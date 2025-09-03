La baleine du bitcoin se tourne vers Ethereum avec une accumulation de 2,94 milliards de dollars

Insights clés

Un OG de Bitcoin a récemment vendu 3 968 BTC d’une valeur de 437 millions de dollars et acheté 96 531 ETH d’une valeur de 443 millions de dollars.

Jusqu’à présent, la baleine a accumulé 641 508 ETH d’une valeur de 2,94 milliards de dollars en seulement sept jours.

Cette rotation massive de l’ETH montre la confiance dans la croissance de l’Ethereum par rapport au Bitcoin.

Une baleine du bitcoin a fait parler d’elle cette semaine, après avoir transféré des milliards de dollars du bitcoin vers l’ethereum. Le suivi de Lookonchain sur la chaîne montre que ce détenteur précoce de Bitcoin a vendu des milliers de BTC.

Elle a également acheté des quantités massives d’ETH sur les marchés au comptant. Ce mouvement indique que la confiance est en train de changer et que l’Ethereum est en train de devenir l’actif préféré des baleines.

La vente de 437 millions de dollars de BTC par la baleine et l’achat d’ETH au comptant

Lookonchain a rapporté que la baleine a vendu 3 968 BTC, d’une valeur d’environ 437 millions de dollars au cours des 14 dernières heures. Elle a ensuite dépensé ce produit pour acheter 96 531 ETH sur les marchés au comptant, d’une valeur de 443 millions de dollars. Il ne s’agissait pas d’une simple transaction à court terme. Au contraire, elle s’inscrit dans une tendance d’accumulation à plus long terme.

Ethereum whale ferme une position longue sur les futures Ethereum et achète du spot | Source : X

En une semaine, la baleine a accumulé 641 508 ETH, d’une valeur de 2,94 milliards de dollars. Cette échelle d’achat montre comment ces grands détenteurs peuvent affecter la liquidité et le sentiment dans l’espace cryptographique.

Pourquoi la baleine bitcoin s’est tournée vers Ethereum

Cette baleine est passée d’une position longue sur l’ETH à effet de levier à une position au comptant. Cela montre qu’ils sont prudents mais confiants dans l’avenir de l’Ethereum. La baleine a fermé une position longue de 96 452 ETH pour un profit de 2,6 millions de dollars et a immédiatement acheté de l’ETH au comptant.

Cela indique qu’ils tentent de réduire l’exposition au risque tout en gardant un pied solide dans l’Ethereum. Ethereum a des mises à jour à venir, et l’activité intense des développeurs a pu influencer la décision de la baleine.

Les achats suggèrent que la position d’Ethereum sur le marché pourrait se renforcer. L’augmentation de la demande sur les plateformes DeFi est un facteur clé. Son rôle de « réserve de valeur » pourrait encore renforcer son élan.

Activité de négociation et réactions du marché

Selon Lookonchain, les transactions se sont réparties sur les principales bourses. C’est l’une des raisons qui expliquent les pics du volume d’échange de l’ETH. Les paires ETH/BTC et ETH/USDT ont connu de courtes périodes d’activité. Le prix du bitcoin a chuté de 1 à 2 % pendant la vente de la baleine.

Au cours de la période d’accumulation de sept jours, le prix d’entrée moyen de la baleine pour l’ETH a oscillé autour de 4 580 dollars. Si l’ETH dépasse les 5 000 dollars, l’investisseur engrangera des bénéfices considérables.

Les traders surveillent déjà le support de l’ETH à 2 500 $ et la résistance près de 3 000 $. En effet, ces deux zones pourraient devenir des zones majeures à mesure que le marché se développe.

Le bitcoin sous pression

Alors que la rotation de l’Ethereum a été la principale source d’attention, le prix du Bitcoin est actuellement en difficulté. L’actif se négocie autour de 112 779 dollars, juste au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes.

Cela signifie que si le BTC ne parvient pas à regagner la résistance entre 116 000 et 117 000 dollars, la lutte pourrait s’aggraver.

Willy Woo dit que le Bitcoin évolue si lentement à cause des baleines | Source : X

Selon des analystes comme Willy Woo, ce type d’activité des baleines pourrait expliquer pourquoi le bitcoin traverse cette phase de faiblesse. Dimanche dernier, la crypto-monnaie a chuté de près de 2,2 % en l’espace de quelques minutes. Cela montre à quel point les marchés peuvent réagir rapidement à de tels mouvements.

Ce que cela signifie pour les opérateurs

La rotation des baleines vers l’Ethereum montre plusieurs choses. Tout d’abord, les traders particuliers peuvent considérer l’accumulation de 2,94 milliards de dollars comme un signe haussier pour l’ETH à moyen terme. Les swing traders pourraient se concentrer sur les baisses de l’ETH et fixer des stop loss en dessous de 2 400 $ pour gérer les risques.

Le bitcoin, quant à lui, se trouve toujours sur un terrain instable. Il se consolide près des niveaux primaires et, pour l’ETH, les acteurs du marché devraient surveiller des éléments tels que les flux sur la chaîne et les portefeuilles de baleines. Si cette tendance à l’accumulation se poursuit, elle pourrait renforcer l’Ethereum en tant qu’actif de choix pour les cycles à venir.

Enfin, la baleine bitcoin a accumulé 2,94 milliards de dollars d’ETH. Cet événement pourrait influencer des éléments tels que les modèles d’échange et le sentiment du marché.