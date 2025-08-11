Le prix de l’Ethereum atteint 4 400 dollars, les haussiers visant de nouveaux sommets

Insights clés

Le prix de l’Ethereum a dépassé le niveau des 4 000 dollars pour la première fois depuis décembre 2021.

Des liquidations à découvert ont été effectuées pour un montant de 207 millions de dollars, ce qui a contribué à amplifier la hausse.

Les analystes s’attendent à une possible saison des altcoins et à une rotation du marché par rapport au bitcoin.

Le prix de l’Ethereum a dépassé les 4 000 dollars pour la première fois en huit mois. Il s’agit d’une étape importante pour les partisans de l’ETH et pour le marché des altcoins.

Samedi, l’ETH a grimpé jusqu’à 4 400 dollars sur Binance. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis décembre 2021, après avoir franchi la barrière des 4 000 dollars la veille.

Ce mouvement ramène l’actif sous la barre des 900 dollars, son plus haut niveau historique. Cela laisse espérer que des niveaux allant jusqu’à 6 dollars sont à portée de main.

Un rallye alimenté par d’importantes transactions et liquidations

La récente rupture a été alimentée par une forte activité commerciale et une vague de liquidations. La hausse du prix de l’Ethereum a été alimentée par plus de 207 millions de dollars de liquidations à découvert.

Ces rachats forcés ont exercé une forte pression à la hausse sur le rallye. Cette augmentation de la demande a contribué à faire grimper les prix et à susciter de nouveaux achats.

Le prix de l’Ethereum dépasse les 4 000 $, atteignant les 4 200 $ pour la première fois depuis 2021 | Source : X

L’analyste de marché Miles Deutscher a décrit ce phénomène comme un « effet de richesse sur la chaîne ». Alors que l’ETH augmente, les baleines et les commerçants de détail constatent des gains non réalisés et réinvestissent dans des jetons plus petits et plus risqués.

M. Deutscher s’attend à une rotation en trois phases dans les mois à venir. La première est une mini-saison de l’ETH et la deuxième est une transition vers le bitcoin.

Cela pousse le prix de l’Ethereum vers 120 000 à 140 000 dollars. Enfin, M. Deutscher s’attend à une rotation vers l’ETH et les altcoins en vue d’un éventuel sommet.

Le prix de l’Ethereum se renforce alors que la domination du Bitcoin diminue

La reprise du prix de l’Ethereum s’accompagne d’une baisse de la capitalisation boursière du Bitcoin. Vendredi, la position dominante du bitcoin est passée sous la barre des 60,7 % et a touché une zone de soutien importante.

Selon le célèbre analyste Rekt Capital, l’Ethereum occupe désormais environ 50 à 60 % du chemin dans sa tendance haussière de domination macroéconomique.

Rekt Capital s’exprime sur l’augmentation de la domination d’Ethereum | Source : X

Si la domination du bitcoin peut encore rebondir à court terme, Rekt Capital pense qu’elle finira par s’effondrer. Il pourrait tomber dans la fourchette basse de 40 % ou même dans la fourchette haute de 30 %. Ce changement pourrait signifier un afflux de capitaux vers Ethereum et d’autres altcoins.

Les investisseurs « baleines » jouent également un rôle important dans le rallye actuel. Selon le traqueur de blockchain Lookonchain, l’Ethereum a connu des afflux de baleines samedi. Les investisseurs ont cherché à tirer parti de la force de l’Ethereum par rapport au Bitcoin.

Les données du carnet d’ordres de TheKingfisher ont également montré un « mur massif » de liquidations de positions longues juste en dessous de 3 960 dollars. Certains traders interprètent ce mur comme une zone de ré-accumulation.

« C’est ce que chasse l’argent intelligent », a commenté TheKingfisher.

FOMO du commerce de détail et regain d’optimisme

La plateforme d’intelligence économique Santiment a également noté une augmentation des conversations haussières de la part des commerçants de détail lorsque l’ETH a franchi la barre des 4 000 dollars. Les investisseurs ont mentionné des mots comme « achat » et « haussier » deux fois plus souvent que « vente » et « baissier ».

Bien que cela montre que la confiance augmente, M. Santiment a averti que l’excès de confiance peut parfois ralentir les reprises, en particulier lorsque les prix sont déjà élevés.

Michael van de Poppe qualifie la performance d’Ethereum de « mouvement sauvage » | X

Michaël van de Poppe, analyste spécialisé dans les cryptomonnaies, a qualifié le bond du prix de l’Ethereum à 4 200 dollars de « mouvement sauvage ». Toutefois, il a mis en garde contre l’achat à de tels sommets sans tenir compte du risque. Il a indiqué que les projets dans le cadre de l’Ethereum pourraient offrir de meilleurs rendements en pourcentage si la hausse se poursuit.

Niveaux de support et de résistance à surveiller

Entre le 8 et le 9 août, l’ETH a gagné plus de 6 % et s’est échangé entre 3 885 et 4 194 dollars. La première rupture majeure s’est produite à 4 000 dollars, avec un volume d’échanges quotidien presque trois fois supérieur à la moyenne. Une deuxième poussée a fait grimper les prix jusqu’à 4 194 dollars au début de la journée de samedi, avant qu’une prise de bénéfices n’intervienne.

Les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller sur l’ETH | Source : TradingView

Cela signifie que le support actuel se situe entre 4 155 et 4 160 dollars, avec une résistance proche de la barre psychologique des 4 200 dollars. En d’autres termes, une rupture confirmée au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie aux records historiques de l’Ethereum.

Cependant, la consolidation devrait entrer en jeu alors que les grands acteurs sécurisent leurs profits. Si le support à 4 155 $ tient et que la pression d’achat reste forte, l’ETH pourrait non seulement regagner ses précédents sommets, mais aussi établir de nouveaux records dans ce cycle. Il pourrait également établir de nouveaux records dans ce cycle.