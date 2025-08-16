La FED annonce des baisses de taux alors que le dollar s’effondre en raison de la faiblesse de l’indice des prix à la consommation (IPC)

Points clés

Les données sur l’inflation américaine publiées précédemment ont été plus faibles que d’habitude, ce qui a renforcé les attentes d’une réduction des taux en septembre.

Raphael Bostic et Thomas Barkin de la FED devraient également s’exprimer, et les traders estiment à 94 % les chances d’une réduction de 25 points de base.

Les marchés attendent les prochains discours de la Fed pour obtenir des indices sur l’orientation de la politique.

La FED est sous pression pour réduire ses taux d’intérêt. Cela est d’autant plus vrai que la baisse des données sur l’inflation aux États-Unis a été une source importante d’optimisme. Par exemple, l’indice des prix à la consommation de juillet n’a augmenté que de 0,2 % d’un mois sur l’autre et de 2,7 % d’une année sur l’autre.

Ce résultat est inférieur aux attentes. Les opérateurs ont réagi rapidement et ont augmenté la probabilité d’une réduction de 25 points de base en septembre à 94 %. Cette probabilité était de 85 % avant la publication du rapport.

Réaction du marché aux spéculations sur la baisse des taux d’intérêt de la FED

Certains analystes pensent qu’une réduction de 50 points de base est possible si les données du marché du travail montrent une faiblesse supplémentaire. Le prochain rapport sur l’emploi pourrait être le facteur décisif pour l’ampleur de la réduction.

L’affaiblissement des données sur l’inflation a également fait passer l’indice du dollar américain sous la barre des 98,00. Il s’agit là d’un revirement par rapport aux gains récents. En particulier, les actions américaines ont bondi mardi, les investisseurs ayant intégré la probabilité d’une baisse des taux d’intérêt.

Le S&P 500 a gagné 1,14 %, le Dow Jones 1,16 % et le Nasdaq 100 1,38 %, atteignant ainsi de nouveaux sommets. La hausse de Wall Street a été alimentée par la conviction que la baisse des coûts d’emprunt pourrait prolonger la croissance des bénéfices des entreprises et soutenir les valorisations.

Les principaux indices asiatiques ont suivi le mouvement, le Japan 225 atteignant un nouveau sommet au-dessus de 43 000 points. Par ailleurs, l’indice de référence de Hong Kong a gagné 1,3 %. Les marchés chinois ont également enregistré de solides progressions, soutenues par les bons résultats des entreprises.

Les discours de la FED en ligne de mire

L’attention se porte à présent sur les commentaires des responsables de la Fed prévus plus tard dans la journée. Selon les rapports, Austan Goolsbee, membre votant du FOMC, s’exprimera à 17h00 GMT.

Source : x

Ses remarques pourraient donner aux investisseurs des indications sur la tendance du comité à assouplir sa politique. Raphael Bostic et Thomas Barkin doivent également s’exprimer. Toutefois, les effets de leurs commentaires pourraient être limités puisqu’ils ne sont pas des électeurs actuels.

Les investisseurs seront à l’écoute de tout signal confirmant (ou infirmant) les attentes du marché quant à une baisse agressive des taux. Le véritable test, cependant, aura lieu plus tard ce mois-ci, lorsque le président de la FED, Jerome Powell, s’exprimera lors du symposium de Jackson Hole.

Les réductions de taux et leurs effets

Une baisse des taux par la FED pourrait réduire les coûts d’emprunt pour les ménages et les entreprises. Les taux hypothécaires, les taux d’intérêt des cartes de crédit et les prêts aux entreprises diminueront probablement si la banque centrale réduit son taux de référence.

Des taux plus bas peuvent affaiblir le dollar et rendre les exportations américaines plus compétitives à l’étranger. En revanche, elle peut entraîner une hausse des prix des matières premières, comme le pétrole et l’or, qui sont libellés en dollars.

Le reste du monde devrait également en ressentir les effets. Par exemple, les marchés émergents pourraient bénéficier d’afflux de capitaux, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés en dehors des États-Unis. Si les baisses de taux sont trop rapides, elles pourraient alimenter des bulles d’actifs si les liquidités augmentent de manière incontrôlée.

Les matières premières et les crypto-monnaies rejoignent le rallye

Les prix des matières premières ont montré des signes contradictoires jusqu’à présent. Par exemple, le pétrole brut WTI a glissé vers 63 dollars le baril, tandis que l’or a chuté à près de 3 330 dollars l’once. L’argent s’est stabilisé autour de 37,50 dollars après avoir chuté en début de semaine.

Les crypto-monnaies ont également réagi, l’ETH augmentant de 8,67 % et s’échangeant près de son plus haut niveau historique alors que l’adoption institutionnelle se développe. Le bitcoin a augmenté d’environ 1,19 %. Dans le même temps, les altcoins comme Solana, Cardano et Dogecoin sont également dans le vert.

L’Ethereum a mené les gains cryptographiques alors que l’appétit pour le risque s’est amélioré |Source : CoinMarketCap

Certaines mesures prises par les entreprises ont encore renforcé le sentiment. Bitmine Immersion a récemment révélé des avoirs importants en Ether. Dans le même temps, 180 Life Sciences a été rebaptisée « ETHZilla » après avoir reçu un investissement de Peter Thiel.

Quelle sera la prochaine étape ?

L’attention se porte à présent sur les commentaires de la FED aujourd’hui et sur les données de l’indice des prix à la production aux États-Unis demain. Les deux aideront les analystes à formuler des attentes plus précises pour le mois de septembre.

Par ailleurs, le rapport sur les emplois non agricoles, qui sera publié début septembre, est un autre événement risqué à surveiller. Dans ce contexte, toute surprise concernant la croissance de l’emploi pourrait remettre en question la quasi-certitude d’une réduction. Toutefois, le marché considère généralement que l’assouplissement est inévitable.

Les investisseurs seront attentifs aux développements politiques au cours du mois prochain. En effet, les commentaires de la Maison Blanche sur la possibilité de poursuivre le président de la FED, M. Powell, ont suscité un débat sur l’indépendance de la banque centrale.