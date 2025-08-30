Le Dogecoin vise les 0,24 $ dans un contexte d’engouement pour les ETF et d’optimisme du marché

Insights clés

Le prix du Dogecoin a dépassé les 0,22 $ et se rapproche des 0,24 $.

Grayscale a récemment déposé une demande pour le tout premier ETF Dogecoin, ce qui a renforcé l’optimisme.

Le sentiment du marché s’est amélioré jusqu’à présent, après les indices de réduction des taux de M. Powell.

Le prix du Doegcoin montre des signes réguliers de croissance, principalement parce que les haussiers visent maintenant la zone des 0,24 $. DOGE semble prendre de la vitesse après avoir dépassé la zone des 0,2192 $.

Si les niveaux de prix actuels restent stables, les traders sont optimistes. D’ici la fin de la semaine, ils s’attendent à ce que le memecoin monte dans la fourchette de 0,2350 à 0,24 dollar.

Vue technique de la DOGE

Sur le graphique horaire, le Dogecoin a dépassé la résistance de 0,2192 $ à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cela signifie qu’une clôture journalière autour de ce niveau soutient la possibilité d’un nouveau test à la hausse.

Les traders envisagent maintenant 0,2350$ comme prochain stop, avec 0,24$ comme prochain plafond à court terme. Le graphique à plus long terme montre que DOGE se maintient au-dessus du support de 0,2086 $.

Un rebond net à partir de cette zone a encouragé les acheteurs jusqu’à présent. Si les bougies se terminent sans longues mèches supérieures, un chemin vers 0,25 $ pourrait s’ouvrir avant la fin du mois.

L’analyste appelle à des sommets plus élevés sur DOGE | source : TradingView

L’analyste Trader Tardigrade a récemment noté que le memecoin montre de forts signes haussiers sur le graphique à trois jours. Il pourrait bientôt atteindre de nouveaux sommets.

L’excitation de l’ETF Dogecoin

La nouvelle demande d’ETF de Grayscale a été l’un des principaux développements qui ont suscité l’intérêt pour le Dogecoin. L’entreprise a récemment déposé le tout premier ETF Dogecoin, marquant ainsi une évolution historique à la hausse pour les memecoins.

S’il est approuvé, le produit donnera aux investisseurs une exposition directe au DOGE. La SEC américaine a déjà fixé une date limite en octobre pour prendre des décisions sur plusieurs ETF cryptographiques, dont celui-ci.

Selon les analystes de Bloomberg, les chances d’approbation sont actuellement de 90 %. En revanche, les marchés de prédiction tels que Polymarket indiquent une probabilité de 68 %.

Ces attentes élevées ont donné à la communauté $DOGE l’énergie dont elle a tant besoin. L’approbation d’un ETF ne validerait pas seulement DOGE, mais pourrait également stimuler le marché général des memecoins.

Réaction des marchés à la baisse des taux annoncée par Powell

Les marchés ont reçu un nouveau coup de pouce après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a fait allusion à une possible baisse des taux en septembre. Son discours de Jackson Hole a retourné le sentiment et inversé la chute des crypto-monnaies et des actions au début du mois.

Le Dpgecoin a réagi en faisant un bond de 7 % vers la hausse. Ce mouvement a également créé un double fond. Celle-ci est souvent considérée comme un signal de retournement haussier.

$DOGE montre des signes d’un possible renversement de tendance | Source : TradingView

Les indicateurs de momentum montrent que le Dogecoin a encore de la marge pour évoluer à la hausse. L’indice de force relative (RSI) se situe actuellement à 51. Il laisse une grande marge de manœuvre avant que l’actif n’atteigne la zone de surachat. Cela permet d’envisager des gains supplémentaires si les achats se poursuivent.

Le MACD est également devenu haussier, la ligne MACD passant au-dessus du signal. Les barres de l’histogramme s’élargissent également, montrant une force accrue pour les haussiers. Un rallye plus substantiel pourrait se produire si DOGE dépasse la résistance de la ligne de tendance rouge.

Ce que les traders doivent surveiller

Le prix du Dogecoin a plusieurs niveaux à surveiller. Par exemple, le support de 0,20 $ est l’un des aspects les plus critiques de l’action du prix. À la hausse, les 0,24 $ constituent un objectif viable à court terme. De plus, une clôture journalière proche de 0,25 $ confirmerait une reprise plus substantielle en septembre.

Compte tenu de l’engouement pour les ETF et du soutien macroéconomique, DOGE a des raisons de continuer à attirer l’attention. Le volume des transactions a diminué à moyen terme. En l’absence de catalyseurs forts, il est peu probable que l’on assiste à des mouvements haussiers significatifs.

Perspectives pour le prix du Dogecoin

Le prix du Dogecoin semble prêt à augmenter à court terme. Il bénéficie actuellement de solides données techniques, de la spéculation des ETF et de conditions macroéconomiques qui le soutiennent et favorisent les acheteurs.

Cependant, le Dogecoin doit se maintenir au-dessus du niveau de prix de 0,20 $ et dépasser les 0,24 $ pour confirmer sa prochaine étape de hausse. Si sa force se poursuit en septembre et que les chances d’approbation de l’ETF restent élevées, la barre des 0,25 $ pourrait être atteinte.

Cela représenterait une étape importante pour le meemcoin. En effet, aux yeux des investisseurs institutionnels, il s’agirait d’un peu plus qu’une simple pièce de monnaie à la mode.