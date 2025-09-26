Les données macroéconomiques à venir marquent un moment important pour les marchés américains

Insights clés

Les données relatives à l’inflation et au marché du travail devraient influencer les attentes concernant la politique de la Réserve fédérale cette semaine.

Les prochains rapports sur l’IPP et l’IPC montrent que les préoccupations inflationnistes liées aux tarifs douaniers persistent.

Les demandes d’allocations de chômage et le sentiment des consommateurs révèlent des risques croissants dans l’économie.

Les données macroéconomiques sont de nouveau dans le collimateur de tous, alors que les États-Unis se préparent à publier cette semaine l’indice des prix à la production et à la consommation, les premières demandes d’allocations chômage et l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan.

L’ensemble de ces rapports devrait influencer les attentes concernant la prochaine action de la Réserve fédérale.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la banque centrale américaine est confrontée à un difficile exercice d’équilibre. L’inflation est stable, mais le marché de l’emploi montre des signes de tension. La réaction de la Fed pourrait avoir des répercussions sur les marchés financiers traditionnels et sur les cryptomonnaies.

Données sur l’inflation avec l’IPP et l’IPC en ligne de mire

L’indice des prix à la production (IPP) devrait être publié en milieu de semaine, mardi. Ce rapport est important car il donne un aperçu de l’inflation de gros. Il mesure essentiellement l’évolution des prix perçus par les producteurs nationaux.

Cela signifie qu’une hausse de l’IPP révèle des pressions sur les coûts qui se répercutent ensuite sur les prix à la consommation.

Les économistes s’attendent à une légère augmentation pour le mois d’août, et les droits de douane sur les importations sont susceptibles de contribuer à l’augmentation des coûts. Un IPP plus élevé que prévu indiquerait une augmentation des pressions inflationnistes. Cela renforcerait les inquiétudes concernant la croissance persistante des prix dans l’économie.

Une semaine volatile pour les marchés financiers alors que les données économiques se préparent à faire surface | Source : X

L’indice des prix à la consommation (IPC) devrait être publié le lendemain. Ce rapport suit l’évolution des prix payés par les consommateurs urbains pour les biens et les services. L’IPC est la mesure de l’inflation la plus surveillée par les décideurs politiques et les marchés, et on s’attend à ce qu’il soit très important.

Jusqu’à présent, les analystes s’attendent à une hausse de l’IPC en août. La hausse des prix des produits de base liée aux droits de douane est le principal moteur, et si l’IPC confirme une inflation plus forte, la Fed pourrait être confrontée à une décision plus difficile entre l’assouplissement de ses taux d’intérêt pour soutenir l’emploi et le resserrement de ces taux pour contenir les prix.

Signaux du marché du travail par le biais des demandes d’allocations chômage

Les demandes initiales d’allocations chômage, qui seront également publiées jeudi, sont une fenêtre sur l’état de l’emploi aux États-Unis.

Ce rapport hebdomadaire recense les nouvelles demandes d’allocations de chômage. Bien que ce rapport puisse être volatil (et provoquer la volatilité du marché), la tendance révèle la santé du marché du travail.

Les récentes données sur l’emploi ont révélé les premières pertes nettes d’emplois depuis 2020. C’est l’une des questions qui a suscité l’inquiétude quant à l’affaiblissement de l’économie et qui a provoqué une forte volatilité sur le marché la semaine dernière.

Les données précédentes sont issues des demandes initiales d’allocations chômage : X

Cela dit, si les demandes d’allocations chômage augmentent à nouveau, la confiance dans le marché du travail diminuera encore. L’attention de la Fed se porterait alors davantage sur le soutien à l’emploi.

Un marché du travail plus faible tend à pousser la Fed à réduire les taux pour stimuler la croissance. À l’inverse, des demandes stables ou en baisse montrent une certaine résilience et réduisent la pression pour des réductions immédiates.

Sentiment des consommateurs et attentes en matière d’inflation

Vendredi, l’Université du Michigan publiera son indice de confiance des consommateurs. Cette enquête mesure le degré d’optimisme des ménages à l’égard de l’économie. Elle inclut également les attentes en matière d’inflation, que la Fed surveille également.

Les analystes s’attendent à ce que le sentiment s’affaiblisse encore en septembre. Les consommateurs sont sous la pression de l’augmentation du coût de la vie. Cela signifie qu’une baisse de l’indice montrerait que les ménages sont inquiets (et donc qu’ils dépensent moins).

TradFi et Crypto sous pression

Les marchés financiers traditionnels réagiront rapidement à ces publications. Une inflation plus élevée que prévu dans l’IPP et l’IPC serait négative pour les actions et les obligations.

En effet, les investisseurs supposeraient que la Fed doit maintenir des taux élevés, ce qui ralentit la croissance et réduit les bénéfices.

Dans le même temps, la faiblesse des données relatives aux demandes d’allocations chômage pourrait apporter un certain soulagement. Si le marché du travail semble fragile, la Fed pourrait réduire ses taux plus tôt. Cela réduirait les coûts d’emprunt et pourrait faire grimper les cours des actions.

Enfin, le marché des cryptomonnaies est davantage lié aux données économiques américaines. Le bitcoin et d’autres actifs ont tendance à suivre les indices boursiers lorsque des changements macroéconomiques se produisent.

Cela dit, l’inflation reste une arme à double tranchant pour les cryptomonnaies. D’une part, une inflation plus élevée suscite un sentiment de fuite des risques et réduit la demande. D’autre part, le bitcoin est parfois considéré comme une protection contre la dépréciation de la monnaie et pourrait devenir intéressant pour certains investisseurs.