Le BTC s’approche de son plus haut niveau historique alors que la masse monétaire M2 augmente

Insights clés

Le prix du BTC a dépassé les 122 000 dollars dernièrement et se rapproche de son plus haut niveau historique.

L’augmentation de la masse monétaire M2 pourrait être l’une des principales sources de demande pour des actifs rares comme le bitcoin.

Les achats institutionnels et la sortie du bitcoin de zones de résistance majeures pourraient être des sources majeures de force pour le rallye du BTC.

Le BTC a récemment dépassé les 122 000 dollars, ce qui l’a mis à portée de son plus haut niveau historique.

L’aspect intéressant de cette reprise est qu’elle intervient au moment où de nouvelles données montrent que la masse monétaire M2 augmente dans les grandes économies comme les États-Unis.

Cette combinaison de macroéconomie et de demande du marché a été une source majeure de force pour la plus grande crypto-monnaie du monde.

Quels sont les éléments intéressants à connaître alors que la corrélation entre le M2 et le BTC se renforce et que les traders visent les 140 000 dollars ?

Le BTC et l’expansion de la masse monétaire M2

La masse monétaire M2 est une mesure de la quantité totale de monnaie en circulation. Elle comprend les espèces, les chèques et les actifs facilement convertibles.

Au cours de l’année écoulée, cet indicateur a continué à augmenter et est soutenu par l’amélioration de la politique monétaire et des mesures fiscales dans plusieurs pays.

Le bitcoin présente une forte corrélation avec la masse monétaire M2 | Source : X

Lorsqu’il y a plus d’argent disponible, les problèmes de dévaluation de la monnaie ont tendance à augmenter. C’est pourquoi la BTC (avec son stock fixe de 21 millions de pièces) est considérée comme une couverture.

En substance, lorsque la masse monétaire augmente, le bitcoin a tendance à suivre, car de plus en plus d’investisseurs numérisent leur patrimoine pour en protéger la valeur.

Notamment, si les données relatives à la masse monétaire ne peuvent à elles seules déterminer l’évolution du cours du bitcoin, elles pourraient être l’un des principaux facteurs de la reprise en cours.

L’activité institutionnelle a été un autre moteur

Alors que le bitcoin monte en flèche, les institutions augmentent désormais leurs positions en BTC. Le rééquilibrage de la trésorerie est en hausse depuis la récente clarification de la réglementation aux États-Unis.

Les analystes attirent également l’attention sur un récent décret qui a encouragé l’afflux d’ETF aux États-Unis pour les comptes 401(k).

Les données sur la chaîne confirment la hausse continue du prix du bitcoin, car elles montrent une réduction des réserves de BTC sur les bourses.

C’est le signe que les détenteurs de titres à long terme accumulent plutôt que de vendre. Ce resserrement de l’offre sur le marché libre peut également contribuer à renforcer la pression à la hausse sur les prix.

Perspectives techniques du BTC

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le BTC défie actuellement le niveau d’extension de Fibonacci de 1,618, près de 122 000 dollars. Il s’agit d’une zone de résistance mathématiquement importante qui a freiné les reprises par le passé.

En d’autres termes, une clôture journalière au-dessus de 120 000 $ serait une étape importante pour le BTC, car elle ouvrirait la porte à une résistance supplémentaire.

Niveaux de support et de résistance à surveiller pour le BTC | Source : TradingView

Les analystes ciblent généralement des niveaux de résistance tels que 127 000 dollars au niveau de l’extension de Fibonacci de 61,8 % de la tendance récente et 137 000 dollars au niveau de l’extension de 100 %.

Enfin, les 153 000 $ à l’extension de 161,8 % servent de résistance majeure pour le BTC, où les prises de bénéfices sont les plus probables.

Plusieurs grandes banques et analystes s’attendent à ce que le BTC atteigne 150 000 dollars ou plus au quatrième trimestre ou au début de l’année prochaine si la hausse des prix se poursuit.

Les données du marché révèlent des fondamentaux solides

La capitalisation boursière de la BTC s’élève à 2,33 billions de dollars, avec un volume d’échanges sur 24 heures d’environ 14,38 milliards de dollars.

Cela montre que l’intérêt institutionnel est fort pour la crypto-monnaie et que le rallye en cours est alimenté par l’intérêt institutionnel plutôt que par la spéculation à court terme.

Quels sont donc les points à surveiller par les investisseurs cette semaine ?

La relation entre le BTC et la masse monétaire M2 fait encore l’objet de débats, mais les faits montrent qu’il existe une corrélation entre les deux.

Les analystes sont à l’affût d’une accélération des liquidités ou d’un nouvel assouplissement monétaire qui pourrait renforcer les arguments haussiers.

Dans le même temps, les traders guettent également une rupture confirmée au-dessus de 122 000 dollars, ainsi que toute clôture de bougie journalière au-dessus de 120 000 dollars.