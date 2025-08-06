Le crypto peut-il suivre alors que le marché boursier récupère plus de 1000 milliards $ ?

Insights clés

Les actions américaines ont bondi après que les faibles données sur l’emploi ont suscité l’espoir d’une baisse des taux de la Fed.

Le Dow a grimpé de près de 600 points et a complètement effacé les pertes de vendredi.

Les investisseurs en cryptomonnaies observent les marchés, se demandant si les actifs numériques pourraient suivre la même tendance.

Le marché boursier américain a démarré la semaine avec un puissant rebond. Il a été alimenté par la spéculation croissante que la Réserve fédérale pourrait bientôt réduire les taux d’intérêt.

Après une fin de semaine difficile, les investisseurs sont maintenant optimistes. Cela malgré le rapport décevant sur l’emploi qui indique qu’un possible changement de politique monétaire pourrait être imminent.

Le Dow Jones Industrial Average, en particulier, a bondi de 585 points lundi, se remettant des fortes pertes de vendredi. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont également grimpé, gagnant respectivement 1,47 % et 1,95 %.

Ce rebond a été la meilleure séance depuis mai et a permis de mettre fin à une série de quatre jours de pertes pour le S&P.

Les rumeurs de baisse des taux de la Fed déclenchent l’optimisme du marché

Le principal facteur du crash boursier initial était le rapport sur l’emploi de juillet plus faible que prévu. Seuls 73 000 emplois ont été créés au cours du mois, bien en dessous des prévisions.

De plus, les chiffres de l’emploi précédents pour mai et juin ont été révisés à la baisse. Ces problèmes combinés ont approfondi les inquiétudes concernant le ralentissement du marché du travail.

Ces données poussent maintenant les investisseurs à parier que la Fed réduira les taux d’intérêt dès septembre. Des taux d’intérêt plus bas ont tendance à faire monter les cours des actions en rendant les emprunts moins chers pour les entreprises. Cela réduit également l’attrait des obligations, ce qui pousse les investisseurs vers les actions.

Le marché boursier se redresse alors que les investisseurs deviennent plus optimistes | Source : X

Jeffrey Gundlach, PDG de DoubleLine Capital, a déclaré à CNBC qu’il s’attend toujours à deux baisses de taux cette année. Il pense également que le dollar américain s’affaiblira davantage, ce qui pourrait profiter aux actifs internationaux.

Les tarifs douaniers et Trump secouent les marchés

La turbulence du marché la semaine dernière n’était pas uniquement liée aux données sur l’emploi. Le président Donald Trump a également signé un nouvel ordre exécutif qui a mis à jour les taux tarifaires pour des dizaines de pays.

Selon l’administration, ces tarifs « « réciproques » » varient de 10 % à 41 %. Ils visent à affiner les relations commerciales pour les rendre plus équitables.

Ces mouvements ont injecté une incertitude supplémentaire dans les marchés financiers. Les investisseurs surveillent maintenant tout développement dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, en particulier après les récentes discussions tenues à Stockholm.

Trump a également licencié le chef du Bureau des statistiques du travail (BLS) peu après la publication du rapport de juillet. Cela a davantage alimenté les tensions politiques et boursières.

Les investisseurs se tournent vers les résultats, mais août pourrait être difficile

Malgré le rallye de soulagement de lundi, les analystes restent sur leurs gardes. Août a la réputation d’être un mois faible pour les marchés américains. Néanmoins, il y a beaucoup d’optimisme pour les rapports de résultats à venir.

Des entreprises comme Palantir et AMD devraient publier leurs résultats cette semaine. De plus, une forte performance aide à maintenir les marchés à flot.

Wolfe Research a averti que le marché pourrait entrer dans une phase où « « les mauvaises nouvelles sont de mauvaises nouvelles » ». Là, les données économiques faibles nuisent aux actions malgré les espoirs de baisse des taux. Les investisseurs doivent voir des signes de force financière pour rester optimistes, pas seulement des promesses politiques.

Le marché des cryptomonnaies peut-il rebondir comme les actions ?

Les marchés boursiers ont si fortement rebondi. Certains se demandent : le marché des cryptomonnaies pourrait-il voir quelque chose de similaire ? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre certaines différences entre les deux marchés.

D’une part, si la Fed baisse ses taux, cela pourrait soutenir les actifs cryptos. Des taux d’intérêt plus bas poussent souvent les investisseurs vers des actifs plus risqués ou alternatifs comme Bitcoin et Ethereum.

De plus, si la confiance des investisseurs revient, cela pourrait déclencher une vague d’achats en baisse sur le marché des cryptomonnaies. C’est ce qui s’est passé avec les actions lundi.

Le marché des cryptomonnaies pourrait suivre le marché boursier à la hausse | Source : X

L’optimisme concernant le prochain « « projet crypto » » de la SEC et des réglementations plus claires pour l’espace crypto pourrait apporter plus d’élan haussier. En somme, les cryptomonnaies pourraient bientôt avoir leur moment de gloire. Cela pourrait se voir si plus de nouvelles positives concernant la DeFi, les NFT ou la clarté réglementaire apparaissent.

Cependant, il y a encore quelques problèmes à résoudre. L’espace crypto reste sous forte surveillance réglementaire malgré les mouvements de la SEC et de la CFTC pour clarifier ces lois.

Cela signifie que le marché est particulièrement sensible aux nouvelles à ce stade, et toute manchette négative pourrait faire dérailler le sentiment.