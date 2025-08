La SEC et la CFTC américaines poussent pour des règles crypto plus claires afin de stimuler l’innovation

Points clés

La SEC américaine travaille sur un nouveau rapport concernant le Bitcoin et les cryptomonnaies dans le cadre de ses réformes des actifs numériques.

Selon le président Paul Atkins, la SEC et la CFTC s’associent dans le cadre de l’initiative « Crypto Sprint ».

L’objectif est de promouvoir la croissance, protéger les investisseurs et maintenir la compétitivité des États-Unis.

La SEC américaine prépare une initiative majeure dans le domaine des cryptomonnaies. Sur CNBC, Paul Atkins a récemment confirmé que l’agence travaille sur un rapport détaillé sur le « Bitcoin et les cryptomonnaies ».

Ce projet fait suite au rapport sur les cryptomonnaies récemment publié par la Maison Blanche. Atkins a précisé que la SEC souhaite équilibrer la protection des investisseurs avec un environnement favorable aux entreprises de la blockchain.

La SEC américaine s’associe à la CFTC pour le projet crypto

L’une des plus grandes annonces dans ce domaine est la collaboration entre la SEC américaine et la CFTC. Selon Atkins, un « cadre réglementaire rationnel » aidera l’Amérique à garder son avance et à protéger ses marchés de capitaux.

Les deux agences travaillent en étroite collaboration dans le cadre de la vision « Project Crypto ». Elles prévoient de publier un « rapport sur le Bitcoin et les cryptomonnaies ».

La SEC et CNBC s’associent pour publier un rapport sur les cryptomonnaies | Source : X

Selon la présidente par intérim de la CFTC Caroline Pham, ces initiatives répondent directement à l’objectif du président Trump de faire des États-Unis « la capitale mondiale des cryptomonnaies. » Les deux agences travaillent maintenant sur l’initiative Crypto Sprint, une série d’actions visant à apporter de la clarté réglementaire au marché des cryptomonnaies.

Ce projet devrait impliquer la mise en œuvre par les deux parties de nouvelles règles pour le commerce des actifs numériques. Ils vont probablement aussi simplifier la surveillance entre les agences fédérales.

Caroline Pham a noté qu’il ne s’agit pas simplement d’une mise à jour des politiques. C’est le début de ce qu’elle appelle l’« Âge d’Or des Cryptomonnaies » aux États-Unis.

« La CFTC ne perd pas de temps pour réaliser la vision du Président, » a déclaré Pham. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec le président Atkins et la commissaire Hester Peirce pour obtenir des résultats. »

Que couvre le crypto sprint ?

Le Crypto Sprint est basé sur le rapport récemment publié par le Groupe de travail présidentiel sur les marchés des actifs numériques. Ce rapport incluait des propositions sur la façon dont le gouvernement gère tout ce qui concerne les cryptomonnaies, de la fiscalité au trading de tokens.

Parmi les propositions essentielles abordées figurait l’octroi à la CFTC de l’autorité de régulation des marchés spot pour les actifs numériques. Cela inclut également la clarification de l’accès des entreprises de cryptomonnaies aux services bancaires.

La présidente par intérim de la CFTC Caroline Pham commente le crypto sprint | Source : X

Le rapport comprenait également des règles cohérentes pour la réglementation des stablecoins et des dérivés perpétuels. Enfin, le rapport présentait des recommandations pour le trading d’actifs numériques 24h/24 et 7j/7.

Ces changements visent à faciliter la conformité pour les émetteurs d’actifs et les régulateurs. Cela renforcera également la confiance des investisseurs et des entrepreneurs en cryptomonnaies.

Pourquoi la SEC américaine intensifie-t-elle ses efforts maintenant ?

Paul Atkins a précisé que l’objectif de la SEC américaine est de maintenir les entrepreneurs en cryptomonnaies à l’intérieur des frontières américaines, tout en protégeant les investisseurs et en tenant les acteurs malveillants à l’écart.

Il a souligné la nécessité d’une coopération entre les agences fédérales, en particulier la CFTC. « Je me réjouis de travailler aux côtés de la commissaire Pierce et de notre groupe de travail sur les cryptomonnaies, » a déclaré Atkins. « L’appel du rapport à une collaboration renforcée est une orientation bienvenue. »

Il a également félicité l’administration Trump pour avoir pris plus au sérieux les lois sur les cryptomonnaies. C’est une autre des critiques subtiles d’Atkins envers Gary Gensler, son prédécesseur. La CFTC elle-même apporte déjà des changements significatifs aux côtés de la SEC américaine.

La CFTC abroge activement ses lois obsolètes | Source : X

Depuis janvier, l’agence a tenu son premier Forum des PDG de cryptomonnaies, abrogé plusieurs lois obsolètes et publié de nouvelles règles sur la garde des cryptomonnaies.

De plus, l’agence a également participé à des programmes pilotes de tokenisation. Par ailleurs, l’agence a approuvé le trading 24h/24 et 7j/7 pour les actifs numériques sur les plateformes enregistrées.

Ces petits pas ici et là marquent un changement de la prudence vers l’action. Aujourd’hui, les États-Unis ne se contentent pas de réagir aux tendances des cryptomonnaies, mais tentent activement de les façonner.