Le prix du Cardano se renforce alors que les baleines accumulent 330 millions d’ADA

Insights clés

Les baleines ont accumulé plus de 330 millions d’ADA en seulement deux semaines.

Le prix de Cardano se maintient autour de 0,84 $ à 0,85 $ à l’heure où nous écrivons ces lignes.

L’intérêt institutionnel, y compris un éventuel ETF Grayscale Cardano, a été une source importante d’optimisme.

Le prix du Cardano a été une source importante d’attraction pour le marché, d’autant plus que les baleines continuent à faire des mouvements agressifs. Les récentes mises à jour des analystes cryptographiques sur X montrent que les investisseurs semblent acheter des millions de jetons en quelques semaines.

Cela indique que cette cohorte d’investisseurs se prépare à quelque chose d’énorme. Voici quelques points à noter.

L’achat de baleines signale la confiance dans le prix du Cardano

Selon Ali Martinez, analyste spécialisé dans les cryptomonnaies, les grands investisseurs ont accumulé environ 150 millions d’ADA en l’espace de deux semaines. En outre, 180 millions d’ADA supplémentaires ont été achetés il y a deux jours.

Cela signifie que les baleines se sont emparées de plus de 330 millions de jetons ADA en si peu de temps.

Les baleines achètent 180 millions d’ADA en 48 heures | Source : X

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Cardano s’échangeait à près de 0,91 $. Il se situe juste au-dessus de certains de ses supports les plus essentiels. En bref, la forte pression acheteuse indique que les baleines se préparent à un rebond. Elles envisagent probablement une poussée vers 1 dollar, voire plus.

Les baleines comptent parmi les acteurs les plus importants du marché et peuvent également influencer le sentiment du marché. Lorsqu’elles effectuent des achats importants, elles montrent souvent qu’elles ont confiance dans les perspectives à long terme de l’actif.

Dans le cas de Cardano, les baleines ont acheté de manière agressive lorsque le jeton était encore sous la pression du marché général. Au cours de la semaine écoulée, l’ADA a chuté de plus de 11 %. Il a sous-performé à la fois le bitcoin et l’ethereum. Malgré cette faiblesse, les baleines ont doublé la mise.

Leurs actions indiquent donc qu’ils profitent des creux plutôt que de réagir aux baisses à court terme. Les analystes envisagent maintenant une zone de soutien entre 0,84 et 0,85 $.

Si le prix de Cardano maintient cette fourchette, les haussiers peuvent pousser pour une rupture de 0,90 $ et 1 $. D’autre part, l’échec à défendre le soutien pourrait envoyer le jeton plus bas à 0,74 $ ou même 0,70 $.

L’intérêt des institutions pour Cardano s’accroît

Plus que l’activité des baleines, les investisseurs institutionnels prêtent également attention à Cardano. Au début du mois, Grayscale a enregistré un ETF Cardano Trust au Delaware.

Bien que ce produit ne soit pas encore actif, cette étape montre que l’intérêt des gestionnaires d’actifs pour l’ADA augmente. Les avoirs institutionnels en Cardano s’élèvent aujourd’hui à plus de 900 millions de dollars.

Les grandes entreprises sont particulièrement intéressées par la liquidité de Cardano et son écosystème mature. Le projet présente des volumes de transactions réguliers. De plus, ADA répond aux exigences que les institutions recherchent pour diversifier leurs portefeuilles.

Action récente du prix de Cardano et perspectives techniques

Le prix du Cardano a été volatil au cours des derniers jours. Aux alentours du 22 août, l’actif a touché un plus bas de 0,82 $. Peu après, il a augmenté de plus de 9 % en quelques heures pour atteindre 0,93 $. Ce rebond rapide a stimulé l’optimisme des traders, qui s’attendent maintenant à ce que la crypto-monnaie enregistre une reprise plus forte.

Cependant, les analystes techniques appellent les investisseurs à la prudence. Alpha Crypto Signal, par exemple, a noté qu’ADA a récemment terminé une figure baissière AB=CD autour de 0,95 $.

Un analyste partage ses perspectives pour Cardano | Source : X

Cela pourrait déclencher une baisse à court terme. Le rejet à ce niveau montre que les acheteurs peuvent avoir du mal à dépasser la résistance. Néanmoins, si le prix de Cardano peut être récupéré à 0,90 $ et maintenu comme support, le cas baissier s’affaiblirait.

Un rallye au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie vers 1,06 $. Ce niveau correspond au niveau de retracement de Fibonacci identifié par certains traders.

Ce qu’il faut voir maintenant

Le marché cherche maintenant à savoir si l’ADA peut se maintenir au-dessus de 0,84 $. Si c’est le cas, la vitesse pourrait augmenter vers le niveau de 1 $. Ceci dit, une cassure au-delà de ce niveau pourrait mettre en jeu 1,06 $.

Inversement, un échec à maintenir le soutien pourrait ramener le jeton vers 0,74 $. Cela mettra à l’épreuve la patience des détenteurs à long terme.

Quoi qu’il en soit, les perspectives de prix de Cardano sont actuellement plus haussières que baissières. Les investisseurs sont à l’affût de la suite des événements.