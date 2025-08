Les baleines de Shiba Inu et DOGE se tournent vers un altcoin prometteur en 2025

Remittix (RTX) lancé en 2025 a rapidement gagné du terrain dans l’espace crypto. Les détenteurs de Shiba Inu et de Dogecoin déplacent leurs capitaux vers cet altcoin prometteur. Ce mouvement reflète une demande croissante pour des jetons ayant des cas d’utilisation concrets.

L’infrastructure PayFi de Remittix prend en charge les paiements crypto-à-fiat mondiaux sans friction. Sa valeur pratique séduit les investisseurs qui cherchent au-delà de l’engouement des meme coins. Alors que l’utilité devient une priorité, RTX se démarque comme un concurrent solide.

Les détenteurs de Shiba Inu affluent vers Remittix

Les détenteurs de crypto déplacent leurs fonds de Shiba Inu et Dogecoin vers Remittix. Les données des portefeuilles révèlent d’importantes réallocations vers ce nouveau jeton. Les investisseurs privilégient les fonctionnalités de paiement transfrontalier et l’utilité réelle de Remittix.

Cette tendance souligne l’intérêt croissant pour les altcoins pratiques plutôt que les jetons mèmes. Son utilité provient de la facilitation des conversions crypto à faibles frais directement en monnaie fiduciaire, prenant en charge plus de 30 pays et devises.

Source : TradingView

Ce changement marque un tournant dans le sentiment du marché parmi les principaux supporters des meme coins. Il favorise les projets ayant une application concrète et une évolutivité plus rapide plutôt qu’une tokenomics basée sur les réseaux sociaux.

Remittix : La meilleure prévente crypto de 2025 ?

Remittix est reconnu comme la meilleure prévente crypto de l’année. Le projet a levé plus de 18 millions de dollars. Il a réussi à vendre 579 millions de jetons à un prix moyen de 0,0895 $.

Les investisseurs répondent à l’offre de bonus de 50 % en cours. La prévente a dépassé son plafond initial de 18 millions de dollars. L’élan continue de croître alors que l’intérêt pour les jetons axés sur l’utilité augmente.

Remittix gagne en dynamisme en raison de l’activité croissante des investisseurs, avec des baleines quittant les meme coins. Selon les rapports récents, son portefeuille Q3 prendra en charge les réseaux Ethereum, Solana et XRP. La confirmation officielle du lancement bêta en septembre n’a fait qu’alimenter l’enthousiasme.

Remittix devient discrètement la prévente phare de 2025 :

Portefeuille multi-chaînes lancé au T3 2025 avec support complet du staking et du FX

Infrastructure auditée par CertiK sans interférence de tiers

Ciblant les freelances mondiaux, les commerçants et les bénéficiaires transfrontaliers

Fort changement dans le sentiment des investisseurs soutenu par les rapports communautaires

Positionné comme un projet DeFi pratique, pas un meme coin

Idéal pour ceux qui recherchent une crypto avec une utilité réelle

Pourquoi les détenteurs abandonnent les jetons mèmes

Bien que forts en soutien communautaire, Shiba Inu et Dogecoin manquent de rails de paiement intégrés ou d’intégrations fiat. En revanche, Remittix offre un pont transparent entre la crypto et les outils financiers quotidiens, les virements bancaires, la facturation et les paiements aux marchands.

Les investisseurs privilégient désormais les jetons offrant une utilité tangible et une demande utilisateur intégrée. Remittix attire les investisseurs stratégiques avec un fort potentiel de croissance. Son inscription en direct sur CoinMarketCap renforce sa visibilité et sa crédibilité.

L’utilité réelle prend le devant de la scène

Shiba Inu et Dogecoin restent viables. Cependant, leur potentiel de croissance est limité par rapport aux jetons axés sur l’utilité comme Remittix. Pour les détenteurs recherchant des outils financiers évolutifs et une utilité transfrontalière au-delà de la spéculation sur les jetons, Remittix présente une alternative convaincante.

Les experts considèrent maintenant RTX comme l’une des meilleures préventes crypto actuelles. Remittix est-il la meilleure prévente crypto de 2025 ? De nombreux détenteurs migrant de Shiba Inu et Dogecoin le pensent. Remittix pourrait être la prévente crypto la plus sous-estimée de la décennie.

