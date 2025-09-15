Les altcoins ont atteint leur niveau de survente le plus élevé, selon un analyste

Insights clés

Le bitcoin a formé une croix dorée, ce qui est un excellent signal pour un retour à la hausse.

Les analystes affirment que les altcoins sont à des niveaux historiquement survendus et qu’ils laissent présager un renversement de tendance.

Les traders surveillent l’indice RSI et les moyennes mobiles pour obtenir la confirmation d’un rebond du marché.

Le bitcoin a récemment formé une croix dorée, un signal technique souvent lié à de fortes hausses de prix. Cette croix dorée s’est produite au moment où la moyenne mobile à 50 jours est passée au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.

Dans le même temps, les analystes soulignent que le marché des altcoins est actuellement à son niveau de survente le plus élevé de l’histoire.

Cela dit, le marché en général pourrait bientôt connaître une hausse.

Les altcoins sont plus que jamais survendus

Alors que la croissance du bitcoin est forte, les altcoins racontent une autre histoire. Les analystes ont récemment noté que le marché des altcoins n’a jamais été aussi survendu.

Les relevés de l’indice de force relative (RSI) sur plusieurs échéances sont tombés en dessous de 30 et ont confirmé que le marché subit effectivement une pression vendeuse extrême.

Les altcoins sont actuellement à leur niveau de survente le plus élevé de l’histoire | Source : X

L’indice Altcoin Season Index (ASI), qui mesure les marges entre le bitcoin et les altcoins, se situe actuellement à 45/100. Historiquement, le marché des altcoins s’est rapproché de la barre des 50/100 juste avant des reprises majeures lors d’au moins deux cycles haussiers passés. Au cours de ces deux périodes, la domination des altcoins s’est accrue à mesure que les capitaux se détournaient du bitcoin.

L’Ethereum est particulièrement performant. L’afflux de plus de 9 milliards de dollars dans les ETF a fait grimper sa part de marché à 57,3 %. Le ratio ETH/BTC est également sorti d’une fourchette à long terme, ce qui indique que l’Ethereum pourrait commencer à surperformer au cours des prochains mois.

Solana a attiré récemment 1,72 milliard de dollars de capitaux institutionnels, tandis que les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 20 % malgré la baisse des prix.

Ces signes indiquent que l’activité de la chaîne se maintient, même en période de ralentissement.

Implications commerciales et niveaux de prix à surveiller

La croix dorée ne suffit pas à elle seule à confirmer une tendance. Les traders attendent toujours de voir si le bitcoin peut se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours avec un volume en hausse. Cela signifie qu’un mouvement fort avec un support solide validerait le signal haussier.

Les traders d’Altcoin recherchent également une hausse du RSI au-dessus de 30 alors que le prix montre une divergence positive.

Les analystes sont à l’affût d’une reprise de l’indice RSI avec de forts volumes | Source : TradingView

Cette combinaison a toujours précédé l’épuisement des ventes et pourrait être à surveiller. Les données en chaîne confirment déjà ce point de vue et montrent une diminution des réserves de change et une augmentation de l’accumulation de baleines.

L’Ethereum se négocie actuellement à près de 4 500 dollars et son volume d’échange quotidien s’élève à 15 milliards de dollars. Cela dit, si la crypto-monnaie continue à se maintenir à ce niveau, une remontée vers les 5 000 dollars pourrait se produire à court terme.

Facteurs généraux du marché

Les conditions macroéconomiques pourraient être importantes pour confirmer le rebond. Si la Réserve fédérale montre des signes d’ouverture à une baisse des taux plus tard dans l’année, les liquidités pourraient affluer vers les actifs à risque tels que la crypto-monnaie.

L’adoption par les institutions est un autre moteur. Les ETF Bitcoin détiennent aujourd’hui 139 milliards de dollars d’actifs sous gestion et ont généré des entrées régulières. Historiquement, l’augmentation de la liquidité du bitcoin a tendance à se répercuter sur les altcoins pendant les phases haussières.

Le marché des ETF Bitcoin représente actuellement plus de 139 milliards de dollars d’actifs nets : Soso Value

Les corrélations avec les marchés traditionnels sont également à surveiller. La corrélation actuelle du bitcoin avec le S&P 500 est de 0,7. Cela signifie que toute évolution positive des actions pourrait entraîner des gains pour le crypto-monnaie.

Ce que les traders doivent surveiller

Les traders doivent suivre les indicateurs tels que les reprises du RSI, les pics de volume et les divergences de prix dans le bitcoin et les altcoins. Des ruptures au-dessus des niveaux de résistance dans les paires ETH/BTC pourraient confirmer un changement de dynamique en faveur des altcoins.

Les projets de premier ordre comme Ethereum, Solana, Chainlink et Uniswap peuvent constituer des entrées plus sûres que les petits jetons. Ces actifs ont tendance à se redresser plus rapidement lors des rebonds du marché et pourraient être intéressants à surveiller.

Jusqu’à présent, la configuration du marché au quatrième trimestre ressemble aux conditions observées avant les saisons précédentes des altcoins. Bien qu’il subsiste des risques importants, les données historiques montrent que les niveaux de survente extrême ont tendance à précéder les fortes hausses.

Si les schémas historiques se répètent, la combinaison d’une rupture du bitcoin et d’une sous-évaluation des altcoins pourrait créer certaines des meilleures opportunités du marché à ce jour.