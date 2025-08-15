Le prix des maillons de chaîne monte en flèche et les spéculateurs visent de nouveaux sommets au-dessus de 24 $.

Insights clés

Le prix de Chainlink a dépassé une résistance importante et gagne en force pour atteindre de nouveaux sommets.

Le récent partenariat du protocole avec l’Intercontinental Exchange (ICE) a stimulé l’adoption du protocole par les institutions.

Les traders considèrent les 25 dollars comme la prochaine résistance majeure avant une poussée vers les 35 dollars et au-delà.

Cette semaine, le prix du Chainlink est en hausse, notamment après avoir franchi une ligne de tendance descendante à long terme. Ce mouvement a été une source importante d’optimisme pour les traders. Ces derniers s’attendent à de nouveaux gains à court et à long terme.

LINK bénéficie de la reprise générale du marché des crypto-monnaies, la force du Bitcoin et de l’Ethereum augmentant le sentiment des altcoins.

Le prix de Chainlink augmente grâce au partenariat avec l’ICE et à la valeur record de 93 milliards de dollars de la TVS

Le mardi 12 août, le prix de Chainlink a bondi de 10,5 % pour atteindre 24,20 $. Depuis février, il s’agit de son niveau de prix le plus élevé, le plaçant devant toutes les autres crypto-monnaies du top 20.

Cette reprise est intervenue après deux annonces majeures. Il s’agit d’un partenariat stratégique avec l’Intercontinental Exchange (ICE) et d’un nouveau record historique pour la Total Value Secured (TVS).

La collaboration de Chainlink a suscité beaucoup d’intérêt, car ICE exploite plus de 300 bourses dans le monde. Elle fournit également des données financières sur plusieurs catégories d’actifs.

Chainlink s’associe à ICE | Source : X

LINK s’est associé à ICE pour apporter des données sur les changes et les métaux précieux sur la chaîne. Cette intégration utilise le flux consolidé d’ICE pour améliorer les flux de données de Chainlink pour plus de 2 000 applications blockchain.

Cette mise à niveau signifie que plus de 2 000 applications, banques et gestionnaires d’actifs peuvent accéder à des données de prix sécurisées directement sur la blockchain. Cela permettra aux développeurs de créer des actifs tokenisés, des systèmes de règlement automatisés et d’autres produits avancés via des flux de marché précis.

L’annonce a été faite en même temps que Chainlink franchissait le cap des 93 milliards de dollars de valeur totale sécurisée à travers des centaines de protocoles DeFi.

Les indicateurs techniques soutiennent les perspectives haussières pour le prix des maillons de chaîne

Le prix de Chainlink se négocie à l’intérieur d’un canal ascendant à long terme et se rapproche maintenant de la ligne médiane supérieure. La récente clôture hebdomadaire au-dessus de 21,68 $ a confirmé la sortie d’une zone de consolidation. Elle a également transformé la résistance précédente en support.

Chainlink est en hausse ces derniers temps, et est sur le point de franchir la barre des 25,19$ | Source : TradingView

Un schéma à double fond s’est également formé sur les graphiques, ce qui montre que la pression baissière s’atténue. L’action des prix a jusqu’à présent dépassé la ligne médiane du canal gaussien. C’est un signe que la tendance est passée en territoire haussier.

La prochaine résistance importante se situe près de 25,19 dollars selon l’outil de retracement de Fibonacci, et a été testée pour la dernière fois en mars. En d’autres termes, une cassure au-dessus de ce niveau pourrait déclencher un rallye vers 27 dollars à court terme.

Au-delà, les modèles techniques indiquent un objectif à moyen terme entre 35 et 36 dollars, avec un objectif de prix LINK à long terme. Le jeton pourrait atteindre 50 dollars si la vigueur actuelle se poursuit.

Les sorties de devises montrent une détention à long terme

Selon l’analyste Ali, les données de la chaîne montrent que 2 millions de jetons LINK ont été retirés des bourses dans les 48 heures. Historiquement, les retraits sur les bourses indiquent que les traders transfèrent des actifs vers des portefeuilles privés pour les conserver à long terme.

Cette tendance améliore l’offre disponible sur les plates-formes de négociation et peut renforcer la tendance haussière lorsque la pression d’achat augmente.

Les investisseurs retirent leurs actifs des bourses | Source : X

L’activité du marché des produits dérivés a également connu un pic récemment, après l’annonce de l’ICE. Les données de Coinglass montrent également que les volumes d’échange ont bondi de 33 % en une seule journée pour atteindre 3,8 milliards de dollars. Par ailleurs, l’intérêt ouvert a atteint un nouveau montant de 1,4 milliard de dollars.

LINK peut-il atteindre 50 dollars ?

Les prévisions à court terme indiquent un mouvement possible vers 26,46 $ si la force haussière se poursuit. A moyen terme, les analystes estiment que 31 à 32 dollars sont des objectifs réalisables pour le cours de Chainlink.

Cela est d’autant plus vrai si l’adoption par les institutions s’accélère et si l’intégration de DeFi continue de s’approfondir. À long terme, la limite supérieure du canal ascendant actuel est compatible avec la fourchette de 35 à 36 dollars.

Les conditions de marché peuvent rester favorables, et LINK maintient son taux de croissance actuel. Si tel est le cas, il est possible que le cours se rapproche de 48 à 50 dollars au cours des 12 prochains mois.