Le rallye des prix du SEI prend de l’ampleur alors que le croisement des EMA confirme la rupture

Insights clés

Le SEI a connu huit semaines consécutives de sorties d’échange, ce qui montre qu’il dispose d’une accumulation substantielle.

Les prix ont stagné malgré un croisement haussier de l’EMA 100 jours/200 jours.

Les analystes considèrent que 0,3 dollar est une zone d’achat et que 0,35-0,37 dollar est un niveau de résistance clé.

SEI se maintient près du niveau de prix de 0,3 $. Ceci malgré un croisement haussier entre deux EMA clés sur son graphique.

Bien que le marché en général soit chancelant ces derniers temps, SEI a bien résisté. Il a gagné plus de 45 % en trois mois, dont 6,3 % la semaine dernière.

Sorties d’échange de l’ISE

Selon les données de Coinglass, les flux nets de SEI ont été négatifs au cours de la semaine dernière. Au cours des sept derniers jours, 11,28 millions de dollars ont été retirés de Binance.

Cette tendance constitue la deuxième plus importante sortie hebdomadaire depuis le pic de juillet. En outre, malgré la lenteur des prix, ces mouvements réguliers tendent à montrer une pression d’achat et une conviction à long terme chez les détenteurs.

Les sorties de devises pour le SEI montrent une accumulation constante d’investisseurs | Source : Coinglass

Cette initiative intervient alors que Sei a récemment lancé Monaco. Il s’agit d’une couche de négociation de niveau Wall Street conçue pour une utilisation institutionnelle. Le CBOE a également déposé récemment une demande de création d’un ETF SEI à enjeu canarien.

Ces deux développements ont montré l’intérêt croissant des grands investisseurs pour l’ISE.

L’activité sur la chaîne confirme également cette tendance. Selon Santiment, les adresses actives ont augmenté de près de 8 000 % depuis le lancement du projet. Par ailleurs, les données de DefiLlama montrent que la valeur totale bloquée (TVL) du réseau avoisine les 626 millions de dollars.

Le rallye des prix du SEI soutenu par le croisement haussier de l’EMA

L’une des principales raisons de cet optimisme croissant est la présence de signaux techniques sur les graphiques. D’après le graphique journalier, l’EMA à 100 jours vient de dépasser l’EMA à 200 jours. Cette tendance est connue sous le nom de croisement haussier, et les traders y voient une confirmation haussière.

SEI montre un croisement haussier entre les EMA 100/200 | Source : TradingView

Les traders en période de swing utilisent souvent le croisement des EMA pour valider une tendance haussière à moyen terme. Il convient également de noter qu’un croisement 100 jours/200 jours est rare et témoigne généralement d’une plus grande conviction du marché.

Dans le même temps, les vendeurs à découvert augmentent leur exposition. Au cours de la semaine dernière, Bitget a enregistré à lui seul 37,34 millions de dollars de nouvelles positions courtes sur SEI. Ce chiffre est à comparer aux 26,15 millions de dollars de positions longues.

Niveaux de prix SEI à surveiller

SEI se négocie à près de 0,3 $ et se maintient juste au-dessus du support local à 0,29 $. Les niveaux entre 0,25 $ et 0,3 $ ont été à plusieurs reprises une zone d’achat pour les traders haussiers.

L’analyste Ali Martinez a récemment noté que SEI reflétait le comportement des prix de Sui à la fin de l’année dernière. Il pense que SEI pourrait « préfigurer » un rallye similaire, en se basant sur des schémas graphiques et des indicateurs de momentum comparables.

Sei préfigure Sui | Source : X

Si cette tendance se maintient, la crypto-monnaie pourrait atteindre les 0,35 $ à moyen terme. Si Sei dépasse le niveau de prix de 0,35 $, les 0,37 $ s’ouvriront avant les 0,42 $.

Il convient également de noter que le niveau de prix de 0,35 $ est un niveau de résistance historiquement fort. Quoi qu’il en soit, une cassure nette au-dessus de 0,35 $ secouerait la structure du marché en faveur des haussiers. Elle ouvrirait la voie vers des sommets plus élevés.

L’intérêt des institutions pousse le SEI sous les feux de la rampe

La combinaison du lancement de Monaco et de l’enregistrement des ETF par le CBOE a renforcé la position de SEI sur le marché. Monaco peut gérer des transactions à grande échelle tout en apportant un soutien aux RWA.

Cela signifie que le réseau Sei a un avantage naturel sur ses concurrents, qui se concentrent principalement sur les petites activités de DeFi. Des analystes comme Byzantine General notent que la stabilité de SEI pendant la faiblesse générale du marché a renforcé la confiance des opérateurs.

« SEI a l’air incroyable », dit le général Byzantin | Source : X

Il existe néanmoins quelques risques. Si SEI tombe en dessous de 0,29 $, la configuration haussière à court terme pourrait s’affaiblir. Cela soulagerait temporairement les shorts avant que les bulls ne cherchent à recharger leurs positions. SEI ne fait pas preuve de force dans tous les sens du terme, mais sa stabilité est intacte.