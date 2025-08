Le prix du Bitcoin se prépare à une baisse en août en raison des pressions saisonnières sur les prix

Insights clés

Août et septembre sont historiquement les pires mois pour le Bitcoin, avec des pertes sur 8 des 12 dernières années.

Le BTC a terminé juillet avec une clôture mensuelle record à 115 800 $, mais le début du mois d’août montre des signes de ralentissement.

Les années post-halving ont connu des gains substantiels en août, ce qui signifie que cet août « pourrait » être l’exception.

Le prix du Bitcoin a débuté août avec un nuage d’incertitude. Historiquement, ce mois est connu pour sa faiblesse en termes de performance du BTC.

Les données montrent que le BTC a baissé en août pendant 8 des 12 dernières années. Cela signifie qu’en pourcentage, il y a 67 % de chances de baisse au cours des 30 prochains jours. Tous les mois d’août ne suivent pas la même tendance.

Les années post-halving de la dernière décennie ont vu le Bitcoin défier les attentes et afficher de fortes hausses à deux chiffres. Ainsi, les analystes surveillent quelle tendance l’emportera car l’année en cours est une année post-halving.

Historique des gains et pertes du prix du Bitcoin

Le prix du Bitcoin a connu un mois de juillet impressionnant. L’actif a clôturé le mois à 115 800 $, marquant sa plus haute clôture mensuelle jamais enregistrée. Selon les données de TradingView, cette hausse est survenue malgré une certaine volatilité en fin de mois causée par la politique américaine et les corrections générales du marché.

Le BTC a gagné 8,13 % en juillet, ce qui correspond à sa performance historique. Cependant, cette force ne semble pas se maintenir en août. Le prix a ouvert le mois légèrement plus bas, le Bitcoin étant maintenant en perte substantielle selon CoinMarketCap.

Carte thermique crypto | source : CoinMarketCap

Historiquement, août a généré des pertes de prix du Bitcoin allant jusqu’à 20 %. Il a fourni un rendement moyen de seulement 1,61 % et un rendement médian de -7,49 %. Cela signifie que les probabilités sont contre la cryptomonnaie.

Zones de support BTC à surveiller

Les analystes ont généralement noté que si le BTC passait sous les 115 000 $, il testerait probablement des niveaux de support plus bas. Markus Thielen de 10x Research a même mentionné que le BTC pourrait retourner à 112 000 $. Sinon, il pourrait descendre jusqu’à 106 000 $-110 000 $.

Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin a perdu cette zone des 115 000 $ et se négocie maintenant autour de 113 000 $. Ces prédictions semblent baissières. Cependant, cela pourrait aussi être un excellent point d’entrée pour l’actif.

Les analystes affirment que cette configuration offre une opportunité d’achat à court terme, en particulier pour ceux qui cherchent à investir dans le Bitcoin ou les ETF Bitcoin. Certains traders soutiennent que le Bitcoin se prépare à une continuation haussière.

Mags plaide en faveur d’une continuation haussière | Source : X

L’analyste Mags a noté que la baisse à 115 000 $ ressemble à un retest haussier de la ligne de cou. En d’autres termes, le BTC pourrait reconquérir ce niveau de prix dans les prochains jours. Une poussée vers 172 000 $ pourrait encore être envisageable dans les semaines à venir.

Pourquoi août n’est pas toujours baissier pour le prix du Bitcoin

Malgré son mauvais bilan, août n’a pas toujours été un désastre. Pendant les cycles post-halving précédents, le prix du Bitcoin a grimpé en août, comme le montrent les données de LookOnChain et Coinglass.

Les mois d’août sont historiquement mauvais, mais un changement pourrait être en cours | Source : X

Cela signifie que le schéma pourrait se répéter cette année. De nombreux investisseurs crypto pensent que les halvings créent une pression haussière sur le prix du Bitcoin. Cela conduit souvent à de fortes hausses dans les mois suivants, et août pourrait finalement ne pas être si mauvais.

Jusqu’à présent, le BTC se négocie autour de 113 800 $ et reste dans la fourchette 115 000 $-121 000 $. Cela signifie que la cassure (ou la rupture) ne s’est pas encore pleinement matérialisée.

Les haussiers du Bitcoin voient encore un potentiel à la hausse

Malgré les perspectives baissières du marché, le trader bien connu Michaël van de Poppe est optimiste. Il affirme que la récente correction pourrait faire partie d’une phase d’accumulation sur l’ensemble du marché. Cela pourrait être observé avant que le prix du Bitcoin ne reprenne sa course.

« Peut-être qu’août sera un mois de stabilisation, » a écrit van de Poppe sur X, « et nous repartirons à la hausse plus tard dans le mois pour les Altcoins et le Bitcoin. »

Michael van de Poppe donne son avis | Source : X

Néanmoins, les nuages semblent gris car même les ETF Bitcoin ont récemment connu quelques difficultés. Par exemple, le secteur des ETF Bitcoin spot a enregistré 812 millions de dollars de sorties. Le FBTC de Fidelity a perdu 331 millions de dollars en une journée, selon Farside Investors.

Ces tendances montrent très clairement le sentiment des investisseurs. Les sorties indiquent une certaine prudence qui s’installe, possiblement en raison des tendances saisonnières et de l’incertitude dans la plupart des régions du monde. Dans l’ensemble, la performance du Bitcoin pour le reste du mois reste à voir.