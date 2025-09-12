Le prix du SEI s’envole après que 21Shares a déposé une demande de création d’un ETF Spot SEI

Points clés :

Le prix du SEI a grimpé à 0,31 $ avant de retomber à 0,29 $ après que 21Shares a déposé une demande de création d’un ETF SEI auprès de la SEC.

Les analystes prévoient un objectif à court terme de 0,345 $ et des prévisions à long terme allant jusqu’à 1 $.

Malgré ce dépôt, SEI est confronté à une forte pression de la part des vendeurs, tant sur le marché au comptant que sur le marché à terme.

Le prix du SEI a atteint 0,31 $ le 29 août, après que 21Shares a déposé une demande de création d’un ETF SEI auprès de la SEC américaine. Cette annonce a relancé l’intérêt pour l’altcoin, dont le cours s’était récemment effondré à environ 0,28 $.

Ce dépôt devrait apporter des développements positifs au réseau SEI. Il rapproche le jeton de l’adoption institutionnelle.

Pourquoi l’ETF SEI pourrait changer la donne

Tout d’abord, un ETF SEI au comptant suivrait le taux de référence CF SEI-Dollar et refléterait l’évolution du prix du jeton. Selon le dépôt, Coinbase Custody servira de dépositaire. En outre, le fonds fonctionnera comme un produit passif, sans effet de levier ni produits dérivés.

21 Shares dépose un dossier pour un nouvel ETF Sei | Source : X

Une autre caractéristique attrayante est l’option d’inclure des récompenses pour le staking. Si cette option est approuvée, une partie du SEI dans l’ETF pourrait générer des rendements encore plus importants pour les investisseurs grâce au staking. Toutefois, le promoteur doit s’assurer qu’il n’y a pas de risques juridiques ou fiscaux.

La SEC s’est montrée prudente à l’égard des caractéristiques de jalonnement des ETF ces derniers temps. Les produits Ethereum spot de Grayscale avec des caractéristiques similaires sont toujours en attente d’approbation, et une décision est attendue d’ici octobre. Le SEI ETF sera probablement confronté aux mêmes vents contraires, mais les choses semblent favorables.

Les analystes s’attendent à une rupture de prix pour SEI

Les analystes du marché sont optimistes à l’égard de SEI. Ali Martinez a souligné que, tant que SEI se maintient au-dessus de 0,288 $, il pourrait grimper jusqu’à 0,345 $ à court terme.

D’autres pensent que le SEI pourrait revisiter son sommet de 2024 de 0,70 $ si la force continue à se développer. Martinez a également noté dans un autre article qu’une clôture hebdomadaire au-dessus de 0,38 $ pourrait envoyer le $SEI directement à 1 $.

Ali dit que SEI a la force d’atteindre 1$, en fonction de la clôture hebdomadaire | Source : X

Sei a des fondamentaux solides qui soutiennent cette action de prix. En juin, la crypto-monnaie a enregistré une hausse de 368 % de ses revenus de commissions, et sa LCT a grimpé à 611 millions de dollars.

Des pressions baissières assombrissent les perspectives à court terme

Malgré cet optimisme, SEI peine à susciter l’intérêt des acheteurs. Par exemple, les données de Coinalyze indiquent que le volume de vente a été plus important que le volume d’achat pendant neuf jours consécutifs.

Le 29 août, le SEI a enregistré un volume de ventes de 32,59 millions de dollars contre 26,8 millions de dollars d’achats. Il en résulte un delta négatif de près de -6 millions. Cette pression persistante sur les ventes a été une ancre autour du prix de SEI, qui l’a ramené à 0,28 $ à l’heure où nous mettons sous presse.

Le sentiment du marché des contrats à terme devient baissier

Le marché des contrats à terme montre également que la confiance dans le SEI diminue. Par exemple, les données de Coinglass montrent que l’intérêt ouvert est passé de 63 millions de dollars à 54 millions de dollars (soit une baisse de 9 millions de dollars) au cours des derniers mois.

L’intérêt ouvert a été en baisse pour SEI dernièrement | Source : Coinglass

Cela indique que les opérateurs ferment leurs positions. Dans le même temps, le taux de financement agrégé sur l’ensemble des bourses est tombé à -0,01 %. Il montre un penchant pour les positions courtes. Cela indique que les opérateurs s’attendent à une nouvelle baisse des prix dans un avenir proche.

Bien que le dépôt de l’ETF 21Shares ait attiré l’attention sur le SEI, le prix à court terme du jeton est encore sous pression. Si l’ETF crée des flux plus importants pour l’actif, le SEI pourrait rebondir vers 0,34 $ et même retester des niveaux plus élevés.

Cependant, si le sentiment baissier se poursuit à la fois sur les marchés au comptant et à terme, SEI pourrait avoir du mal à maintenir sa position. Les traders devraient considérer 0,288$ comme le niveau de support le plus important, tandis que 0,345$ est la prochaine résistance à franchir.