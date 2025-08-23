La hausse des crypto-monnaies pourrait se prolonger jusqu’en 2027 en raison de l’augmentation du nombre d’approbations d’ETF

Insights clés

Les analystes prévoient un marché haussier pluriannuel pour les cryptomonnaies, qui durera les deux prochaines années.

Selon Nate Geraci, les « vannes Spot crypto ETF » devraient s’ouvrir au cours des deux prochains mois.

Plusieurs échéances de la SEC se situent maintenant en octobre et pourraient déterminer la suite des événements sur le marché.

Le marché des cryptomonnaies est actuellement confronté à une baisse du sentiment. Toutefois, la tendance haussière reste généralement intacte. Les analystes estiment que le cycle actuel pourrait durer bien au-delà de la période de quatre ans.

La société de courtage Bernstein prévoit même que ce cycle haussier pourrait s’étendre jusqu’en 2027, voire au-delà. Cela dépend de l’ouverture prochaine d’une « vanne » d’approbation des ETF cryptographiques. Cela pourrait modifier l’orientation du marché pendant des années.

Les analystes de Bernstein affirment que le marché ne fait que commencer

Selon les analystes de Bernstein Gautam Chhugani et Mahika, le bitcoin pourrait atteindre 150 000 à 200 000 dollars. Ils s’attendent à ce que cette croissance s’étende bien au-delà du bitcoin et affecte d’autres altcoins comme Ethereum, Solana et d’autres jetons DeFi.

L’un des aspects les plus importants de ces perspectives est le rôle des fonds négociés en bourse, également connus sous le nom d’ETF. Il a été prouvé que les ETF augmentent massivement le prix et l’intérêt des investisseurs pour les actifs numériques.

La même chose a été observée pour le Bitcoin et l’Ethereum entre l’année dernière et aujourd’hui. Une vague similaire d’approbations d’ETF pourrait toucher le marché général des altcoins. Pour des actifs comme XRP, Solana, Cardano, Litecoin et d’autres, les choses pourraient changer.

Les décisions relatives aux ETF pourraient stimuler l’expansion du marché

La Commission américaine des opérations de bourse examine de nombreuses demandes d’ETFS de cryptomonnaies. Parmi les plus populaires, on trouve les dépôts de gestionnaires d’actifs pour des cryptomonnaies comme le Litecoin et le Solana. XRP, en particulier, a été une source importante de buzz sur le marché.

Jusqu’à présent, les analystes de Bloomberg prévoient 95 % de chances qu’au moins un ETF XRP soit approuvé d’ici octobre. La SEC a également fixé une date limite pour de nombreuses demandes en octobre. Cela inclut la demande de Grayscale de convertir son XRP Trust en un ETF au comptant.

Une autre demande, celle du 21Shares XRP ETF, est soumise à une échéance finale ce mois-ci. Le président de l’ETF Store, Nate Geraci, a déclaré que les ETF cryptographiques spot pourraient être approuvés dans les deux prochains mois. Il pense que la SEC se préparera bientôt à donner le feu vert à des produits tels que les ETF XRP, Solana et Litecoin.

L’ETF Spot Crypto est prêt à ouvrir les vannes dans les prochains mois | Source : X

En outre, M. Geraci a fait remarquer qu’un ETF de mise en jeu d’Ethereum est en cours avec la loi CLARITY. Il est maintenant au Sénat. Il a ajouté que le reste de l’année « devrait être sauvage » pour les crypto-monnaies si ces applications sont finalement adoptées.

La demande institutionnelle remodèle le marché des crypto-monnaies

Les analystes ont expliqué à plusieurs reprises que la demande institutionnelle est l’un des principaux moteurs de la performance du marché des crypto-monnaies. Les entreprises traditionnelles enregistrent aujourd’hui des volumes plus importants et se développent dans les trésoreries d’actifs numériques.

De plus en plus de capitaux affluent vers le marché des ETF cryptographiques au fil des semaines. En outre, le marché des cryptomonnaies n’a jamais été aussi fort en termes relatifs.

Robinhood a récemment revu ses perspectives de croissance après que les volumes d’échanges de crypto-monnaies ont atteint 16,8 milliards de dollars en juillet. Il s’agit d’une augmentation mensuelle de 110 %. Cela s’explique principalement par le fait que la société a récemment acquis Bitstamp et s’est développée dans les produits européens à jetons.

De plus en plus d’entreprises, dont Coinbase, continuent de se développer dans ce cycle | Source : X

Coinbase, un autre géant de la cryptographie, a été encore plus agressif. La bourse a acquis la plateforme d’options de Deribit pour 2,9 milliards de dollars et a déclaré une activité de négociation en juillet supérieure à 100 milliards de dollars.

Enfin, Circle fait également parler de lui. Son stock de stablecoins USDC devrait passer de 68 milliards de dollars à 173 milliards de dollars au cours des prochaines années.

L’environnement réglementaire détermine les perspectives des ETF

L’environnement réglementaire devient également plus favorable aux actifs numériques. Les États-Unis se rapprochent de cadres plus clairs pour les actifs numériques, en particulier avec le Clarity Act. Cette loi a déjà été adoptée par la Chambre des représentants et doit maintenant être débattue par le Sénat.

Si elle est adoptée, la loi sur la clarté permettra de mieux classer les actifs numériques, qu’il s’agisse de marchandises ou de titres. Cette clarté réduirait les incertitudes juridiques et faciliterait l’approbation de produits financiers tels que les ETF cryptographiques.