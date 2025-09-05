Le prix du Solana dépasse les 200 dollars grâce à de nombreux signaux haussiers

Insights clés

Solana semble reprendre du poil de la bête et vient de repasser la barre des 200 dollars.

L’analyse technique montre une résistance à 213 $ et une possibilité de hausse vers 228 $ ou même 255 $.

Des facteurs tels que l’augmentation des volumes d’échanges, la liquidation des positions courtes et l’intérêt des institutions maintiennent Solana sous les feux de la rampe.

Le prix de Solana a récemment dépassé le niveau de 200 dollars pour la première fois depuis le début du mois d’août. Cette poussée haussière est due à la force technique et à d’autres facteurs.

Au cours des deux derniers mois, Solana a progressé de plus de 37 %. La dernière poussée au-dessus de 200 dollars a confirmé son rallye estival. Elle soulève également la question de savoir si le jeton peut franchir les niveaux de résistance suivants.

Niveaux techniques du prix Solana à surveiller

Les graphiques montrent que l’action du prix de Solana à l’heure où nous écrivons ces lignes semble solide. Au cours des deux dernières semaines, le jeton a franchi des étapes importantes. Il s’agit notamment du retracement de Fibonacci de 23,6 % à 199,57 $ et de la SMA de 30 jours à 182,09 $.

Les indicateurs soutiennent également la tendance haussière, selon les graphiques. Le MACD, par exemple, montre un croisement haussier. D’autre part, l’indice de force relative (RSI) se situe à des niveaux neutres proches de 55.

Solana a dépassé les 211 $ et vise des sommets plus élevés | Source : X

Cela signifie que Solana peut continuer à grimper sans entrer dans une zone de surachat. Les perspectives à court terme pour l’actif montrent également que 213 $ est la prochaine résistance significative. Si Solana clôture au-dessus de ce niveau, les traders envisagent de viser 228 $.

À l’inverse, le support se situe maintenant à près de 196 dollars et encore plus bas à 185 dollars. Cela signifie que ces niveaux pourraient être testés à nouveau si le prix ne parvient pas à se consolider au-dessus de 200 dollars.

La rotation des altcoins maintient Solana en ligne de mire

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le bitcoin se négocie à environ 110 000 dollars et l’ethereum tourne autour de 4 700 dollars. En raison de ces perspectives, les traders déplacent désormais leurs capitaux vers des altcoins comme Solana.

Les investisseurs se tournent vers des jetons plus volatils. Ces actifs offrent un potentiel de hausse à court terme plus important. Cette rotation reflète l’appétit croissant pour le risque sur le marché.

L’intérêt ouvert pour les crypto-monnaies perpétuelles s’élève désormais à 936 milliards de dollars, ce qui confirme cette tendance. Solana, en particulier, a bénéficié de cette rotation. Par ailleurs, les traders s’empilent sur les positions à terme et au comptant afin de capturer autant de valeur que possible.

La SEC fait actuellement une pause sur les ETF de Solana | Source : X

Toutefois, il y a actuellement un vent contraire qui souffle. La SEC américaine a reporté au mois d’octobre ses décisions concernant plusieurs demandes d’ETF en altcoins.

Les ETF Bitcoin et Ethereum attirent déjà des milliards de flux institutionnels. Cependant, Solana attend toujours l’approbation qui pourrait débloquer une nouvelle vague de demande.

Les liquidations à découvert alimentent le rallye

Les données de Coinglass montrent que les investisseurs de Solana ont récemment été frappés par une vague de liquidations de positions courtes lorsque Solana a franchi la barre des 200 dollars. Plus de 754 000 $ de positions courtes ont également été liquidées, contre 638 000 $ de positions longues.

Les liquidations de Solana ont été particulièrement importantes ces derniers temps | Source : Coinglass

Les bourses comme Hyperliquid et Bybit ont connu les plus fortes liquidations. Cela montre combien de traders avaient parié contre Solana à des niveaux de résistance importants. Maintenant que ces positions ont été éliminées, le chemin vers un terrain plus élevé deviendra probablement plus facile pour les haussiers.

Les analystes estiment que Solana vise 213 dollars et plus.

Les analystes du marché sont toujours divisés quant à savoir jusqu’où Solana peut grimper dans ce rallye. Cependant, la plupart d’entre eux s’accordent à dire que 213 $ est le terrain de bataille le plus proche. Lark Davis, analyste des cryptomonnaies, a souligné que Solana a été rejeté trois fois à 205 dollars.

Les creux plus élevés et la pression acheteuse ont provoqué une rupture au-dessus de cette zone. Cependant, la zone des 255 $ est la prochaine cible technique la plus importante.

Lark Davis estime que 255 dollars est le prochain objectif | Source : X

D’autres analystes s’accordent à dire que le volume des transactions confirme ce point de vue. Le volume quotidien des échanges de Solana a bondi de plus de 45 % pour atteindre plus de 12 milliards de dollars. Cela signifie que les investisseurs investissent dans cet actif et parient sur une nouvelle hausse.

Les indicateurs techniques soutiennent la stabilité

Plus que l’action des prix, ce sont les indicateurs qui continuent à montrer de la force. Selon les graphiques quotidiens, l’histogramme MACD est devenu positif et confirme la force en faveur des haussiers.

L’indice RSI reste neutre et haussier, entre 55 et 58. Cela laisse une marge de manœuvre pour une nouvelle hausse avant d’atteindre des conditions de surachat.

Les signaux en chaîne sont également bons. Le volume des transactions augmente régulièrement et Solana rebondit fortement sur sa ligne de tendance ascendante. Ces reprises nettes témoignent d’un achat actif à chaque fois que le prix baisse, ce qui renforce les arguments en faveur d’une hausse.