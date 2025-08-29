Le prix de Chainlink vise la rupture, tandis que LINK gagne la confiance des institutions

Insights clés

Le prix de Chainlink teste la résistance à long terme qui se maintient depuis 2021.

La demande institutionnelle a été forte pour le LINK ces derniers temps, ce qui pourrait stimuler l’actif.

Les analystes comme Ali s’attendent à une reprise vers 73 dollars ou plus si la résistance est brisée.

Le cours de LINK teste une résistance pluriannuelle qui a bloqué toutes les tentatives de reprise depuis 2021. La force de LINK est restée constante malgré le sentiment mitigé du marché ces derniers temps.

Ainsi, l’actif progresse à chaque cycle. Aujourd’hui, les traders attendent de voir si le jeton peut enfin franchir certaines de ses barrières les plus solides.

Le prix des chaînes de mailles est soutenu par la hausse des prix planchers

À l’heure où nous écrivons ces lignes, LINK se négocie à près de 27,8 dollars après avoir gagné 6 % au cours des dernières 24 heures. Le rallye a eu lieu juste après que les commentaires dovish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont soulevé l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Le bitcoin a augmenté de 3,5 %, suivi par l’ethereum et le reste du marché. Les analystes ont noté que le prix du Chainlink forme des creux plus élevés depuis des mois. Il bénéficie d’un soutien majeur dans la fourchette de 8 à 10 dollars.

Cette zone est devenue un tremplin pour le dernier rallye et a montré une forte demande du marché. Certains observateurs du marché pensent que la prochaine étape pourrait viser 73 dollars, voire plus, si LINK parvient à franchir la résistance.

Un analyste prédit une dernière poussée pour LINK | Source : X

Selon l’analyste de marché Ali Martinez, le prix de Chainlink a « un dernier test avant le Valhalla ». Naturellement, un bond haussier de cette ampleur pousserait l’actif à dépasser largement son précédent record historique.

Cependant, il est essentiel de noter que cette configuration comporte des risques. La résistance est ferme et les analystes techniques préviennent que des rejets sont possibles.

La demande institutionnelle stimule les perspectives de prix des maillons de chaîne

Chainlink a également renforcé sa position auprès des institutions en obtenant les certifications ISO 27001 et SOC 2 Type 1. Ces normes internationalement reconnues confirment que Chainlink répond aux exigences de conformité les plus strictes.

Les entreprises et les gouvernements qui envisagent des cas d’utilisation de la blockchain peuvent être assurés que LINK est sûr. Il ouvre également la voie à l’adoption dans les industries qui exigent des données vérifiées.

Chainlink obtient de nouvelles certifications | Source : X

Le processus de certification, qui a été audité par Deloitte, a porté sur les flux de prix, les services de preuve de réserve et le protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP). Chainlink a satisfait à ces exigences et est devenue la première plateforme d’oracle blockchain à y parvenir.

Jusqu’à présent, les investisseurs institutionnels ont réagi. Les volumes de transactions ont été multipliés par cinq lors de la récente remontée du cours de Chainlink. Des achats importants ont permis à l’action de franchir plusieurs niveaux de résistance.

Réserve et analyse technique des maillons de chaîne

La réserve Chainlink, qui achète des jetons LINK à partir des revenus du protocole, est un autre facteur qui va dans ce sens. La réserve a récemment acheté 41 000 LINK, d’une valeur d’environ 1 million de dollars.

Cela a porté ses avoirs à plus de 150 770 jetons. Il s’agit d’une taille modeste par rapport à l’offre totale. Cependant, la réserve est l’un des plus grands gages de solidité pour la stabilité du marché de LINK. Cela montre que Chainlink se concentre non seulement sur l’adoption, mais aussi sur la création de valeur.

ChainLink montre un support autour de $24.15 | Source : TradingView

Les données de TradingView montrent que le support a été établi à 24,15 $, confirmé par des volumes élevés. LINK a franchi les niveaux de résistance à 25,00 $, 25,50 $ et 26,00 $ avant d’atteindre sa fourchette actuelle.

Pendant ce temps, le volume des transactions a atteint 12,84 millions d’unités. Ce volume était cinq fois supérieur à la moyenne sur 24 heures. Ce bond a confirmé que les institutions étaient impliquées, une autre source de force pour le rallye…

Les indicateurs de momentum indiquent également que le prix de Chainlink est susceptible de continuer à augmenter. Les analystes prévoient des sommets plus élevés pour LINK si la pression d’achat se maintient.

Pour l’instant, les traders et les investisseurs considèrent que les prix de 27 à 28 dollars sont des points importants pour LINK. Une cassure confirmée à partir de ces points pourrait permettre d’atteindre de nouveaux objectifs.

Dans le même temps, un rejet testerait probablement le support autour de 24 $. Quelle que soit l’issue, elle déterminera la suite de l’action des prix de ChainLink.