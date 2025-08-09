Les tarifs douaniers de Trump menacent la croissance des mineurs de BTC aux États-Unis

Insights clés

Les nouveaux tarifs réciproques de Trump augmentent le coût des équipements de minage. C’est un problème qui affecte les mineurs de BTC américains.

Il y a également une augmentation continue des droits d’importation, qui pourrait entraîner un exode des opérations de minage vers l’étranger.

La production nationale augmente, mais celle-ci fait également face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

La nouvelle vague de tarifs de Trump a durement frappé les marchés financiers. Cependant, les mineurs de Bitcoin basés aux États-Unis pourraient aussi en ressentir les effets. Ces tarifs visent à corriger ce que Trump décrit comme « des décennies de commerce déloyal. »

Cependant, ils ont des effets en cascade qui continuent d’affecter l’industrie des cryptomonnaies. Les nouvelles règles commerciales sont entrées en vigueur le 7 août. Elles ont ciblé plus de 90 pays et ont massivement augmenté le coût d’importation des équipements de minage.

Même si ces tarifs ne visent pas directement les cryptomonnaies, le secteur continue d’en subir les conséquences par extension.

Les mineurs de BTC se préparent à l’impact

Les tarifs incluent un taux élevé de 19 % sur les Circuits Intégrés Spécifiques à l’Application (ASIC). Les ASIC les plus touchés par ce développement comprennent ceux des principaux pays manufacturiers comme l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande.

Lorsque les droits de douane standard supplémentaires sont ajoutés, le taux de tarif effectif pour ces pays grimpe jusqu’à 21,6 %.

Les tarifs de Trump frappent durement les mineurs de Bitcoin basés aux États-Unis | Source : X

La situation est encore pire pour la Chine, un autre producteur majeur d’ASIC. Alors que le tarif de base est de 10 %, la prime supplémentaire de 20 % porte le total à 57,6 %.

Ce chiffre est inférieur aux propositions antérieures. Cependant, ils font toujours des États-Unis l’un des endroits les moins attractifs pour importer du matériel de minage.

La production nationale augmente, mais…

Les mineurs américains et les fabricants d’ASIC prennent une voie alternative pour contrer la hausse des coûts. Par exemple, Luxor Technology aide ses clients à sécuriser des machines grâce à des partenariats de production nationaux. Cela inclut un accord d’assemblage national avec MicroBT, un géant chinois des équipements de minage.

Cependant, la fabrication complète d’équipements de minage aux États-Unis prendra du temps avant de devenir suffisamment compétitive pour contourner ces problèmes de tarifs. En raison de ce problème, les mineurs basés aux États-Unis envisagent une expansion dans d’autres pays comme le Canada, l’Europe du Nord et l’Amérique latine.

Ces pays ont des droits d’importation plus bas et, dans certains cas, une électricité moins chère. Cela signifie qu’ils offrent de meilleures marges en termes de profit et de maintien. C’est particulièrement vrai compte tenu du récent halving du Bitcoin et de son économie plus difficile.

Autres régions qui pourraient prendre le contrôle de la domination du minage de Bitcoin

La Russie, en particulier, pourrait en bénéficier. Selon les analystes de l’industrie, le pays peut se procurer des machines à moindre coût. Elle attire déjà des capitaux de Chine et d’Occident. Avec le temps, les mineurs quitteront les États-Unis en nombre, et changeront complètement la carte du hashpower.

Selon les données de The Chain Bulletin, les États-Unis sont la superpuissance mondiale du minage. Ils ont un hashrate combiné de 340,96 Eh/s.

Les États-Unis détiennent actuellement la domination du minage | Source : The Chain Bulletin

Cependant, ils sont suivis par d’autres régions comme le Kazakhstan et la Chine avec respectivement 119 Eh/s et 190 Eh/s. La Russie, quant à elle, ne détient que 4,66 % du hashrate mondial. Elle est comparée aux 37,8 % des États-Unis, aux 13,22 % du Kazakhstan et aux 21,11 % de la Chine.

Cependant, la rotation des capitaux des États-Unis vers la Russie est déjà en cours. Elle a une réelle chance de gagner plus de domination minière mondiale si les tendances actuelles persistent.

Les mineurs américains vendent ou réduisent leurs activités

Les conséquences sont déjà visibles. Greenidge Generation, un mineur coté au Nasdaq, a récemment annoncé la vente de son installation du Mississippi un an seulement après son lancement.

Malgré les plans initiaux d’expansion du site, l’entreprise fait face à des pressions financières et des défis liés aux tarifs. Ces facteurs la poussent à vendre.

De nombreux mineurs qui ont acheté des équipements pendant le boom de 2021 font face à de graves conséquences. Les prix du hash post-halving sont toujours bas, ce qui signifie que les mineurs gagnent moins pour le même hashrate.

Combinée à la hausse des prix du matériel induite par les tarifs, la situation devient insoutenable pour certains.