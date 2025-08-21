Le cours du bitcoin est sous pression alors que les baleines s’accumulent dans le cadre d’une correction

Insights clés

Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 115 000 dollars cette semaine. Cette baisse a fortement inquiété les investisseurs qui craignent que le bitcoin ne perde sa chaleur…

Le Binance Buying Power Ratio de CryptoQuant montre que la demande s’est affaiblie jusqu’à présent. En outre, le risque de correction est plus élevé.

Cependant, malgré la pression des ventes, les baleines et les requins continuent d’accumuler des BTC.

Le bitcoin fait face à de nouvelles pressions, notamment après avoir perdu la zone des 115 000 dollars pour la première fois en près de deux semaines. Selon les données de TradingView, le prix du BTC a chuté de plus de 6 % depuis le 13 août.

Cette tendance fait craindre un ralentissement de la récente hausse. Le déclin survient également malgré l’accumulation de baleines et de requins du bitcoin qui achètent peut-être les creux.

Les baleines du bitcoin montrent leur confiance grâce à l’accumulation

Selon Santiment, les portefeuilles entre 10 et 10 000 BTC ont ajouté plus de 20 000 pièces depuis la chute de la semaine dernière. En outre, depuis mars, ce groupe a acheté plus de 225 000 BTC, ce qui témoigne d’une grande confiance dans le long terme.

Les baleines et les requins continuent d’acheter les baisses, selon Santiment | Source : X

Bien que l’activité des baleines ait été forte, les indicateurs techniques et de marché montrent que la prudence reste de mise.

Le ratio de Binance prédit un ralentissement

L’analyste CrazzyBlockk a signalé le Buying Power Ratio de Binance comme un signal d’alarme dans un récent article de CryptoQuant QuickTake. Pour situer le contexte, ce ratio mesure les entrées de stablecoins par rapport aux sorties de bitcoins sur Binance.

BTC : Binance Buying Power Index | Source : CryptoQuant

Lorsque le ratio est élevé, cela signifie que la liquidité d’achat est forte. En revanche, lorsque le ratio baisse, cela signifie que la demande est plus faible. Selon CrazzyBlockk, le ratio a récemment atteint un maximum de 2,01.

Cependant, en l’espace de deux jours, il s’est inversé et a chuté directement à -0,81. Cette baisse soudaine a montré que les nouveaux capitaux entrés sur le marché s’étaient taris. Peu de temps après, le prix du BTC l’a confirmé en corrigeant le prix de 124 474 $ à un minimum de 114 786 $.

Les investisseurs en quête de profit s’intéressent à la prise de bénéfices

Le rapport entre la valeur de marché et la valeur réalisée (MVRV) du bitcoin est un autre facteur qui accroît la nervosité des investisseurs. Cet indicateur montre si le bitcoin est surévalué par rapport au coût de base moyen des investisseurs.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le ratio MVRV du bitcoin est d’environ +21 %. Cela signifie que la plupart des détenteurs sont bénéficiaires. Selon Santiment, ce ratio ne se négocie pas à des niveaux extrêmement élevés. Cependant, il place le prix du BTC dans une « zone de danger léger » où les prises de bénéfices sont plus probables.

Le ratio MVRV du bitcoin est de l’ordre de +21% selon Santiment | Source : Santiment

Trop d’investisseurs pourraient commencer à chercher à s’assurer des gains après le record historique du bitcoin à 124 128 la semaine dernière. Si cela se produit, la crypto-monnaie se négociera probablement de manière latérale ou à la baisse à long terme.

Les analystes s’attendent à un mouvement latéral du cours du bitcoin

Les analystes de Bitfinex pensent que le récent rallye s’est essoufflé parce que le marché manquait de catalyseurs macroéconomiques. Le prix du BTC s’est rapidement replié après une hausse de 10 % au début du mois d’août, et semble maintenant se consolider.

Les analystes pensent que le marché attend maintenant un signal clair avant de choisir une direction. La décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt, le 17 septembre, est un événement majeur pour les investisseurs.

Nombreux sont ceux qui s’attendent à une baisse des taux, ce qui pourrait favoriser (ou entraver) la prochaine évolution du bitcoin.

2,24 milliards de dollars de positions sont en danger si le bitcoin atteint à nouveau son ATH | Source : Coinglass

Les données de Coinglass montrent qu’environ 2,24 milliards de dollars de positions courtes pourraient être liquidés si le bitcoin atteignait son plus haut niveau historique. En d’autres termes, cela signifie qu’un short squeeze est probable si la pression d’achat augmente soudainement.

Perspectives du prix du bitcoin pour septembre

Les analystes estiment que plusieurs niveaux de prix sont essentiels pour le bitcoin à partir de maintenant. Si le cours du BTC se maintient à 115 787 dollars, il pourrait viser la fourchette de 125 000 à 127 000 dollars. D’un autre côté, une rupture au-dessus de 127 000 dollars pourrait ouvrir la voie à 140 000 dollars.

Un analyste évoque deux scénarios possibles pour le bitcoin | Source : X

Toutefois, le support immédiat du bitcoin se situe aux alentours de 110 000 dollars à la baisse. Cela signifie qu’un échec à maintenir ce niveau pourrait conduire à de nouvelles corrections pour l’actif. Cela pourrait même effacer la plupart des gains réalisés lors de la dernière reprise.

Dans l’ensemble, les traders surveilleront la décision de la Réserve fédérale et les flux d’échange pour prédire ce qui se passera ensuite pour le bitcoin.