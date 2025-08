Le prix du Cardano prêt à s’envoler alors que les chances d’approbation de l’ETF atteignent 83 %

Points clés :

Les analystes prédisent une possible hausse de l’ADA jusqu’à 4 $ avec l’augmentation des chances d’approbation de l’ETF.

Des analystes comme Ali Martinez pensent que Cardano est « au début d’un mouvement explosif. »

Les fondamentaux de Cardano et l’intérêt institutionnel s’alignent pour un mouvement fort.

Le prix du Cardano attire à nouveau l’attention alors que les signaux techniques influencent le sentiment des investisseurs. Les chances d’approbation d’un ETF Cardano ont récemment grimpé à 83 % sur Polymarket. De plus, les analystes prédisent une hausse qui pourrait porter l’ADA jusqu’à 4 $ voire 6 $.

Au cours du mois dernier, le prix du Cardano a surpassé de nombreux altcoins majeurs. Il a augmenté de près de 39 %, soutenu par de solides indicateurs techniques et l’activité des baleines, dans l’espoir d’investissements institutionnels.

Le prix du Cardano prêt pour une percée

Selon les analystes, Cardano est entré en territoire haussier sur le graphique hebdomadaire. L’ADA se négocie maintenant au-dessus de certains de ses niveaux de résistance précédents et forme un drapeau haussier. Pour contexte, ce motif tend à précéder de forts mouvements à la hausse.

Malgré une lecture légèrement négative de l’oscillateur, il convient d’aborder Cardano avec patience. Cela intervient alors que le marché des cryptomonnaies continue de progresser régulièrement malgré quelques arrêts ici et là.

Pour le prix du Cardano, les objectifs à court terme se situent jusqu’à 1,20 $. Cependant, des analystes comme Ali Martinez pensent que ce n’est peut-être que le début pour cet actif.

Source : x

Selon une mise à jour sur X, l’analyste a souligné que l’ADA reflète son action de prix du cycle précédent. Cependant, la seule différence est que la cryptomonnaie évolue beaucoup plus lentement.

Martinez pense que la cryptomonnaie pourrait être au début d’un mouvement explosif à la hausse. Son objectif est fixé jusqu’à 5 $.

Le prix du Cardano fait face à de forts niveaux de résistance

Cependant, la progression vers le haut ne sera pas nécessairement fluide. Les analystes ont noté que le prix du Cardano teste la zone de résistance de 0,92 $. Celle-ci a agi comme un plafond pendant des semaines.

Une cassure ici pourrait confirmer un motif en « coupe et anse » identifié par un autre analyste, Crypto Smith. Cette formation est l’une des configurations haussières les plus fortes. Smith pense qu’une fois que l’ADA dépassera ce niveau, il pourrait atteindre 4 $.

Source : x

Les niveaux de support et de résistance à surveiller incluent 0,85 $ à 0,90 $ comme support immédiat, avec 0,92 $ comme résistance immédiate. La prochaine résistance significative se situe autour de 1,15 $. L’objectif final pour le prix du Cardano est de 3 $ à 4 $ si la tendance haussière se maintient

Hausse des chances d’approbation de l’ETF et optimisme des investisseurs

Un autre facteur alimentant ce scénario haussier est la probabilité croissante d’une approbation d’un ETF Cardano aux États-Unis.

Selon les données de la plateforme de prédiction Polymarket, les chances d’approbation ont bondi à environ 83 %. Les analystes de Bloomberg ont également donné leur avis et placent ce chiffre plus près de 90 %.

L’approbation d’un ETF Cardano pourrait apporter un afflux d’investissements institutionnels | Source : PolyMarket

Si approuvé, un ETF Cardano pourrait ouvrir la porte aux investissements institutionnels. Cela augmenterait la pression d’achat sur l’ADA et l’aiderait à atteindre de nouveaux sommets.

Cardano peut-il atteindre 4 $ ?

Le prix actuel du Cardano oscille entre 0,75 $ et 0,78 $. Cependant, les scénarios haussiers indiquent que la cryptomonnaie peut s’attendre à des objectifs beaucoup plus élevés. Si l’ADA dépasse la résistance de 1,15 $ et maintient sa position, l’objectif de 4 $ devient réaliste à moyen terme.

La plupart des analystes s’accordent à dire qu’atteindre le plus haut historique de l’ADA de 3,09 $ est possible dans le prochain cycle. Cependant, avec les nouvelles de l’ETF, la croissance du réseau et la force technique qui s’alignent, certains pensent que 4 $ n’est pas seulement un objectif ambitieux. Cela pourrait être la prochaine étape.