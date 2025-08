L’analyste voit une cible de 1 000 milliards $ pour le DOGE, prévoit des gains de 26× en période haussière

Remittix (RTX) est apparu en 2025 comme un concurrent sérieux pour les investisseurs spéculatifs à la recherche de crypto-monnaies à utilité pratique. Alors que le Dogecoin attire l’attention des analystes prédisant une forte hausse, Remittix offre une utilité fonctionnelle et des fondamentaux solides.

L’envol du Dogecoin : un objectif d’un billion de dollars en vue

Une prévision récente de Crypto Kaleo anticipe que le Dogecoin pourrait augmenter jusqu’à 2 600 %. Il pourrait atteindre une valorisation d’un billion de dollars, impliquant un prix proche de 6,94 $ par DOGE, soit environ 26 fois plus de gains. Cette projection dépend du fait que Bitcoin atteigne une capitalisation boursière de 10 billions de dollars et que DOGE récupère environ 10 % de la part de Bitcoin. Source : TradingView

Le Dogecoin s’échangeait récemment près de 0,24 $, après une cassure d’un canal descendant et des schémas techniques haussiers, malgré une baisse de 6 %. Les analystes prédisent une hausse à court terme jusqu’à 0,45 $ et au-delà si l’élan se maintient.

L’engouement pour le DOGE stimule aussi l’intérêt pour Remittix

Alors que le Dogecoin fait les gros titres, Remittix attire de plus en plus l’attention des traders avisés à la recherche de crypto-monnaies pratiques avec une utilisation réelle. En tant que solution PayFi, Remittix permet des transactions transfrontalières crypto-fiat rapides et peu coûteuses dans plus de 30 devises et pays.

Remittix : La meilleure prévente crypto de 2025 ? De nombreux analystes le pensent — et pas sans raison. Son infrastructure auditée, sa tokenomique solide et le lancement prochain de son portefeuille font partie de cette dynamique.

Pourquoi les investisseurs considèrent Remittix comme la prévente n°1 cette année :

Prix : 0,0895 $ par jeton, plus de 579M vendus , plus de 18M $ levés

, Bonus actif de 50 % en cours à l’approche du softcap de 18M $

Portefeuille avec fonctionnalités de staking lancé au T3 2025

lancé au T3 2025 Conçu pour les freelances, les PME et les expéditeurs de fonds

Taux de change en temps réel et passerelles crypto-fiat déjà en service

déjà en service Audité par CertiK pour la confiance et la sécurité

Les experts le qualifient également de prochaine crypto x100 en raison de son utilité réelle, pas seulement du battage médiatique.

Comparaison des perspectives : spéculation sur les mèmes vs PayFi utilitaire

Si vous pariez sur le Dogecoin pour répéter sa hausse de 2021, il y a un fort sentiment haussier et un intérêt des baleines pour le soutenir. Mais de nombreux traders se demandent maintenant : Remittix est-il la pépite crypto en prévente que tout le monde regrettera d’avoir manquée ?

Contrairement au DOGE, Remittix est ancré dans les fondamentaux des projets DeFi, pas dans les mèmes. Avec le staking crypto, les frais de gas faibles, et un potentiel d’adoption réel, il a ce que beaucoup d’autres (nouvelles altcoins à surveiller) n’ont pas : l’utilité. Remittix pourrait être la prévente crypto la plus sous-estimée de la décennie.

Conclusion : Le Dogecoin tiendra-t-il ses promesses ou Remittix brillera-t-il davantage ?

Le Dogecoin pourrait faire les gros titres avec un rallye de 300 % à 2 600 %, mais sa hausse est liée au sentiment. En revanche, Remittix construit ce qui pourrait être l’un des meilleurs projets DeFi en 2025. Cela attire aussi l’attention des investisseurs avisés. Meilleure prévente crypto actuellement ? Tous les signes pointent vers Remittix.

