.

L’intérêt ouvert de l’Ethereum est en hausse ces derniers temps | Source : Coinglass

Selon les analystes, ces chiffres montrent que les positions longues à effet de levier sont plus dominantes sur le marché. Toute baisse brutale pourrait déclencher une réaction en chaîne massive, déstabilisant les prix de plusieurs jetons.

Le comportement des particuliers ajoute encore d’autres dimensions à ce phénomène. Dans la finance traditionnelle, les krachs ont tendance à déclencher des ventes de panique. Dans le secteur de la cryptographie, en revanche, les investisseurs ont tendance à considérer les baisses comme des opportunités d’achat. Cela crée une boucle de rétroaction où la volatilité est renforcée plutôt que réduite.

Fragilité des marchés des altcoins

Les 61,7 milliards de dollars d’intérêts ouverts se concentrent principalement sur Ethereum, Solana et d’autres jetons à forte capitalisation. Ce niveau de concentration signifie qu’une baisse d’un actif pourrait se répercuter sur l’ensemble du marché.

L’intérêt ouvert des altcoins a récemment bondi à environ 9,2 milliards de dollars en une seule journée | Source : X

Les pratiques de la finance dématérialisée, comme la réhypothécation, sont également des sources de risque supplémentaires. En effet, dans de nombreux cas, les garanties sont réutilisées sur plusieurs plateformes.

Cela crée des couches d’exposition interconnectées. En d’autres termes, l’effondrement d’une grande plateforme ou d’un jeton peut avoir un effet domino baissier.

Les stratégies institutionnelles s’adaptent à l’évolution des risques

Les grands investisseurs n’ignorent cependant pas les risques. De nombreuses institutions diversifient leurs stratégies en matière de crypto-monnaies en équilibrant l’exposition aux altcoins et les couvertures en bitcoins.

Le pic quotidien de 9,2 milliards de dollars de l’intérêt ouvert indique que certains acteurs prennent des paris importants sur les altcoins. D’autre part, il utilise la BTC pour se protéger contre les chutes de prix.

Dans le même temps, les traders particuliers sont en train de cuire ce que de nombreux analystes appellent le début d’une nouvelle saison des altcoins. Maintenant que la domination du bitcoin a chuté à 58 %, la liquidité continue de se déplacer vers les actifs à bêta élevé.

Les flux entrants de l’ETF Ethereum ont également battu les flux entrants de Bitcoin à quatre contre un récemment. Cela a renforcé la tendance.