Le prix du Dogecoin vise 0,50 $ alors qu’un double creux se dessine

Insights clés

Le prix du Dogecoin a formé un double bas sur le graphique journalier, visant les 0,50$.

L’activité du réseau est en hausse et l’accumulation de baleines pourrait renforcer la tendance haussière.

Les niveaux de résistance primaire à 0,30 $ et 0,40 $ pourraient déterminer les prochains prix.

Le prix du Dogecoin affiche un signal de retournement haussier après des semaines de mouvement latéral. Selon l’analyse technique de l’analyste Trader Tardigrade, DOGE forme un double fond. Ceci a été enregistré sur le graphique journalier avec un objectif de hausse possible de 0,50 $.

Un double fond signale une hausse potentielle du prix du Dogecoin vers 0,50 $.

Selon Trader Tardigrade, cette configuration est un signal classique d’affaiblissement de la pression vendeuse. L’analyste pourrait avoir raison. Dans ce cas, le cours du dogecoin pourrait être sur le point de faire l’objet d’un nouvel intérêt d’achat de la part des traders et des détenteurs de titres à long terme.

DOGE se négocie au-dessus de 0,22 $ et son volume d’échange quotidien se chiffre en milliards. Pour cette raison, le marché attend de voir si le modèle se brise à la hausse avec un fort volume de soutien.

Perspectives pour le Dogecoin par le trader Tardigrade | Source : X

La formation de double fond signalée par l’analyste ressemble à la lettre « W ». Elle tend à apparaître après la fin d’une tendance baissière. Historiquement, elle se forme lorsque le cours teste deux fois un niveau de soutien important avant de rebondir.

Dans le cas de DOGE, les points bas ont été testés autour de la même zone de prix à deux reprises, ce qui explique cette structure. Une cassure au-dessus de la ligne de cou, en particulier avec un volume plus élevé, confirmerait la configuration.

Si cela se confirme, les prévisions techniques placent le prix du Dogecoin près de la barre des 0,50 $. Cela représenterait un gain de plus de 100 % par rapport aux niveaux de prix actuels.

Le prix du Dogecoin fait face à une résistance clé avant de franchir la barre des 0,50 $.

Avant d’atteindre l’objectif de 0,50 $, DOGE doit franchir deux niveaux de résistance importants. Le premier se situe près de 0,30 $, tandis qu’une zone plus forte autour de 0,40 $ suit le second.

Historiquement, DOGE a connu de fortes hausses une fois ces niveaux franchis. Dans les cycles haussiers passés, des configurations commerciales similaires ont conduit à des hausses de plus de 100 % en quelques jours.

Toutefois, il est conseillé aux traders de surveiller les volumes de transactions. Lorsque les cassures se produisent avec de faibles volumes, elles se révèlent généralement être de faux mouvements et peuvent conduire à de forts reculs.

Perspectives de prix du Dogecoin et niveaux RSI | Source : TradingView

Par ailleurs, l’indice de force relative (RSI) s’approche de la barre des 50 sur le graphique journalier. En d’autres termes, un mouvement au-dessus de ce niveau pourrait confirmer une nouvelle force pour DOGE.

Les moyennes mobiles appuient également cette thèse. Le graphique horaire, par exemple, montre que l’EMA 200 constitue une zone de soutien solide.

Les données de la chaîne ont montré que les volumes de transaction ont augmenté. La paire DOGE/USDT a ainsi enregistré plus de 500 millions de dollars de transactions. Le prix du dogecoin est connu pour avoir une forte corrélation avec le bitcoin.

Cela dit, le sentiment sur le marché est généralement positif. Si le bitcoin franchit le niveau de 122 000 dollars, le DOGE pourrait être le suivant.

Opportunités de négociation à court terme

La configuration de double fond pourrait être une source d’opportunités majeures pour les traders au comptant et sur les marchés à terme. Le trading avec effet de levier sur les paires DOGE/BTC et DOGE/USDT pourrait offrir des rendements plus élevés si la rupture du prix du Dogecoin se maintient.

Les traders agressifs pourraient prendre des bénéfices partiels à 0,35 $ tout en conservant des positions en vue d’une éventuelle hausse jusqu’à 0,50 $. Les traders plus prudents, en revanche, pourraient placer des ordres stop-loss juste en dessous de la ligne de cou afin de limiter leur risque de baisse.

Bien que la configuration technique soit solide, l’objectif de 0,50 $ est encore loin d’être atteint. Cela signifie que DOGE aura besoin de volumes plus importants et d’une plus grande force du marché pour maintenir sa position.

Le support immédiat se situe à 0,20 $, avec un support plus profond près de 0,10 $ si le sentiment devient baissier. Les traders devraient rechercher une forte clôture journalière au-dessus de la ligne de cou de la configuration graphique.

Un pic de volume de plus d’un milliard de DOGE par jour ajoute de la crédibilité à la rupture. Ensemble, ces deux signaux permettent de confirmer que le mouvement des prix est réel et qu’il ne s’agit pas d’un faux breakout.