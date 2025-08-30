La tendance du Trésor de l’Ethereum augmente alors que les entreprises se détournent du Bitcoin

Insights clés

Les entreprises publiques détiennent aujourd’hui plus de 12 milliards de dollars en trésorerie Ethereum, ce qui représente plus de 2 % de l’offre d’ETH.

Des entreprises telles que BitMine Immersion Technologies et SharpLink Gaming sont à la tête de la reprise.

Le rendement du staking et la croissance du DeFi sont quelques-uns des facteurs qui expliquent l’augmentation de l’Ethereum dans les bilans des entreprises.

Les trésoreries Ethereum prennent une place importante dans la vie des entreprises cette année, en particulier.

Pendant des années, MicroStrategy a fait les gros titres avec ses réserves axées sur le bitcoin. Il semble toutefois que les choses soient en train de changer. De plus en plus d’entreprises publiques font de l’Ethereum leur principal actif de trésorerie.

La tendance actuelle en matière de trésorerie

Selon The Block, les entreprises cotées en bourse détiennent aujourd’hui plus de 12 milliards de dollars d’ETH. Cela représente plus de 2 % de l’offre totale.

Si l’on ajoute les ETF et les fonds privés, le contrôle institutionnel représente désormais plus de 10 % de l’ETH en circulation. L’ampleur de ce pivot montre à quel point le statut d’Ethereum a évolué au fil des ans :

Il ne s’agit pas seulement d’une monnaie numérique, mais d’une réserve stratégique de l’entreprise.

Principales entreprises construisant des bons du Trésor en Ethereum

Selon StrategicETHReserve, BitMine Immersion Technologies (BMNR) est actuellement le leader du mouvement de trésorerie Ethereum. L’entreprise a lancé son programme de trésorerie il y a seulement quelques mois et détient aujourd’hui plus de 1,7 million d’ETH.

Cette réserve vaut environ 7,9 milliards de dollars, et BitMine a déclaré publiquement qu’il prévoyait de sécuriser 5 % de l’offre d’Ethereum.

SharpLink Gaming (SBET) a commencé avec l’ETH presque au même moment en juin en faisant de l’Ethereum sa principale réserve de trésorerie. Elle a acquis plus de 740 000 ETH d’une valeur d’environ 3,2 milliards de dollars et se place en deuxième position derrière BitMine.

Parmi les autres acteurs figurent BTCS Inc. (BTCS), qui détient plus de 70 000 ETH dans le cadre de sa stratégie commerciale axée sur la blockchain, et Bit Digital (BTBT), qui est passé entièrement du minage de bitcoins à la mise en jeu d’Ethereum après avoir obtenu plus de 120 000 ETH.

EthZilla prévoit de lever 10 000 000 $ pour acheter de l’ETH | Source : X

Enfin, ETHZilla Corporation (ETHZ) a accumulé plus de 102 000 ETH en lançant un programme de rachat d’actions, tandis que GameSquare Holdings (GAME) a alloué des réserves massives d’ETH pour soutenir ses projets Web3 et NFT.

Perspectives du prix de l’Ethereum dans un contexte d’accumulation d’entreprises

L’Ethereum a récemment atteint de nouveaux sommets près de 4 884 dollars avant de montrer des signes de fatigue.

Pendant ce temps, les analystes ont noté des divergences baissières dans le RSI du graphique journalier, ce qui indique une correction à court terme vers 4 100 $. À l’heure actuelle, les niveaux de soutien les plus importants de l’Ethereum se situent entre 4 400 et 4 450 dollars, tandis qu’une poussée au-dessus de 4 800 dollars confirmerait un nouvel élan.

Les données en chaîne montrent que les échanges de contrats à terme sont en surchauffe, en particulier après le discours de Jackson Hole du président de la FED, Jerome Powell. Cependant, malgré cela, la demande à long terme des bons du Trésor renforce la solidité de l’actif à long terme.

Mags prévoit que l’Ethereum atteindra 15 000 $ au cours de ce cycle | Source : X

L’analyste Mags a récemment noté que l’Ethereum a de bonnes chances d’atteindre la zone des 15 000 dollars à moyen et long terme.

L’analyste a noté qu’au cours du dernier cycle, lorsque l’Ethereum a dépassé son ATH précédent, il a augmenté de +211% et a culminé à la zone de fibonacci de 3,618.

Il affirme que la même tendance se reproduit, cette fois avec le même niveau de retracement de Fibonacci situé à 15 650 dollars. En d’autres termes, l’Ethereum a de bonnes chances d’atteindre les 15 dollars si l’histoire se répète.

L’analyste a également noté que même si l’ETH n’augmente que de moitié vers ce niveau, il pourrait finir n’importe où entre 10 146 et 11 600 $. Mags a terminé en disant que les cibles conservatrices pour l’ETH se situent actuellement au niveau d’extension Fib de 1,618 à 7 500 $.

La voie à suivre pour les bons du Trésor en Ethereum

L’essor des bons du Trésor Ethereum montre que le financement des entreprises est en train de changer radicalement, et que les entreprises ne cherchent pas seulement à se protéger contre l’inflation. Elles adoptent activement l’ETH en raison de son écosystème et de son rendement.

Il reste encore quelques défis à relever, notamment la volatilité des marchés et les changements réglementaires. Toutefois, la direction à suivre est claire.

Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent Ethereum, la crypto-monnaie est susceptible d’étendre sa domination dans les années à venir.