Le prix du Cardano atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, alors que la dynamique haussière se renforce

Insights clés

Le prix de Cardano vient de disparaître d’une tendance baissière à long terme après plus de 250 jours.

Les indicateurs techniques et les modèles montrent que l’actif pourrait envisager des gains allant jusqu’à 2,06 $.

La confiance des détenteurs à long terme a été forte, 15 milliards d’ADA n’ayant pas bougé depuis un an.

Le prix du Cardano a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois. Cela s’est produit après que l’actif ait été bloqué dans un canal parallèle depuis la fin de l’année dernière.

Cette rupture intervient également après qu’ADA a testé la ligne de support du canal à trois reprises cette année. De plus, elle a formé un triple bas autour du niveau de 0,60 $.

Les analystes estiment qu’une forte hausse pourrait résulter de l’association de cette structure à l’augmentation continue de la dynamique du marché.

Des signaux techniques forts soutiennent la hausse du prix du Cardano

Selon les graphiques, les indicateurs techniques sont devenus haussiers pour le prix du Cardano. Par exemple, l’indice de force relative (RSI) a franchi la barre des 50, ce qui est souvent associé à une dominante haussière.

En outre, la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) a réalisé un croisement haussier selon les graphiques.

Cardano semble être dans de multiples positions haussières | Source : TradingView

Les analystes estiment que les précédentes occurrences de cette configuration ont conduit à des reprises de 176% et 316%. Cela signifie que même si Cardano correspond à la partie inférieure de cette fourchette, ADA pourrait grimper jusqu’à environ 2,06 $. Cela pourrait se produire avant la fin de l’année.

Les objectifs de prix de Cardano avec 1,84 $ à 2,06 $ en ligne de mire

D’après les graphiques, le prix du Cardano pourrait se trouver dans la troisième vague d’un cycle haussier de cinq vagues. Ce stade est souvent la partie la plus agressive d’une tendance haussière.

De plus, si ce compte se maintient, l’ADA pourrait atteindre 1,84 $ dans les semaines à venir, et peut-être même s’étendre jusqu’à…

L’analyste Javon Marks prédit de nouveaux sommets pour Cardano bientôt | Source : X

Certains analystes voient des objectifs encore plus élevés en jeu, comme Javon Marks. Marks a récemment noté sur X que le prix de Cardano pourrait évoluer vers 1,20 $ à court terme.

Ce mouvement sera probablement suivi d’une reprise plus longue vers 2,90 $. Cela représenterait un gain de près de 200 % par rapport aux niveaux actuels.

La rupture du drapeau haussier renforce l’optimisme

Une rupture en cours d’une configuration de drapeau haussier sur le graphique à trois jours soutient également les mouvements de l’ADA. Selon l’analyste Clifton Fx, cette formation conduit à des reprises prolongées.

La rupture du drapeau haussier suggère plus de hausse pour ADA | Source : X

L’analyste a noté que les prédictions à partir du point de rupture indiquent que le prix de Cardano pourrait augmenter de 100% à 150%. Il pourrait même viser la fourchette de 1,60 $ à 1,75 $.

Cette percée a récemment placé l’ADA parmi les crypto-monnaies de grande capitalisation les plus performantes. L’actif a gagné environ 20 % au cours des seules dernières 24 heures.

Les détenteurs de titres à long terme font preuve d’une grande conviction

Les données sur la chaîne de TapTools montrent que plus de 15 milliards de jetons ADA n’ont pas bougé depuis plus d’un an. Ce type de détention patiente indique que la pression à la vente a diminué dernièrement et que les investisseurs deviennent plus confiants.

L’intérêt des particuliers augmente également. Les données de Google Trends indiquent que les recherches sur « Cardano » sont à leur plus haut niveau depuis mars. Par ailleurs, les recherches sur les « altcoins » n’ont jamais été aussi nombreuses qu’au cours des quatre dernières années.

Les recherches sur Cardano ont atteint un niveau record depuis le début de l’année | Source : Google Trends

Ce regain d’attention pourrait entraîner une augmentation de l’activité commerciale en faveur de l’ADA au cours des prochaines semaines.

Ce qui pourrait faire dérailler le rallye

Alors que les perspectives pour le prix de Cardano sont actuellement positives, les analystes mettent en garde contre les risques possibles pour les investisseurs. Si l’ADA ne parvient pas à maintenir sa position au-dessus de ses niveaux de résistance significatifs, un renversement est possible.

Par exemple, la fourchette de prix de 0,99 $ à 1 $ constitue désormais un plancher de prix important. Cela signifie qu’une cassure en dessous de cette fourchette invaliderait toute perspective haussière et entraînerait une baisse.

Dans l’ensemble, si les tendances techniques et la vigueur du marché se poursuivent à ce rythme, l’ADA reste en bonne voie pour atteindre de nouveaux sommets.

L’actif a des objectifs entre 1,84 $ et 2,06 $, qui sont considérés comme réalistes à court terme. Cependant, des objectifs de prix supplémentaires pourraient aller jusqu’à 2,50 $ si les conditions du marché restent favorables.