Le prix du Cardano vise une croix d’or alors que l’ADA vise une rupture à 1 $.

Insights clés

Le prix du Cardano s’approche d’une croix d’or, un signal qui tend à se produire avant les explosions haussières.

L’ADA a formé des schémas haussiers dans les graphiques et se consolide près d’une résistance majeure.

Grayscale a enregistré un ETF Cardano Trust, ce qui signifie que la demande institutionnelle pourrait être sur le point d’augmenter.

Le prix de Cardano est proche d’une configuration technique qui pourrait marquer le début d’une forte hausse. Les analystes observent le croisement de la SMA de 50 jours au-dessus de la SMA de 200 jours sur le graphique quotidien. Cette formation est connue sous le nom de « golden cross » et tend à se produire avant une prise de contrôle haussière.

Evolution actuelle du prix du Cardano

Au moment de la rédaction de cet article, l’ADA s’échangeait autour de 0,7919 $. L’actif se renforce parallèlement à la reprise générale du marché des crypto-monnaies.

Par ailleurs, les récentes données sur l’inflation aux États-Unis ont temporairement réconforté les investisseurs mardi. Les investisseurs semblent désormais optimistes quant à une éventuelle baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les données sur l’inflation aux Etats-Unis semblent favoriser une baisse prochaine des taux d’intérêt | Source : X

Si elle est confirmée, cette croix d’or pourrait alimenter un rallye massif pour le prix de Cardano. En effet, la dernière fois que l’actif a connu cette configuration, c’était en novembre. À l’époque, les prix ont bondi de 0,325 $ à 1,32 $ en moins d’un mois.

Cela représente un gain de plus de 300%. Si l’histoire se répète, une augmentation similaire en pourcentage par rapport aux niveaux actuels pourrait ouvrir un objectif de 3,25 $ pour l’ADA.

Le double creux de Cardano et la hausse des contrats à terme laissent présager une rupture vers 1,50 $.

Le prix de Cardano a récemment imprimé une configuration de double fond après avoir touché 0,51 $ à deux reprises en avril et en juin. Cette formation a historiquement précédé les renversements, et a déjà aidé le prix à atteindre 0,935 $ en juillet.

ADA se consolide actuellement sous la zone de résistance de 0,80 à 0,85 $ au moment où nous écrivons ces lignes. Les indicateurs techniques renforcent cette tendance haussière car le MACD est devenu positif.

D’autre part, les contrats à terme sur l’ADA ont atteint près de 1,80 milliard de dollars, ce qui constitue un record historique. Selon les données de TapTools sur la chaîne, les taux de financement des positions longues sur l’ADA ont également atteint de nouveaux sommets. Cela montre que les opérateurs paient une prime pour conserver leurs paris haussiers.

Les taux de financement de Cardano ont atteint un niveau record | Source : X

En d’autres termes, le prix de Cardano pourrait dépasser 0,92 $. Les analystes pensent que le prix du Cardano pourrait rapidement dépasser 1 dollar et tester 1,12 dollar ou plus. Certaines prédictions indiquent même que 1,20 $ est la prochaine résistance pour la cryptocurrency. Il pourrait atteindre 1,50 $ si l’élan se renforce.

L’intérêt institutionnel s’accroît avec le dépôt d’une demande d’ETF Cardano

Grayscale Investments a pris des mesures qui pourraient amener Cardano sur le marché des ETF. Grayscale a enregistré l’ETF Cardano Trust le 12 août dans le Delaware. Cette démarche marque son expansion dans les ETF d’altcoins après le succès de ses fonds Bitcoin et Ether.

L’enregistrement découle du processus antérieur de Grayscale pour d’autres crypto-fiducies. Il pourrait précéder un dépôt formel auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

GrayScale dépose un dossier pour un nouvel ETF Cardano | Source : X

Au début de l’année, la SEC a accusé réception de la demande de NYSE Arca concernant une proposition d’ETF Cardano au comptant. Cela a marqué la première étape du processus d’examen réglementaire.

Les produits institutionnels tels qu’un ETF Cardano devraient ouvrir la voie à de nouveaux apports de capitaux. Ces flux, en particulier, peuvent provenir d’investisseurs qui préfèrent une exposition réglementée à l’ADA sans détenir directement le jeton.

Ce qu’une croix d’or pourrait signifier pour le prix du Cardano

Un croisement doré se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme s’élève au-dessus d’une moyenne mobile à long terme. L’analyse technique montre que la tendance passe de baissière à haussière pour le prix du Cardano.

Une croix d’or se forme sur les graphiques de Cardano | Source : TradingView

La croix d’or de Cardano survient après des mois d’accumulation et de reprise à partir des niveaux les plus bas de l’année. Cela signifie que si le schéma se confirme, il pourrait déclencher des achats massifs et alimenter le rallye de l’ADA.

Les « golden crosses » précédentes sur le marché des crypto-monnaies ont parfois conduit à des gains importants. C’est principalement lorsque des fondamentaux solides et le sentiment du marché les soutiennent.

Les entrées institutionnelles dans ADA ont atteint 73 millions de dollars cette année, signalant une confiance croissante dans le potentiel à long terme de Cardano. Combiné à des configurations haussières sur le marché des dérivés, le prix de Cardano pourrait entrer dans une phase critique de l’action des prix.