La présidente de la Fed prononcera un discours important avant la décision de septembre sur les taux d’intérêt

Insights clés

Jerome Powell doit s’exprimer le 22 août lors de la conférence des banques centrales de Jackson Hole.

Les responsables de la Fed sont divisés sur la question de la réduction des taux, alors que les données sur l’inflation et l’emploi envoient des signaux contradictoires.

Malgré les divergences politiques internes, les marchés accordent 93 % de chances à une baisse des taux en septembre.

Le 22 août, le président de la Réserve fédérale, M. Powell, prononcera l’un des discours les plus attendus de l’année. Il prononcera ce discours lors de la conférence annuelle de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Il devrait faire des remarques sur l’économie américaine et passer en revue le cadre politique de la Fed. Ce discours intervient dans un contexte de hausse relative de l’indice des prix à la consommation et de l’inflation, ainsi que de la pression exercée par les tarifs douaniers de Trump.

Cette combinaison a fait naître l’espoir d’une baisse des taux d’intérêt de la Fed. Beaucoup s’attendent à une réduction d’un quart de point lors de la réunion des 16 et 17 septembre.

La FED et M. Powell doivent trouver un équilibre sur les taux d’intérêt

L’une des principales questions qui se posent dans les discussions politiques est la suivante : « La persistance de l’inflation constitue-t-elle actuellement un risque plus important que le ralentissement de l’embauche ? » La faible croissance de l’emploi a persuadé certains décideurs politiques de soutenir une baisse immédiate des taux.

De mai à juillet, le nombre d’embauches s’est élevé en moyenne à 35 000 par mois. Il s’agit toutefois d’une baisse par rapport aux 123 000 emplois créés il y a un an. Le taux de chômage reste toutefois relativement bas, à 4,2 %.

Powell devrait prononcer un discours le 22 août | Source : X

D’autres responsables soulignent la persistance des pressions inflationnistes, même dans les secteurs non touchés par les droits de douane. Ils estiment que la Fed devrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau élevé pour éviter que les prix ne baissent davantage. Pour rappel, le taux de référence actuel est de 4,3 %.

Des points de vue divergents au sein de la Fed

Michelle Bowman, membre du conseil de la Fed, a déclaré que la banque centrale devrait se concentrer sur les risques liés à l’emploi. Elle a cité les progrès réalisés pour atteindre l’objectif d’inflation de 2 % et les signes d’affaiblissement de la demande pour justifier cet objectif.

En revanche, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, n’est pas de cet avis. Il a averti que les prix de certains services augmentaient plus rapidement que prévu. Il a également averti que l’inflation pourrait rester bien au-dessus de l’objectif fixé si ces hausses se poursuivent.

Enfin, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, estime que le marché du travail s’est assoupli. Il pense également qu’un ajustement de la politique monétaire sera bientôt nécessaire.

En revanche, Raphael Bostic, président de la Fed d’Atlanta, souhaite disposer de plus de temps pour surveiller les droits de douane. Il a fait remarquer qu’ils pourraient entraîner des changements dans la production qui maintiendraient l’inflation à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les marchés s’attendent à une réduction en septembre

Malgré les désaccords internes, les marchés sont convaincus qu’une baisse des taux est imminente. Par exemple, les données du CME FedWatch montrent que les traders évaluent à 93 % la probabilité d’une réduction d’un quart de point le mois prochain.

Cette attente s’est renforcée après que le rapport sur l’emploi du 1er août a montré une baisse des embauches et des révisions à la baisse pour les mois précédents. Le faible taux d’inflation à la consommation enregistré cette semaine a également rassuré les investisseurs quant à la persistance des hausses de prix.

Les chiffres de l’inflation montrent des signaux mitigés dans tous les domaines | Source : X

Toutefois, le rapport de jeudi sur l’inflation des prix de gros a montré une augmentation des prix des biens et des services avant qu’ils n’atteignent les consommateurs. Ce résultat pourrait limiter la volonté de la Fed de réduire les taux de manière agressive. En d’autres termes, une baisse d’un demi-point est peu probable.

La poussée des bons du Trésor se heurte à la résistance de la Fed

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a appelé à une réduction plus importante d’un demi-point en septembre. Toutefois, les responsables de la Fed se sont opposés à cette demande et ont déclaré que l’économie ne justifiait pas une telle mesure.

Scott Bessent appelle à de nouvelles baisses de taux en septembre | Source : X

Tim Duy est économiste chez SGH Macro. Selon lui, la Fed pourrait être amenée à revoir à la hausse ses prévisions d’inflation lors de la mise à jour de ses projections économiques en septembre.

L’inflation est déjà proche de l’objectif de fin d’année de la FED, et il pourrait être difficile de réduire les taux tout en prévoyant une hausse des prix. Quels sont donc les points à surveiller par les investisseurs le 22 août ?

Dans l’ensemble, le discours de M. Powell à Jackson Hole sera scruté à la loupe pour y déceler le moindre indice sur la décision de septembre. Les marchés observent la manière dont la Fed équilibre le contrôle de l’inflation et le soutien au marché de l’emploi. Ce compromis sera la clé de sa prochaine décision politique.