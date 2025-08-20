Le prix de l’ETH est confronté à la spéculation d’un test à 2K$ alors que les analystes débattent des perspectives.

Points clés :

Les analystes indiquent que la zone des 2 000 dollars est le niveau de support le plus important à surveiller pour l’Ethereum.

Selon une récente interview, le PDG de Canary Capital doute de la reprise à long terme de l’ETH et préfère le bitcoin.

Les données du marché montrent que les vendeurs à découvert d’ETH luttent contre la force haussière.

L’Ethereum (ETH) est à nouveau au centre des débats sur le marché, et les analystes indiquent que la zone des 2 000 dollars est l’un des principaux niveaux de soutien à surveiller.

En particulier, l’analyste @ThinkingUSD a partagé le 18 août que l’ETH pourrait retracer vers 2 000 $ bientôt.

Pourquoi 2 000 $ sont-ils importants pour les traders d’ETH ?

L’Ethereum a conservé 2 000 dollars comme zone de soutien solide, en particulier dans le cycle actuel et dans le cycle précédent.

Lors de la correction de 2023, l’ETH a rebondi à ce niveau avant de reprendre de la vigueur. C’est pourquoi les traders considèrent désormais ce niveau comme la principale zone de baisse pour la gestion des risques.

L’ETH a testé à plusieurs reprises le support de 2 000 $ dans les cycles passés, selon @ThinkingUSD | Source : X

La barre des 2 000 dollars est plus qu’un simple chiffre rond. Ce niveau de prix a un poids à la fois technique et psychologique.

Selon l’historique des prix de l’Ethereum, les acheteurs d’ETH ont tendance à défendre ce niveau de prix, ce qui en fait un champ de bataille naturel entre les haussiers et les baissiers.

Les traders techniques continuent de pointer du doigt des indicateurs tels que l’indice de force relative pour expliquer l’action du prix de l’Ethereum.

En particulier, si l’ETH s’approche des niveaux de surachat, cela pourrait plaider en faveur d’un repli.

D’autre part, un pic des volumes d’échange sur les paires ETH/USDT et ETH/BTC tend à ajouter de la volatilité à l’équation.

Cela dit, de nombreux traders verraient une chute vers les 2 000 dollars comme une opportunité. Les détenteurs de titres à long terme peuvent y voir une entrée favorable, tandis que les traders à effet de levier sont fortement exposés au risque de liquidation en cas d’effondrement.

La force du bitcoin éclipse celle de l’ethereum

Les perspectives mitigées de l’Ethereum surviennent alors que le Bitcoin continue de dominer l’attention des institutions, bien qu’il ait perdu la bataille contre l’Ethereum au cours de la semaine dernière.

Selon Steven McClurg, PDG de Canary Capital, dans une récente interview sur CNBC, le bitcoin pourrait atteindre entre 140 000 et 150 000 dollars d’ici la fin de l’année.

Selon lui, la demande d’ETF et les flux institutionnels importants sont les principaux moteurs de cette évolution des prix.

« Je ne suis pas un grand fan d’Ethereum, uniquement parce qu’il s’agit d’une technologie plus ancienne », a déclaré M. McClurg. Selon lui, des protocoles plus rapides et moins chers ont dépassé l’ETH.

M. McClurg n’est pas le seul à douter de la solidité d’Ethereum. Certains critiques continuent de qualifier la récente hausse de l’actif de « courte durée ».

Ils soulignent la concurrence de réseaux tels que Solana et Sui, qui proposent des tarifs moins élevés et un débit plus important.

Pourtant, l’Ethereum conserve sa force selon Greg Magadini, directeur des produits dérivés chez Amberdata, qui s’oppose à l’étiquette de « vieille technologie ».

Il a comparé la domination d’Ethereum à l’écosystème d’Apple et a déclaré que la loyauté des développeurs et les effets de réseau sont l’un des aspects qui confèrent à l’ETH une force durable.

Magadini pense que l’ETH pourrait gagner contre le Bitcoin, et prédit même que l’ETH/BTC atteindra bientôt 7 %. Cela signifie que l’ETH pourrait se négocier entre 8 000 et 10 000 dollars si le BTC atteint les objectifs de McClurg.

Les vendeurs à découvert de l’ETH se débattent

Alors que certains analystes s’attendent à un recul, de nombreux traders accumulent les positions à découvert contre l’Ethereum.

Selon un article publié le 18 août par le commentateur de cryptomonnaies Quinten Francois, les positions courtes sur l’Ethereum ont atteint un nouveau record. Cela signifie que de plus en plus d’investisseurs parient contre l’Ethereum à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Ces postes, bien que nombreux, ne sont pas performants.

De plus en plus d’investisseurs parient contre l’Ethereum | Source : X

Un autre post de l’analyste crypto @rovercrc le 17, les 10 premières positions short sur l’ETH sont profondément dans le rouge.

@rovercrc a mis en garde les traders contre la vente à découvert d’un marché haussier et a noté que la force du marché continue de punir les vendeurs à découvert agressifs.

Cela illustre le thème général des marchés des crypto-monnaies, où le timing fait toute la différence. Les appels à la baisse peuvent être compatibles avec les indicateurs techniques. Toutefois, la dynamique peut l’emporter sur certains signaux à court terme.

Pour l’instant, l’ETH semble être en équilibre entre une force haussière évidente et des avertissements de repli.