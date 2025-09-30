Le prix de l’hyperliquide atteint un nouveau sommet alors que le PDG de VanEck lui apporte son soutien

Insights clés

Le PDG de VanEck, Jan van Eck, a confirmé que son entreprise détenait des jetons HYPE et soutenait la gouvernance d’Hyperliquid.

Hyperliquid se prépare à lancer son stablecoin USDH. Elle attire des propositions de Paxos, Frax Finance et Agora.

Le cours de HYPE a atteint plus de 55 dollars et a gagné plus de 1 200 % depuis son niveau le plus bas à la fin de l’année dernière.

Le prix de l’hyperliquide a atteint de nouveaux ATH et a franchi la barre des 55 dollars après des semaines de croissance régulière.

Cette étape est franchie avec le soutien de Jan van Eck, PDG de VanEck. Il a confirmé que son entreprise était impliquée dans l’écosystème Hyperliquid depuis plusieurs mois.

Le PDG de VanEck soutient la croissance des prix des hyperliquides

Hyperliquid est rapidement devenu l’un des noms les plus discutés sur les marchés cryptographiques. La plateforme affiche des volumes quotidiens de plusieurs milliards et un chiffre d’affaires de plus de 106 millions de dollars. Jusqu’à présent, le projet s’est imposé comme un concurrent sérieux des grandes bourses.

Jan van Eck s’est rendu sur X pour faire l’éloge d’Hyperliquid pour sa technologie et son processus de déploiement transparent. Il a confirmé que VanEck détenait des jetons HYPE et contribuait activement à la recherche et à la gouvernance.

Jan van Eck fait l’éloge de HYPE | Source : X

Ce qui est intéressant dans ses commentaires, c’est qu’ils montrent plus qu’un intérêt occasionnel. VanEck cherche maintenant à approfondir l’intégration avec Hyperliquid et prévoit de s’engager directement avec les constructeurs d’HyperEVM.

Ce soutien institutionnel a donné à Hyperliquid une visibilité beaucoup plus forte et a renforcé la confiance des traders. La reconnaissance de l’entreprise montre également que la finance traditionnelle commence à adopter les plateformes décentralisées.

Le Stablecoin de l’USDH et les propositions institutionnelles

L’un des principaux moteurs de l’évolution récente du cours de $HYPE est le lancement prochain de sa stablecoin native, USDH.

Le jeton réduit la dépendance à l’égard d’actifs tiers tels que l’USDT et l’USDC. Il devrait renforcer la liquidité au sein de la plateforme.

Six propositions ont déjà été soumises pour gérer ou émettre des USDH. Elles ont suscité l’intérêt d’entreprises bien établies. Paxos a suggéré un modèle dans lequel la plupart des intérêts des réserves financeraient les rachats de HYPE.

Six propositions ont déjà été soumises pour la gestion ou l’émission d’USDH | Source : X

Frax Finance a proposé d’utiliser ses réserves de stablecoins pour frapper des USDH. Elle a également proposé d’affecter ses gains à des récompenses de jalonnement et à des rachats de jetons.

Agora, un émetteur de stablecoins cofondé par Nick van Eck, a également présenté un plan visant à faire de l’USDH un actif hyper-natif. Cette proposition montre le nouveau chevauchement entre la finance traditionnelle et l’innovation décentralisée.

Perspectives techniques du prix de $HYPE

Les indicateurs techniques indiquent que le prix de l’Hyperliquid pourrait avoir encore une marge de progression. Le jeton teste actuellement une résistance entre 50 et 52 dollars.

Un triangle ascendant se forme également sur les graphiques quotidiens. Il est à noter que chaque nouveau test de ce niveau a suscité une activité d’achat plus importante.

Les perspectives de Hype montrent une tendance haussière stable sur plusieurs mois | Source : TradingView

Les données en chaîne confirment cette tendance haussière, car le taux d’absorption a diminué alors que les prix augmentent. Cela indique qu’il y a moins de vendeurs actifs, ce qui facilite les mouvements haussiers.

Le graphique hebdomadaire montre un soutien ferme au-dessus de 42 dollars, tandis que l’indice de force relative (RSI) s’est réinitialisé et remonte.

Ces signaux montrent que le marché est prêt à repartir à la hausse. En outre, les analystes considèrent maintenant que 60 à 70 dollars sont des cibles possibles si la résistance est brisée de manière nette.

Activité des baleines et demande du marché

Les mouvements institutionnels ont également affecté l’action du prix d’Hyperliquid. Par exemple, Lion Group Holding Ltd. a révélé son intention de transférer ses avoirs Solana et Sui dans HYPE. Cela se produit alors que BitGo prend en charge la garde des actifs HyperEVM.

La réaffectation de la société pourrait représenter près de 100 000 jetons HYPE. Les baleines suivent également la tendance. Le 8 septembre, de gros investisseurs ont acheté pour plus de 24 millions de dollars de HYPE en une seule journée.

James Wynn ont également ouvert des positions longues à effet de levier et se montrent confiants dans la poursuite de la hausse. Dans l’ensemble, l’hyperliquidité a déjà dépassé les attentes des analystes cette année.

Elle est rapidement devenue l’une des bourses décentralisées les plus actives. Sa capacité à attirer les petits commerçants et les acteurs institutionnels est l’un des facteurs qui expliquent cette évolution.

Elle se distingue ainsi de nombreuses plateformes DeFi qui restent axées sur la vente au détail. Le projet de stablecoin USDH pourrait accroître la liquidité et générer des revenus pour les rachats.