L’adoption de Defi va bientôt exploser, avec Chainlink en tête : Sergey Nazarov

Points clés

Sergey Nazarov estime que l’adoption des crypto-monnaies par les institutions est inévitable, car les jeunes générations commencent à jouer un rôle plus important.

DeFi arrive à maturité avec des rendements plus prévisibles et attire des capitaux institutionnels importants.

Les actifs réels tokenisés pourraient former un marché de plusieurs billions de dollars, dont Chainlink serait le pont.

Le Web3 continue de gagner du terrain en tant que nouvelle couche des systèmes financiers mondiaux.

Chainlink, le réseau décentralisé d’oracles cofondé par Sergey Nazarov, est au cœur de cette tendance.

Selon les détails d’un nouveau podcast avec l’analyste cryptographique Michael van de Poppe, M. Nazarov a partagé sa vision de ce que l’avenir réserve à l’adoption du Defi, et a expliqué pourquoi Chainlink est au centre de ce processus.

L’adoption institutionnelle est imparable

M. Nazarov a décrit un avenir où les institutions, le DeFi et les actifs réels tokenisés convergent vers les blockchains. Pour lui, Chainlink ($LINK) constitue le lien parfait entre le trad-fi et le defi.

M. Nazarov a expliqué que l’adoption des crypto-monnaies par les grandes institutions financières n’est plus facultative. Il a affirmé que presque toutes les institutions se préparent déjà à l’intégration de la blockchain. ‘

En outre, cette transition est alimentée par de multiples forces.

Sergei Nazarov discute avec l’analyste Michael van de Poppe | Source : X

Le changement de génération est l’un des plus importants. Les professionnels nés dans l’ère numérique accèdent à des postes à responsabilité dans les secteurs de la finance et de l’administration. Ils sont plus ouverts aux systèmes déficients et comprennent les nuances du Web3.

Deuxièmement, l’attitude des gouvernements a évolué dans tous les domaines. Le scepticisme initial commence à céder la place à une reconnaissance pratique de la blockchain.

Selon M. Nazarov, ces tendances combinées ouvrent la voie aux technologies crypto et Web3.

Le DeFi dépasse les limites de la spéculation

Au cours de la dernière décennie, DeFi a été considéré comme risqué en raison de sa volatilité. M. Nazarov pense que cette perception est en train de changer. Il considère que DeFi s’oriente vers des rendements plus prévisibles et plus stables, susceptibles d’attirer des fonds institutionnels.

Les institutions veulent de la sécurité et de la transparence, et non des promesses de rendement de 1000%.

Les produits DeFi matures peuvent répondre à ces besoins. Les oracles décentralisés de Chainlink, par exemple, fournissent des données précises qui déterminent les taux de prêt. Sa crypto-monnaie $LINK gère également les valeurs des garanties et les prix du marché.

Cette fiabilité est importante pour construire des produits auxquels les institutions peuvent faire confiance.

Sergei Nazarov affirme que Chainlink et LINK sont la solution | Source : X

Le DeFi a mûri récemment et n’est plus considéré comme un substitut au financement traditionnel. Il soutient plutôt les systèmes actuels en y ajoutant de la transparence et d’autres avantages.

Cette tendance pourrait débloquer des capitaux institutionnels importants et faire entrer DeFi dans sa prochaine phase de croissance.

Les actifs réels pourraient transformer les marchés

M. Nazarov a également indiqué que les actifs du monde réel (RWA) symbolisés représentaient la plus grande opportunité à venir. Des actifs tels que l’immobilier, les matières premières, la propriété intellectuelle et les actions pourraient tous être transférés sur des blockchains.

La tokenisation résout de nombreux problèmes de longue date. Elle permet la propriété fractionnée, des transferts plus faciles et l’accès aux marchés internationaux. Cela pourrait créer de la liquidité dans des actifs qui étaient historiquement difficiles à négocier. Selon M. Nazarov, ce marché pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars.

Le défi consiste à s’assurer que les données relatives à ces actifs hors chaîne sont transférées en toute sécurité sur les blockchains. Chainlink résout ce problème grâce à des réseaux d’oracles décentralisés.

Ces oracles fournissent des flux de données inviolables, des preuves de réserves et un suivi des événements qui permettent aux actifs tokenisés de fonctionner.

Le pont en mailles de chaîne

M. Nazarov a souligné que Chainlink n’est pas un simple projet de blockchain. Il fait partie de l’infrastructure principale du marché. Sans flux de données sécurisés, les institutions ne peuvent pas faire confiance aux applications blockchain.

Chainlink fournit des flux de prix précis pour les marchés des dérivés et des prêts.

Nazarov dit que Chainlink est le pont ultime | Source : X

Il fournit également une preuve de réserves pour les stablecoins et les actifs tokenisés. Elle suit les événements externes pour les systèmes d’assurance et de chaîne d’approvisionnement. Il permet également l’interopérabilité entre les chaînes afin que les actifs puissent se déplacer à travers les réseaux sans friction.

Perspectives d’avenir

Sergey Nazarov voit un monde où le Web3 n’est plus une expérience. Au contraire, c’est un pilier de la finance. Les institutions adopteront le DeFi pour des rendements prévisibles, les actifs tokenisés augmenteront la liquidité et la blockchain offrira plusieurs avantages à l’échelle.

Chainlink se situe au bas de l’échelle, son réseau d’oracles assurant des connexions fiables entre les systèmes trad-fi et defi.

Cette transition est déjà en cours, et l’infrastructure nécessaire pour la soutenir est en train d’être mise en place.