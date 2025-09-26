Le cours du bitcoin se maintient à 111 000 dollars alors que les analystes envisagent une zone de rebond à 100 000 dollars

Insights clés

Le cours du bitcoin s’est maintenu au-dessus de 111 000 dollars malgré une forte pression de vente de la part des baleines.

Les analystes considèrent la zone des 100 000 dollars comme un niveau de rebond important en cas de baisse des prix.

Le retracement de Fibonacci indique une baisse maximale de 10 % avant la reprise.

Le cours du bitcoin s’est maintenu au-dessus du niveau de 111 000 dollars, même après la plus grande liquidation de baleine depuis la mi-2022.

Les traders et les analystes s’accordent désormais à dire que les 100 000 dollars constituent la zone de soutien la plus importante à court terme. Si le bitcoin devait retester ce niveau, les modèles historiques montrent qu’il s’agirait d’une zone de rebond logique.

Où se trouve actuellement le bitcoin au 8 septembre 2025

Les données récentes de TradingView montrent que le bitcoin a gagné environ 1 % dans les échanges quotidiens pour clôturer la semaine à 111 369 dollars.

Cette baisse a été provoquée par les données macroéconomiques américaines, mais les acheteurs ont défendu la barre des 110 000 dollars.

Michael van de Poppe s’exprime sur le Bitcoin | Source : X

Le Crypto trader Michaël van de Poppe a souligné la force de la zone de support et a mentionné qu’une poussée au-dessus de 112 000 $ pourrait relancer la dynamique haussière.

D’autres traders ont cependant prévenu qu’un échec à tenir la résistance autour de 112 000 à 113 000 dollars pourrait renvoyer les prix à 100 000 dollars.

Pourquoi 100 000 dollars sont-ils importants pour le cours du bitcoin ?

La région des 100 000 dollars n’est pas seulement une zone psychologique, c’est aussi une zone technique. Les traders surveillent la moyenne mobile simple (MMC) à 200 jours, qui se situe actuellement près de 101 760 dollars et constitue un niveau de soutien.

Une chute vers ce niveau serait toujours cohérente avec les retracements précédents.

Cela dit, les niveaux de retracement de Fibonacci renforcent cette perspective. Historiquement, le bitcoin a atteint son niveau le plus bas autour du niveau de Fibonacci de 0,382. D’après l’évolution actuelle des cours, ce niveau correspond bien à la zone des 100 000 dollars.

Selon le trader ZYN, cela signifie que le « pire scénario » serait un recul de 10 % avant que le bitcoin ne tente une poussée vers 150 000 dollars.

Mister Crypto estime que le bitcoin pourrait se redresser après un léger recul | Source : X

L’analyste Mister Crypto a également partagé les mêmes perspectives dans un billet similaire, notant que le bitcoin s’échangeait dans un triangle symétrique et qu’il pourrait envisager une rupture vers le haut.

Plus particulièrement, le retracement de Fibonacci de 0,382 a marqué à plusieurs reprises les creux du bitcoin au cours des cycles précédents. Cela indique qu’une correction à 100 000 dollars pourrait ouvrir la voie à une reprise majeure.

Les baleines du bitcoin déclenchent une vente de 12,7 milliards de dollars

Alors que les graphiques techniques montrent des signes de reprise possible, l’activité des baleines a ajouté une pression à la baisse.

Les données de CryptoQuant montrent que les baleines ont vendu plus de 115 000 BTC au cours des 30 derniers jours. Pour donner un ordre d’idée, cette vente équivaut à environ 12,7 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante vente mensuelle depuis juillet 2022.

Ces ventes ont fait chuter les prix en dessous de 108 000 dollars à un moment donné et ont créé de la volatilité et des liquidations à court terme. Les analystes estiment que cette liquidation témoigne de l’aversion au risque des grands investisseurs.

Les baleines se vendent massivement, mais cela pourrait se calmer | Source : CryptoQuant

Dans l’ensemble, même si la vente a été intense, les données montrent que le rythme s’est ralenti.

Les changements de solde des baleines sont passés de 95 000 BTC début septembre à environ 38 000 BTC le 6 septembre. Cela indique que la pression la plus forte est peut-être en train de s’atténuer.

La demande institutionnelle équilibre la vente de baleines

Malgré l’activité intense des baleines, le prix du bitcoin se maintient dans une fourchette de 110 000 à 111 000 dollars depuis plusieurs jours. Les analystes pensent que cette stabilité provient des achats institutionnels, en particulier des entreprises et des ETF Bitcoin qui continuent à s’accumuler.

En fin de compte, la tendance actuelle du bitcoin semble plus saine que les cycles précédents. L’actif n’a corrigé que d’environ 13 % par rapport à son plus haut historique de la mi-août, ce qui est moins profond que de nombreux reculs antérieurs.

La moyenne mobile sur un an du bitcoin devrait continuer à grimper | Source : X

L’analyste Dave the Wave a souligné que la moyenne mobile sur un an du bitcoin est passée de 52 000 dollars il y a un an à 94 000 dollars aujourd’hui. Il a également indiqué que la semaine prochaine, la moyenne mobile devrait dépasser les 100 000 dollars.

Cette croissance régulière témoigne d’une forte tendance à long terme, même si les fluctuations à court terme restent intenses.