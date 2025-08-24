Le prix du Sei vise une rupture alors que la dynamique haussière se renforce

Insights clés

Le prix de Sei se maintient actuellement à près de 0,3 dollar, tandis que les indicateurs haussiers montrent qu’un retour en force pourrait être en cours.

Les sorties de capitaux se poursuivent depuis huit semaines et témoignent d’une pression à l’achat à long terme.

Les produits institutionnels comme Monaco et les dépôts d’ETF stimulent l’adoption des crypto-monnaies par Sei.

Le prix de Sei s’est maintenu autour de 0,3 $, même si de nombreux actifs cryptographiques ont été en difficulté. Le crypto Sei a gagné plus de 45 % au cours des trois derniers mois, et environ 4 % au cours de la semaine dernière.

Cette force relative est un signal haussier classique pour l’actif. Cela s’explique principalement par le fait que les données de la chaîne montrent que l’accumulation ne fait que commencer.

Sei a gagné 127% depuis ses plus bas de mai | Source : TradingView

Les traders se demandent si le prix du Sei peut augmenter et dépasser la résistance à 0,35 $. Si c’est le cas, cela pourrait débloquer des objectifs plus élevés pour l’actif. D’un autre côté, un rejet pourrait prolonger la phase de consolidation.

L’élan du prix du Sei se renforce alors que les sorties d’échange atteignent plus de 10 millions de dollars

Sei Crypto a maintenant enregistré huit semaines consécutives de sorties d’échange. Rien que la semaine dernière, des jetons d’une valeur de 10,43 millions de dollars ont quitté les bourses. Il s’agit du deuxième total hebdomadaire le plus important depuis les sommets de juillet.

Les flux sortants témoignent généralement d’un fort intérêt pour l’achat, car les jetons sont retirés des bourses pour être stockés à long terme. Cette tendance indique que les investisseurs sont de plus en plus convaincus de la croissance du prix du Sei.

Defi TVL et d’autres indicateurs sont en hausse pour Sei | Source : DefiLlama

Sei Labs a également élargi son champ d’action en lançant Monaco. Monaco est un nouveau protocole conçu pour le commerce institutionnel.

Parallèlement, le CBOE a récemment déposé une demande de création d’un ETF basé sur le S&P. L’augmentation du nombre d’adresses actives du réseau et un TVL proche de 626 millions de dollars signifient que quelque chose d’important se profile à l’horizon pour Sei.

Prix du Sei et croisement haussier des EMA

Selon le graphique journalier, la crypto Sei est en train de clignoter à la hausse. La moyenne mobile exponentielle de 100 jours est sur le point de passer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 200 jours.

Ce croisement a toujours été considéré comme l’un des indicateurs les plus fiables d’une tendance haussière imminente. Cela pourrait être le début de quelque chose d’énorme.

Les traders institutionnels et à long terme utilisent les croisements dorés entre les EMA 100 jours/200 jours pour confirmer la direction du marché. Si la configuration est complète, le prix du Sei pourrait attirer rapidement de nouveaux acheteurs.

Un croisement entre les EMA 200 et 100 est sur le point de se produire | Source : TradingView

Cependant, cette tendance haussière est une source majeure de risque pour les vendeurs à découvert. Au cours de la semaine dernière, les traders ont accumulé 37,34 millions de dollars de positions courtes sur Bitget. Cette somme est à comparer aux 26,15 millions de dollars de positions longues.

Plus précisément, beaucoup d’entre eux sont également concentrés entre 0,32 et 0,36 $. Si la crypto Sei monte très vite, les baissiers pourraient être confrontés à des liquidations forcées prochainement.

La résistance à 0,35 $ est le facteur décisif

Sei se négocie actuellement au-dessus d’une zone de soutien majeure autour de 0,31 $. Cette zone a fortement attiré les acheteurs par le passé et a permis à l’actif de se maintenir au cours de la semaine dernière.

Cela signifie que le prix du Sei doit dépasser les 0,35 $ pour que le rallye se poursuive. Il convient de mentionner que ce niveau a rejeté le jeton à plusieurs reprises. Cependant, si les haussiers le transforment en support, le prochain objectif est 0,37 $.

Certains analystes prévoient même qu’une rupture nette pourrait ouvrir les portes vers 0,44 $. Il s’agirait d’un mouvement de 40 % par rapport aux niveaux actuels.

Si le crypto Sei dépasse les 0,35 $, la ruée de liquidations baissières qui en résultera pourrait rapidement pousser le jeton à la hausse. D’un autre côté, un échec à franchir ce niveau pourrait donner un avantage temporaire aux baissiers.

Prochaines étapes pour Sei Price

Les perspectives de prix de Sei favorisent la hausse et sont soutenues par plusieurs facteurs. À court terme, les négociants devraient surveiller ce qui se passe autour de la zone des 0,35 $. Une rupture de cette résistance pourrait ouvrir la voie à 0,37 $ ou même 0,44 $.

L’analyste Ali Martinez prédit une poussée du SEI vers de nouveaux sommets | Source : X

Selon le célèbre analyste de marché Ali Martinez, SEI pourrait envisager une reprise des prix vers de nouveaux sommets. Toutefois, si le SEI ne parvient pas à progresser, le jeton pourrait retester le support de 0,31 $ avant que les haussiers ne tentent un nouveau rallye.