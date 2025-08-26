Kraken étend xStocks à Tron dans le cadre d’une initiative majeure en matière de blockchain

Insights clés

Kraken apporte son service d’actions tokenisées xStocks à la blockchain Tron avec Backed et TRON DAO.

Il s’agit de la troisième intégration de la blockchain en moins de 60 jours, après Solana et BNB Chain.

L’avantage pour les utilisateurs de Tron est l’accès rapide et bon marché à des actions tokenisées telles qu’Apple et Tesla.

Le partenariat Tron-Kraken a déjà une incidence sur la manière dont les utilisateurs accèdent aux actions tokenisées. Kraken vient notamment d’étendre son célèbre service xStocks à la blockchain Tron. Il collabore également avec TRON DAO et la startup de tokenisation Backed.

Il s’agit de la troisième intégration de blockchain pour xStocks en moins de deux mois. En ajoutant Tron à sa liste d’offres, Kraken vise à améliorer l’accessibilité des RWA pour les utilisateurs du monde entier.

Que sont les xStocks et comment fonctionnent-ils ?

Les xStocks sont des représentations symbolisées d’actions bien connues comme Apple, Nvidia et Tesla. Elles ressemblent à s’y méprendre aux actions réelles, mais elles sont symbolisées et permettent aux traders d’accéder aux marchés américains. Ils n’ont pas besoin d’accéder à ces produits par les canaux de courtage traditionnels.

La DAO Tron vient d’annoncer l’intégration de xStocks à la blockchain TRON | Source : X

Plus important encore, chaque xStock est garanti 1:1 par l’action sous-jacente. Cela garantit qu’elles restent transparentes et vérifiables en termes de garantie. Cependant, ils sont structurés comme des instruments de débit pour des raisons de conformité réglementaire.

Cela signifie qu’ils sont structurés comme des instruments de dette pour des raisons de conformité réglementaire. En d’autres termes, les détenteurs n’ont pas à recevoir de droits tels que le droit de vote ou les dividendes.

Les avantages de ce développement incluent des transactions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans restrictions liées aux heures de marché. En outre, la propriété fractionnée permet aux investisseurs de détenir de plus petites portions d’actions de grande valeur.

L’importance du Tron pour xStocks

Tron offre un débit de transaction élevé et des frais très faibles. Cela rend ce type de cas d’utilisation très attrayant. Soutenus par Kraken, les utilisateurs peuvent accéder à de la valeur au sein du réseau Tron en déployant xStocks sous forme de jetons TRC-20.

Selon Justin Sun, fondateur de TRON, dans un billet X, les actions à jetons représentent un pont naturel entre le trad-fi et la blockchain.

Justin Sun commente le « pont naturel » entre Trad-fi et blockchain | Source : x

Selon lui, cette initiative permettra à un plus grand nombre de personnes dans le monde d’investir dans des actions populaires. Le marché sera plus rapide et plus ouvert qu’auparavant. Les utilisateurs de Kraken dans les régions non éligibles peuvent également accéder aux dépôts et retraits directs de xStocks via le réseau Tron.

Contexte du marché de l’industrie

Cette expansion intervient à un moment où les actifs tokenisés commencent à devenir plus populaires dans l’ensemble du secteur. Depuis son lancement en juin, xStocks a déjà généré plus de 2,5 milliards de dollars en volume d’échanges centralisés et décentralisés.

Arjun Sethi est le codirecteur général de Kraken. Il a fait remarquer que l’expansion de Kraken sur trois blockchains en moins de 60 jours montre l’avantage de construire en gardant à l’esprit l’ouverture.

La société exploite de multiples plateformes et vise à atteindre un public beaucoup plus large. Adam Levi, cofondateur de Backed, a ajouté que la position de Tron dans les transferts de stablecoins s’accorde bien avec la croissance des actions à jetons. Les deux s’appuient sur l’efficacité des transactions à haut volume.

La concurrence dans les actifs tokenisés

Kraken n’est pas la seule entreprise à s’être lancée dans la course à la tokenisation des actifs traditionnels. Robinhood a récemment lancé sa version des actions tokenisées sur le réseau Arbitrum Layer 2. Elle a également collaboré avec des entreprises comme OpenAI et SpaceX.

Cette poussée montre une tendance générale dans la crypto, où les marchés d’actions sont maintenant mélangés avec des solutions basées sur la blockchain. Les plateformes rivalisent désormais pour attirer les traders qui souhaitent un accès 24 heures sur 24 aux titres tokenisés en les rendant disponibles sur plusieurs chaînes.

Pour l’instant, Kraken n’a pas encore confirmé quels réseaux suivront. Toutefois, il s’attache à élargir l’accessibilité, à réduire les coûts et à rendre ces produits aussi transparents que possible.

La demande transfrontalière de marchés à jetons devrait continuer à croître au cours des prochaines années. Tron se positionne comme une plaque tournante pour ce type d’applications.