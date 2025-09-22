Le prix du Toncoin s’approche des 3,00 $ alors que les baissiers resserrent leur étau

Insights clés

Le Toncoin continue de subir des pressions vendeuses au sein d’un canal descendant.

$3.25 est l’un des niveaux de résistance les plus importants qui pourrait faire basculer sa force dans un sens ou dans l’autre.

Le support à 3,00 $ est important ; une cassure inférieure pourrait exposer 2,95 $ et moins.

Le prix du Toncoin est bloqué dans une tendance baissière depuis des semaines. Le jeton se négocie à près de 3,10 dollars et fait face à un rejet constant des principaux niveaux de résistance. Depuis le début du mois d’août, les vendeurs contrôlent le marché et les haussiers n’ont que peu d’influence.

Par ailleurs, les refus répétés de près de 3,20 et 3,25 dollars montrent à quel point le Toncoin est sous pression.

Chaque rebond s’estompe rapidement et laisse le prix vulnérable à une nouvelle baisse. C’est pourquoi le niveau de support de 3,00 $ est devenu la ligne la plus cruciale à défendre.

Pourquoi le prix du Toncoin reste faible

Le principal problème pour le Toncoin est la configuration du canal descendant. Chaque tentative de hausse de la crypto-monnaie s’est heurtée à la résistance des moyennes mobiles et de la limite supérieure du canal.

Le Toncoin se négocie dans un canal ascendant | Source : TradingView

L’activité récente montre que le jeton se négocie entre 3,08 et 3,15 dollars. Cette fourchette étroite témoigne d’une certaine indécision, mais aussi d’un affaiblissement de la dynamique.

Sans une forte poussée des acheteurs, le prix du Toncoin risque de glisser dans la partie inférieure de son canal.

Les discussions des opérateurs montrent également le même thème de la faiblesse des flux d’entrée et du sentiment d’hésitation.

Les données en chaîne n’ont enregistré qu’environ 575 000 dollars de flux entrants le 2 septembre. C’est loin d’être suffisant pour contrer les sorties régulières observées ces derniers mois.

Dans l’ensemble, la force de la hausse restera limitée jusqu’à ce que des acteurs plus importants reviennent sur le Toncoin.

Fiche technique du prix du Toncoin

Le graphique de quatre heures montre également une configuration baissière. Le Toncoin se négocie sous son EMA de 20 jours à 3,13 $ et son EMA de 50 jours à 3,16 $.

L’EMA 100 jours à 3,21 $ et l’EMA 200 jours à 3,25 $ forment également un mur de résistance dense. Ce groupe de résistances a stoppé à plusieurs reprises les tentatives de reprise.

Ali propose une perspective sur le Toncoin | Source : X

L’analyste Ali indique que TON évolue au sein d’un triangle symétrique et pourrait envisager un mouvement de prix de 50% dans l’une ou l’autre direction.

D’après les graphiques, le support se situe entre 3,05 et 3,08 dollars, une zone où les acheteurs sont intervenus. En d’autres termes, une cassure en dessous de cette fourchette expose à 2,95 dollars, et à partir de là, 2,85 dollars pourraient entrer en jeu.

Les indicateurs de momentum confirment également cette faiblesse. L’indice de force relative (RSI) se situe actuellement à près de 49, ce qui indique une indécision. Tout mouvement en dessous de 45 confirmerait un renforcement des ventes, tandis qu’un saut au-dessus de 55 serait un premier signe de soulagement.

Le contexte du marché ajoute à la pression

Le sentiment général concernant les crypto-monnaies est mitigé. Le bitcoin et l’ethereum se sont tous deux stabilisés après les fluctuations de la semaine dernière. Cependant, de nombreux altcoins restent léthargiques.

Les investisseurs prudents préféreront peut-être attendre un renversement apparent. Un dépassement décisif des 3,25 dollars constituerait un argument de poids en faveur des acheteurs.

Les traders agressifs pourraient considérer le support proche de 3,02 $ et de 2,96 $ comme des zones d’entrée possibles. Cependant, un stop-loss en dessous de 2,90 $ pourrait être envisagé pour gérer le risque. Tout rebond à partir des niveaux de survente pourrait être de courte durée si le volume ne confirme pas le mouvement.

Les traders en période d’oscillation doivent surveiller l’indice RSI. S’il tombe en dessous de 35, un rebond de survente pourrait se développer. Cependant, les reprises dans la zone des 3,25-3,30 $ doivent être abordées avec prudence car les vendeurs ont défendu cette zone à plusieurs reprises.

Pour l’instant, la voie de la moindre résistance est celle de la baisse. À moins que l’afflux de capitaux ne s’améliore et que le sentiment ne change, le prix du Toncoin devrait bientôt tester à nouveau le support de 3,00 $.