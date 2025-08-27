Les baleines de Cardano font des mouvements : Le prix de l’ADA peut-il bientôt dépasser 1 dollar ?

Insights clés

Cardano maintient un soutien à près de 0,84 $ tout en surveillant une rupture au-dessus de 1 $.

L’accumulation de baleines et les apports institutionnels témoignent d’un regain de confiance dans l’ADA.

La croissance de la chaîne, avec plus de 112 millions de transactions, soutient le potentiel à long terme.

Le prix de Cardano est resté stable malgré les signaux de marché mitigés provenant des graphiques et des données sur la chaîne. L’ADA s’échangeait autour du niveau de prix de 0,86 $ au moment de la rédaction, après avoir gagné un peu de terrain au cours des dernières 24 heures.

Le token est en baisse de plus de 12% sur le graphique hebdomadaire. Toutefois, les analystes estiment que sa structure reste constructive.

L’accumulation de baleines soutient le prix de Cardano

L’activité des baleines et l’afflux massif d’investisseurs institutionnels ont régulièrement alimenté le débat. Selon Ali Charts, plus de 150 millions d’ADA ont été accumulés par de grands investisseurs au cours des deux dernières semaines.

Ces mouvements sont souvent le signe que les grands acteurs se préparent à une reprise. Cela signifie que la zone de prix actuelle de Cardano incite les baleines à agir.

Des baleines ont acheté des millions de Cardano au cours des deux dernières semaines | Source : X

Historiquement, l’accumulation de baleines tend à renforcer la confiance dans un actif et peut constituer une source majeure de soutien en période d’incertitude.

Cela signifie que l’ADA pourrait rester stable à son niveau de prix actuel. Dans ce cas, les baleines pourraient aider à absorber la pression à la vente et donner le ton à une hausse.

Entrées institutionnelles et structure du marché

Au-delà de la vente au détail et de l’action des baleines, l’intérêt institutionnel pour l’ADA est également en hausse. Par exemple, les informations fournies par Mintern font état d’un afflux d’environ 73 millions de dollars dans l’ADA pour la seule année en cours. En outre, les institutions détiennent aujourd’hui plus de 900 millions de dollars en dépôt.

Les entrées institutionnelles dans le réseau Cardano ont été importantes ces derniers temps | Source : X

Les analystes estiment que les institutions sont attirées par la liquidité, une infrastructure solide et une valeur à long terme. Cardano répond à ces exigences et ses frais de transaction sont parmi les plus bas de la crypto-monnaie.

La blockchain Cardano continue de traiter des millions de transactions par jour et l’activité de développement a augmenté.

Les modèles de prix du Cardano et la configuration technique

Selon les graphiques, le prix de l’actif évolue au sein d’un canal ascendant. Cette structure a tendance à précéder les continuations haussières, le niveau de rupture se situant désormais aux alentours de 0,91 $.

En d’autres termes, si ADA franchit cette barrière, les analystes s’attendent à ce que le jeton soit testé entre 1,01 et 1,10 $.

Le Cardano évoluant dans un canal ascendant montre que les haussiers ont le contrôle | Source : TradingView

Cependant, le support à 0,83 $ est devenu important pour l’actif. Toute rupture en dessous de ce niveau de prix invaliderait la tendance haussière et pourrait ramener l’ADA vers le niveau de prix de 0,70 $.

Les positions longues ont été fortement empilées entre 0,83 et 0,85 $. Un effondrement à partir de cette zone pourrait également déclencher un » long squeeze « . Si cela se produit, cela pourrait ajouter de la volatilité au marché et aggraver tout mouvement de baisse.

La croissance en chaîne renforce la solidité à long terme

Les mesures du réseau de Cardano montrent que l’actif est toujours solide. Rien que cette année, la blockchain a traité plus de 112 millions de transactions. Les frais de transaction moyens sont restés inférieurs à 0,25 $. Cardano est l’un des réseaux les moins chers à utiliser à grande échelle.

Les analystes estiment que le prochain test majeur pour l’ADA se situe entre 0,84 $ et 1,00 $. Si la crypto-monnaie réussit à maintenir ce niveau de prix, la tendance haussière restera intacte. En outre, une rupture confirmée au-dessus de 1,20 $ pourrait ouvrir la voie à la résistance autour de 1,50 $.

Pour l’instant, ADA se négocie à un tournant. Les baleines s’accumulent pour une raison quelconque, et les signaux sur la chaîne montrent des signes d’une poussée imminente vers le haut. Cela signifie que les ingrédients d’un mouvement plus important sont en place, malgré l’atonie d’ADA.

La volatilité à court terme ne peut être ignorée, en particulier si les positions longues à effet de levier commencent à se dénouer. Les acheteurs peuvent défendre les niveaux de prix actuels de Cardano, et la crypto-monnaie réussit à dépasser les 0,91 $. Les chances de récupérer 1 dollar augmenteront considérablement.