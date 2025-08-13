Le prix de l’Ethereum s’approche des 4 400 dollars, les haussiers visant un nouveau record

Insights clés

Le prix de l’Ethereum se maintient actuellement au-dessus de 4 300 dollars, grâce à de fortes entrées institutionnelles qui soutiennent les données techniques.

D’un point de vue technique, l’Ethereum pourrait se diriger vers les 5 000 dollars.

Les prises de bénéfices des détenteurs de titres à court terme augmentent à proximité des niveaux de résistance, mais les objectifs haussiers restent valables.

Le prix de l’Ethereum est resté fermement au-dessus de la barre des 4 300 dollars le 12 août. Il se rapproche de la résistance de 4 400 $. L’ETH se négocie autour de 4 360 $, les acheteurs montrant un fort intérêt à la fois du côté institutionnel et du côté des particuliers.

Cette ascension régulière intervient après une hausse de 18 % du prix de l’Ethereum au cours de la semaine écoulée. Ce mouvement a déjà permis de liquider 184 millions de dollars de positions courtes en une seule journée, selon les données de Coinglass. De plus, l’intérêt ouvert des contrats à terme s’élève maintenant à 51,6 milliards de dollars.

La demande institutionnelle renforce la hausse du prix de l’Ethereum

Les données de SosoValue montrent que les produits négociés en bourse adossés à l’Ethereum ont attiré 326,8 millions de dollars d’entrées nettes entre le 4 et le 8 août. Il s’agit de l’une des plus fortes entrées hebdomadaires pour les produits ETH au cours de l’année.

Les données de Soso Value montrent de fortes entrées haussières pour l’ETH | Source : X

Les principaux détenteurs s’intensifient également. Par exemple, Bitmine, le plus grand détenteur de trésorerie d’Ethereum, contrôle maintenant plus de 1,15 million d’ETH d’une valeur d’environ 4,96 milliards de dollars. Le président de la société, Thomas Lee, affirme que l’entreprise a pour objectif de détenir 5 % de l’offre totale d’ETH.

Les marchés asiatiques poussent le prix de l’Ethereum vers des sommets locaux

Le prix de l’Ethereum a atteint des sommets historiques au Japon et en Corée du Sud. Au Japon, l’actif a atteint 639 455 yens et a dépassé son pic de décembre. En Corée du Sud, il a franchi la barre des 5,97 millions de wons.

Ces gains sont intéressants car le yen et le won se sont récemment renforcés par rapport au dollar américain. Les analystes estiment que cela témoigne d’une véritable demande sur les marchés locaux plutôt que de variations de prix induites par la monnaie.

Des changements politiques favorables alimentent également le discours haussier. Un récent décret américain autorise les crypto-monnaies dans les plans de retraite 401(k). Cette mesure pourrait générer des flux entrants d’une valeur de plusieurs billions d’euros sur le marché.

Configuration technique du prix de l’Ethereum

La principale résistance pour l’ETH se situe actuellement autour de 4 430 $. Une rupture nette de cette résistance pourrait ouvrir la voie vers 4 827 $, le sommet historique de la dernière vague haussière.

Certains analystes prédisent même la possibilité que le prix de l’Ethereum atteigne 5 000, voire 7 000 dollars au cours de ce cycle. Par exemple, le négociant en cryptomonnaies Ali Martinez a récemment fait référence à l’analyse des bandes de prix.

Ali dit que l’ETH peut atteindre 5 000 $ | Source : X

Il a noté que 5 241 $ pourrait être le prochain objectif si l’ETH dépasse les 4 300 $ de manière décisive. Le support se situe actuellement autour de 3 909 $. Si le prix de l’Ethereum tombe en dessous, le prochain niveau se situerait aux alentours de 3 700 $. C’est là que l’activité d’achat précédente a été forte.

Couche 2 et extension DeFi

Les solutions de couche 2 d’Ethereum affichent une croissance régulière en ce qui concerne la valeur totale bloquée et le nombre de transactions. Cette expansion devrait améliorer l’évolutivité et réduire les coûts du gaz. Ainsi, le réseau devrait devenir plus attractif pour les développeurs et les utilisateurs.

Les mises à jour ont également amélioré les récompenses des validateurs et l’efficacité des frais de gaz, encourageant ainsi une plus grande activité de mise. Le ratio de mise continue d’augmenter et offre un revenu régulier aux investisseurs Ethereum à long terme.

Les prises de bénéfices se multiplient

Les données de Glassnode sur la chaîne montrent toutefois que les détenteurs d’ETH à court terme prennent leurs bénéfices de manière plus agressive que les détenteurs à long terme. La réalisation des profits s’élève désormais à 553 millions de dollars par jour en moyenne, mesurée sur une moyenne mobile de sept jours.

Source : x

Les détenteurs à long terme, ou ceux qui détiennent l’ETH depuis plus de 155 jours, prennent leurs bénéfices à des niveaux similaires à ceux de décembre. Cela indique que la vague de vente actuelle est principalement le fait d’acheteurs récents qui ont bloqué leurs gains après la récente augmentation.

Le prix de l’Ethereum est toujours inférieur d’environ 12,7 % à son plus haut niveau historique. Les données de liquidation de Coinglass ont montré que 2,23 milliards de dollars de positions pourraient être menacés si les prix approchaient les 4 700 dollars.

Perspectives à court terme pour le prix de l’Ethereum

L’ETH a testé à plusieurs reprises les 4 300 dollars récemment. Les analystes sont actuellement divisés sur la question de savoir si le prochain mouvement sera un akouaveragesllback.

Selon l’ analyste de Santiment Brian Quinlivan, les nouvelles d’achats institutionnels importants peuvent parfois déclencher des ventes à court terme en raison d’entrées motivées par le FOMO. Toutefois, le nombre total d’ETH détenus par les entreprises possédant des trésors cryptographiques s’élève désormais à 3,04 millions d’ETH, pour une valeur d’environ 13 milliards de dollars.