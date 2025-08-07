Hyperliquid atteint un mois record en tant que principale DEX de contrats à terme perpétuels

Insights clés

Hyperliquid a atteint 320 milliards de dollars de volume d’échanges en juillet, en hausse de 47 % par rapport au mois précédent.

La plateforme a généré 35 % de tous les revenus blockchain en juillet, principalement en attirant des utilisateurs à forte valeur de Solana et Ethereum.

$HYPE a atteint un record historique de 49,75 $ au cours du mois. Cependant, il s’est depuis refroidi en raison de l’augmentation de la volatilité et d’une baisse de l’intérêt ouvert.

Après avoir réalisé sa meilleure performance, Hyperliquid a consolidé sa position de meilleure DEX de contrats à terme perpétuels.

L’échange décentralisé a enregistré un incroyable volume d’échanges de 320 milliards de dollars en juillet. Cela représente une augmentation massive de 47 % par rapport au mois précédent.

Cette croissance est survenue dans un contexte de marché crypto très volatil tout au long du mois. Elle a été principalement motivée par l’activité de trading des altcoins.

Hyperliquid bondit en volume et en intérêt ouvert

Le succès d’Hyperliquid en juillet ne concernait pas que le volume. La plateforme a également vu l’intérêt ouvert dépasser les 15 milliards de dollars pour la première fois. Cela signifie que les traders ont placé plus de capital dans des positions actives sur la plateforme.

Selon DeFiLlama, Hyperliquid représente désormais 11,9 % du volume des contrats à terme de Binance. C’est un exploit significatif pour une plateforme décentralisée.

Les volumes de juillet d’Hyperliquid ont montré une croissance explosive | Source : DefiLlama

Sa réputation d’offrir aux utilisateurs des trades à effet de levier élevé a été l’une de ses caractéristiques les plus attrayantes. C’est un bonheur pour les traders à l’aise avec des risques plus élevés et (potentiellement) des récompenses plus importantes.

Malgré ce succès, Hyperliquid a fait l’objet d’un examen minutieux pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est une plateforme sans KYC. Sa nature entièrement on-chain la rend attrayante pour de nombreux utilisateurs. Cependant, elle connaît aussi de fréquentes liquidations publiques lors des fluctuations du marché.

Pourquoi Hyperliquid continue de dominer le marché des perps

Une des principales raisons pour lesquelles Hyperliquid continue de surpasser les autres DEX est son expérience utilisateur et ses fonctionnalités de trading, par rapport aux autres plateformes.

Les réseaux comme Solana ont eu des problèmes de fiabilité et ont manqué des étapes de mise à niveau. Cependant, Hyperliquid s’est discrètement forgé une réputation en tenant ses promesses.

VanEck a déclaré qu’Hyperliquid avait capté 35 % de tous les revenus blockchain en juillet. Une grande partie de cela s’est faite au détriment d’autres réseaux comme Solana, Ethereum et BNB Chain. Les analystes de VanEck pensent que l’avantage d’Hyperliquid provient de sa simplicité et de sa fonctionnalité.

La plateforme Hyperliquid a généré 35 % de tous les revenus blockchain en juillet | Source : X

« Hyperliquid a débauché des utilisateurs à forte valeur de Solana et les a conservés, » Matthew Sigel et son équipe de VanEck ont écrit.

L’intégration de la plateforme avec Phantom Wallet a été une autre raison principale de son onboarding massif de nouveaux utilisateurs. Le trading de contrats perpétuels via Phantom a généré 2,66 milliards de dollars de volume pendant le mois.

De plus, elle a généré 1,3 million de dollars de frais. Au total, le nombre de nouveaux utilisateurs sur la plateforme en juillet seulement est monté à 21 000.

Le token HYPE atteint un sommet, puis recule

Le token natif d’Hyperliquid, HYPE, a été un autre facteur majeur qui a contribué à un mois si chargé pour la plateforme. Le token a atteint un pic de 49,75 $ le 14 juillet, après être monté de seulement 10 $ début avril. Cependant, il a depuis reculé et se négocie autour de 37,38 $ au moment de la rédaction, début août.

L’action actuelle du prix de HYPE après le rejet de 49,75 $ | Source : TradingView

Plus de 70 % des traders sont encore longs sur HYPE. Cela signifie que le marché est toujours vulnérable aux baisses soudaines.

Les données de Coinglass ont montré que l’intérêt ouvert sur HYPE est tombé à 1,46 milliard de dollars. Avec cela, 1,1 milliard de dollars est toujours détenu sur Hyperliquid.

Les traders de haut niveau influencent le sentiment du marché

Certains grands noms du trading crypto repensent maintenant leur exposition à Hyperliquid. Par exemple, un trader bien connu, James Wynn, a récemment annoncé qu’il prenait une pause des contrats à terme perpétuels.

Maintenant, il se concentre plutôt sur les tokens meme. Il a fermé toutes ses positions sur Hyperliquid début août.

Wynn prend du recul par rapport à Hyperliquid | Source : X

Meanwades a fait les gros titres en prenant, au moment de la rédaction, des positions risquées comme Wynn. Aguila Trades a actuellement un short BTC de 40x, qui risque maintenant la liquidation. Après avoir atteint un sommet, le trader aurait perdu plus de 35 millions de dollars en juillet seulement.

D’autre part, un trader plus conservateur connu sous le nom de White Whale a attiré l’attention. Il a acquis cette renommée en étant calme et méthodique par rapport aux deux autres.

Hyperliquid défie la domination des CEX

Les échanges centralisés détiennent actuellement la part du lion du marché des dérivés. Cependant, Hyperliquid prouve qu’une solution décentralisée, sans KYC et on-chain peut être compétitive.

L’attention d’Hyperliquid portée aux baleines, l’effet de levier élevé et une forte expérience utilisateur en ont fait le choix privilégié des traders sérieux de perps.

Dans l’ensemble, sa croissance cumulée cette année a été indéniable. L’intérêt ouvert est en hausse de 369 % depuis le début de l’année, et plus de 5,1 milliards d’USDC ont été transférés sur la plateforme. La question est de savoir si cette force peut se répercuter sur le prix de HYPE et provoquer une hausse au-dessus du sommet local de 49,5 $.