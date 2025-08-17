Les marchés s’apprêtent à affronter le mois de septembre, alors que les probabilités d’une baisse des taux de la Fed atteignent 100 %.

Insights clés

La probabilité d’une baisse des taux de la Fed en septembre s’élève désormais à 99,8 %, ce qui est presque inévitable.

La baisse des taux pourrait stimuler les actions et les crypto-monnaies en augmentant les liquidités.

La faiblesse des données sur l’emploi et la maîtrise de l’inflation font craindre de multiples réductions avant la fin de l’année.

Les investisseurs sont convaincus que la Réserve fédérale réduira ses taux d’intérêt en septembre. Selon les données de l’outil FedWatch du CME, la probabilité d’une réduction d’un quart de point est de 99,8 %. Il s’agirait de la première baisse de taux de la Fed depuis des années, après un cycle de resserrement prolongé.

Pourquoi la Fed pourrait-elle baisser ses taux ?

Le rapport sur l’inflation de juillet a été publié sans surprise. L’inflation de base reste supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed. Toutefois, elle ne s’est pas accélérée trop rapidement. Par ailleurs, la croissance de l’emploi s’est affaiblie pendant trois mois consécutifs.

En outre, les droits de douane élevés introduits par le président Donald Trump ont ralenti l’embauche et augmenté les coûts des entreprises. Cela a poussé la Fed à reconsidérer sa façon habituelle de maîtriser l’inflation tout en soutenant l’emploi.

La trajectoire récente de la politique de la Fed

En mars 2020, la Fed a ramené ses taux d’intérêt à un niveau proche de zéro afin de stimuler l’économie pendant la pandémie. Toutefois, lorsque l’inflation a augmenté en 2022, les taux ont été relevés à leur plus haut niveau depuis deux décennies.

Les baisses de taux ont repris à la fin de 2024 lorsque l’inflation a commencé à se rapprocher de 2 %. La dernière baisse a eu lieu en décembre, laissant la fourchette actuelle entre 4,25 % et 4,5 %. Depuis, la Fed a fait une pause, craignant que les droits de douane ne relancent l’inflation.

La pression politique s’intensifie

Depuis des mois, le président Trump fait pression pour faire baisser les taux d’intérêt. Il a fait valoir que les coûts d’emprunt élevés nuisaient à l’économie et augmentaient les paiements d’intérêts du gouvernement sur la dette.

Trump continue de critiquer Powell et menace même de le licencier | Source : X

Il a publiquement critiqué le président de la Fed, Jerome Powell. M. Trump a même fait allusion à une action en justice concernant les prétendus dépassements de coûts dans la rénovation du siège de la Fed.

M. Powell a souligné à plusieurs reprises l’indépendance de la Fed. Cependant, la pression politique ajoute à l’urgence de la décision à venir.

Les effets de la baisse des taux sur les crypto-monnaies

Selon l’analyste Master of Crypto on X, la baisse des taux est souvent synonyme d’une plus grande liquidité sur les marchés financiers. Pour les crypto-monnaies, cela pourrait être un atout majeur. Les coûts d’emprunt moins élevés permettent aux investisseurs d’allouer plus facilement des capitaux à des actifs plus risqués comme le bitcoin et l’ethereum.

Comme lors des cycles d’assouplissement précédents, les marchés des crypto-monnaies ont enregistré des gains substantiels. Cela s’explique par le fait que les investisseurs recherchent des rendements en dehors des actifs traditionnels. Toutefois, une baisse des taux en septembre pourrait amplifier cet effet et entraîner une hausse généralisée des prix.

Quels effets une baisse des taux pourrait-elle avoir sur le marché ? | Source : X

Jusqu’à présent, les attentes d’une baisse des taux d’intérêt de la FED ont déjà affecté les marchés financiers. Le dollar américain est proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs semaines, et les actions se sont redressées, l’indice mondial MSCI ayant récemment atteint des sommets inégalés.

En outre, les actions asiatiques sont à leur plus haut niveau depuis 2021. Les rendements des bons du Trésor ont également connu quelques changements ces derniers temps, notamment les rendements à deux ans. Ils ont tendance à réagir aux attentes de la Fed, passant de 3,95 % au début du mois d’août à 3,67 %.

L’afflux de liquidités pourrait pousser les actifs à risque à la hausse

Si la Fed finit par réduire ses taux d’intérêt, les liquidités pourraient exploser à la hausse. Cette situation est généralement favorable aux actions, aux cryptomonnaies et aux matières premières. Toutefois, l’équilibre entre le soutien à l’économie et la maîtrise de l’inflation sera certainement mis à rude épreuve au cours du mois à venir,

Les analystes de marché s’attendent à une hausse des crypto-monnaies et des actions | Source : X

Bien que l’inflation n’ait pas grimpé en flèche, les droits de douane pourraient maintenir les pressions sur les prix à un niveau élevé. La Fed pourrait ralentir ou interrompre ses baisses de taux si l’inflation augmente à nouveau de manière incontrôlée. Dans ce cas, le marché deviendra probablement plus volatil (en particulier les cryptomonnaies et les autres actifs à risque).

La Fed s’attend à recevoir d’autres rapports sur l’emploi et l’inflation avant sa réunion de septembre. Si les données sur l’emploi restent faibles, la baisse des taux est presque garantie. En revanche, si l’inflation reprend, les décideurs politiques pourraient reconsidérer la baisse de ces taux.

Les investisseurs devraient suivre de près le rapport sur l’emploi du mois d’août et les données sur les prix à la production. Les déclarations de la FED seront également essentielles pour repérer tout changement de ton.