Le cours du bitcoin atteint son plus haut niveau historique et dépasse les 122 000 $.

Insights clés

Le bitcoin a dépassé les 122 000 dollars au cours du week-end, à moins de 1 % de son précédent record historique.

Cette reprise est intervenue après un décret de la Maison Blanche en faveur des cryptomonnaies et de fortes entrées sur le marché des fonds négociés en bourse (ETF).

L’Ether a également atteint 4 315 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis 2021. Cela a fait grimper la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies à 4,14 billions de dollars.

Le bitcoin a dépassé les 122 000 dollars, un rallye qui l’a rapproché de son record historique de 123 000 dollars. Ce mouvement intervient directement après des semaines de consolidation entre 115 000 et 120 000 dollars.

La direction générale du marché favorise maintenant les haussiers. Selon les données de TradingView, le BTC a augmenté de plus de 3,3 % au début de la journée de lundi, ce qui représente l’une des plus fortes hausses du mois.

L’afflux d’ETF et l’impulsion politique créent une effervescence sur les marchés

Il est intéressant de noter que cette reprise est intervenue après le récent décret du président Donald Trump autorisant les investissements en crypto-monnaies dans les plans de retraite 401(k). Selon les analystes du marché, cette décision peut débloquer jusqu’à 9 000 milliards de dollars de nouvelles opportunités d’investissement pour le bitcoin.

Le décret qui aurait pu être à l’origine du rallye | Source : X

Dans ce contexte, les émetteurs d’ETF ont acheté pour 773 millions de dollars de bitcoins au cours des trois derniers jours de bourse de la semaine dernière. C’est ce que rapporte Farside Investors. Par ailleurs, Michael Saylor a laissé entendre dimanche que Strategy, sa société, pourrait accroître ses avoirs en bitcoins, qui s’élèvent à 76,8 milliards de dollars.

Le sentiment du marché reste stable

Malgré la reprise, le sentiment du marché n’a pas atteint des niveaux extrêmes. Par exemple, l’indice Crypto Fear & Greed se situe actuellement à 70 sur 100, dans la zone « Greed ».

Toutefois, même ce niveau est loin des sommets historiques. L’intérêt pour le bitcoin dans les recherches Google a également connu une légère hausse au cours de la semaine écoulée.

L’intérêt pour le bitcoin dans les recherches Google est à nouveau élevé | Source : Google Trends

Cela signifie souvent que l’engouement des particuliers est relativement contrôlé et que les investisseurs institutionnels tiennent toujours les rênes du marché. Du côté des altcoins, la hausse du bitcoin s’est accompagnée de gains substantiels pour l’ethereum.

L’ETH a atteint 4 315 dollars, son niveau le plus élevé depuis le précédent cycle haussier. Il a maintenant augmenté de près de 200 % par rapport à son niveau le plus bas d’avril. La semaine dernière, le franchissement de la barre des 4 000 dollars par l’ETH a déclenché une nouvelle vague d’achats, en particulier de la part des institutions.

Selon les données de SoSoValue, les ETF Ethereum ont attiré 326,83 millions de dollars de flux entrants la semaine dernière. Ce montant a dépassé les 246,75 millions de dollars d’entrées dans les ETF Bitcoin. Les actions liées à l’Ethereum ont également augmenté, Bitmine Immersion Technologies ayant bondi de 25 % tandis que SharpLink Gaming a gagné 11 %.

L’expansion de la dette américaine renforce les arguments haussiers

Selon Markus Thielen, PDG de 10x Research, l’expansion continue de la dette américaine est un autre facteur expliquant la force récente du bitcoin.

Il a comparé cette mesure à celle prise début juillet, lorsque le président Trump a signé le « Big Beautiful Bill ». Pour rappel, ce « Big Beautiful Bill » comprenait un relèvement du plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars.

« Que l’économie reste forte ou qu’elle entre en récession, l’afflux de nouvelles dettes est un moteur pour les biens durables comme le bitcoin et l’or », a déclaré M. Thielen à CNBC.

L’analyste estime que le prochain niveau de résistance significatif se situe à 133 000 dollars. Cela renforce l’idée que les haussiers semblent contrôler la situation.

Le marché des crypto-monnaies atteint une valeur record

Les prix du bitcoin et de l’ethereum ont bondi, faisant grimper le marché des cryptomonnaies. La capitalisation boursière totale a atteint un niveau record de 4,14 billions de dollars. Elle s’est ensuite légèrement repliée à 3,99 billions de dollars, selon CoinMarketCap. Le bitcoin se situe désormais à 3 % de son record, tandis que l’ethereum est à 14 % de son précédent record historique.

Les conditions générales du marché sont passées au vert | Source : CoinMarketCap

Les actions liées à l’industrie de la cryptographie ont également enregistré des gains intéressants dans les secteurs de l’exploitation minière, de l’infrastructure et de l’échange.

Par exemple, Coinbase a augmenté de plus de 5 %, Circle a grimpé de 3 % et Galaxy Digital a bondi de 8 %. Les mineurs de bitcoins comme Mara Holdings, Riot Platforms et Iren ont gagné plus de 3 % chacun.

Quelle est la prochaine étape pour le bitcoin ?

Les analystes sont optimistes à l’égard du bitcoin, et un dépassement de son précédent record historique est à prévoir. Le bitcoin pourrait dépasser le niveau de 123 000 dollars. Dans ce cas, les traders observeront s’il peut se rapprocher de l’objectif de 133 000 dollars fixé par Thielen.

Pour l’instant, la combinaison des facteurs qui influencent le marché a donné un puissant coup de pouce au bitcoin. Le sentiment est toujours favorable aux haussiers, et un nouveau sommet historique pourrait bientôt être atteint.